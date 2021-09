Dal 6 settembre Roma diventa la capitale del Jazz

Grazie alla rassegna Jazz & Image, con la direzione artistica di Eugenio Rubei, che si svolge nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, Roma ha riconquistato il trono di Capitale… del jazz.

Tutti i concerti iniziano alle ore 21:00; prenotazioni: 3387070737 – 3666621900; mail : prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com; www.alexanderplatzjazz.com; Facebook Jazz&Image; Instagram Jazzandimage.

Il protagonista del concerto di questa sera è uno dei più brillanti trombettisti italiani: Flavio Boltro con il suo quartetto.

Domani, martedì 7, il nuovo progetto della vocalist, autrice e compositrice Susanna Stivali: “Going for the Unknown”, omaggio a Wayne Shorter. Dopo una collaborazione con il grande pianista Fred Hersch nel suo cd “Piani DiVersi”, e dopo il progetto dedicato a Chico Buarque: ”Caro Chico”, con l’artista stesso presente nel disco, Susanna Stivali torna al jazz con “Going for the unknown”, un omaggio al genio di Wayne Shorter, il musicista che più rappresenta l’evoluzione della musica jazz dagli anni ’50 a oggi. Questo progetto/cd, è stato pubblicato da Jazzit Records e allegato alla rivista Jazzit.

“Going for the unknown” è una frase di Shorter che meglio rispecchia la sua poetica, e ha dato il titolo a questo progetto che non è solo riproposizione ma anche ricerca di nuovi spunti.

Susanna Stivali, infatti, ha fatto uno studio specifico su come i versi potessero sposare le composizioni di Shorter, cercando di rispettare la sua poetica. La voce, come nella migliore tradizione del jazz vocale, è uno strumento che cerca l’interazione con gli altri strumenti, restando, allo stesso tempo, un potente tramite di narrazione. Una gran parte dei testi sono scritti dalla vocalist, in tre lingue diverse: inglese, italiano e portoghese, una lingua profondamente connessa con la musica e la vita di Shorter.

Sul palco con Susanna Stivali, Luca Pirozzi, contrabasso e basso elettrico, Marco Valeri alla batteria e Alessandro Gwis al piano che insieme alla Stivali, apporta un importante contributo con l’utilizzo dell’elettronica, che apre diverse possibilità di ricerca, di nuovi spunti improvvisativi e sonori e offre un colore diverso al suono tradizionale della formula trio più voce.

In occasione del concerto per Jazz & Image il quartetto avrà come ospite speciale uno dei più dotati trombonisti italiani dell’ultima generazione: Massimo Morganti: eccezionale solita, arrangiatore, direttore d’orchestra e didatta.

Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso pubblico concessione gratuita spazi all’aperto per attività culturali nell’ambito dell’Estate Romana 2021, curato dal Dipartimento attività culturali ed è realizzato in collaborazione con Siae.

Mercoledi 8 toccherà al Paolo Recchia Quartet esibirsi al Parco del Celio.

La programmazione di Jazz& Image continuerà fino al 28 settembre con il meglio del jazz nazionale e internazionale. Ci sarà uno spazio dedicato ai giovanti talenti del jazz italiano, che apriranno alcuni concerti della rassegna.

Non solo concerti a Jazz & Image, ma uno spazio aperto tutto il giorno, dalle 11:00 alle 20:30, con ingresso gratuito, con seminari, prove aperte, corsi di musica e altre attività culturali parallele al jazz. Ascolto musica vinili e cd jazz, lettura libri e riviste di jazz, musica di sottofondo all’interno dell’area, eventi musicali integrati, seminari, incontri e attività di musicoterapia, workshop musicali gratuiti di scuole di musica e istituti accreditati, spazio dedicato alle donne, coordinato da Susanna Stivali che porterà il suo progetto “Diva’s Jazz”: esibizioni di artiste emergenti, proiezioni di documentari e mostre per celebrare la

figura della donna nella musica jazz.

Ci sarà anche un’area riservata al food e al beverage, forniti dai migliori produttori italiani.