DAL G7 AL G20

Si è concluso ieri il G7 straordinario sull’Afghanistan approvando le proposte di Mario Draghi. L’evoluzione della situazione in Afghanistan, gli aiuti umanitari, la gestione dei migranti e la lotta al terrorismo sono stati i punti al centro dell’intervento del presidente del Consiglio Draghi durante la riunione straordinaria del G7, in cui ha ringraziato tutti coloro che stanno contribuendo ad assicurare il buon esito delle operazioni di evacuazione a Kabul, in particolare l’esercito americano, britannico e tedesco.

Draghi ha detto: “L’obiettivo è riuscire a concludere in sicurezza queste operazioni entro fine agosto, la necessità di mantenere un canale di contatto anche dopo la scadenza del 31 agosto e la possibilità di transitare dall’Afghanistan in modo sicuro. Inoltre, dobbiamo assicurare, sin da subito, che le organizzazioni internazionali abbiano accesso all’Afghanistan anche dopo questa scadenza”.

Il presidente del Consiglio ha così rivolto un appello ai leader del G7: “L’Italia reindirizzerà le risorse che erano destinate alle forze militari afghane verso gli aiuti umanitari. Chiedo a tutti voi di unirvi a questo impegno, compatibilmente con la situazione dei vostri Paesi. Sul tema immigrazione saremo in grado di avere un approccio coordinato e comune? Finora, sia a livello europeo, sia internazionale, non si è stati in grado di farlo. Dobbiamo compiere sforzi enormi su questo. Per quanto riguarda la lotta al terrorismo la nostra cooperazione è essenziale ed è cruciale agire in modo unitario. È fondamentale anche utilizzare tutte le leve diplomatiche e finanziarie a nostra disposizione. Per raggiungere tutti questi obiettivi credo che il G7 debba mostrarsi unito anche nell’aprire relazioni con altri Paesi. In questo, il G20 può aiutare il G7 nel coinvolgimento di altri Paesi che sono molto importanti perché hanno la possibilità di controllare ciò che accade in Afghanistan: la Russia, la Cina, l’Arabia Saudita, la Turchia e l’India”.

Gli Stati Uniti hanno accettato di completare il ritiro dall’Afghanistan entro il 31 agosto, come previsto dagli accordi, nonostante gli appelli per una proroga che consenta di completare le evacuazioni dal Paese finito in mano ai talebani.

John Kirby, il portavoce del Pentagono, ha riferito: “Non c’é stato alcun cambiamento sulla scadenza della missione in Afghanistan. Crediamo che la data del 31 agosto possa essere rispettata”. L’annuncio è arrivato proprio mentre i leader del G7 si consultavano in videoconferenza durante il summit straordinario. L’indicazione che è emersa è che saranno garantiti corridoi umanitari anche dopo che i militari americani avranno lasciato il Paese.

La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente americano, Joe Biden, è intenzionato a rispettare la data del 31 agosto per il ritiro definitivo dall’Afghanistan ma ha chiesto al Pentagono di preparare piani di emergenza per prolungare la permanenza a Kabul se si dovesse rendere necessario.

Il portavoce della Difesa Usa, il generale Hank Taylor, vice capo di stato maggiore americano ha spiegato: “Ci sono ancora 4.500 persone che aspettano di essere evacuate all’aeroporto di Kabul e che le operazioni di evacuazione da Kabul sono state accelerate: parte un volo ogni 45 minuti. Inoltre si valuta l’uso di altre basi in Germania, Italia e Spagna. Finora sono 8.000 le persone evacuate giunte in Euopa”.

Nella dichiarazione approvata dai leader del G7 nel summit straordinario si legge: “Nessun Paese riconosca unilateralmente il regime talebano, occorre un coordinamento con il Consiglio di sicurezza dell’Onu”. Nella dichiarazione i leader confermano anche la loro solidarietà al popolo afghano.

Il presidente americano, Joe Biden, confermando l’obiettivo è di concludere le evacuazioni dall’Afghanistan entro il 31 agosto, parlando dalla Casa Bianca ha detto: “Ho incontrato i partner del G7, li ho aggiornati sui significativi progressi che abbiamo fatto negli ultimi giorni ed ho ringraziato tutti gli alleati per il lavoro che stanno svolgendo sul campo”.

Biden ha confermato che il G7 ha concordato sul continuare il coordinamento anche con la Nato e sull’approccio da tenere con i talebani. Biden ha confermato: “I talebani saranno giudicati dalle loro azioni. Dobbiamo rimanere uniti”.

Poi, ha proseguito: “Gli Stati Uniti hanno evacuato dall’Afghanistan 70.700 persone dal 14 agosto. Continueremo la nostra stretta collaborazione per far uscire le persone, il più velocemente e nel modo più efficiente possibile. Prima finiamo e meglio è. Gli Usa sono sulla buona strada per finire le evacuazioni e ritirarsi il 31 agosto, così come stabilito. Garantiamo di restare vigili contro il terrorismo e contro la metastasi nel mondo. Siamo determinati a completare la missione e a completare il lavoro”.

Le prime truppe Usa restanti in Afghanistan hanno già cominciato a lasciare il Paese, con il ritiro completo previsto entro il 31 agosto e le operazioni di evacuazione entrate di fatto nella loro ultima settimana come hanno riportato alcuni media americani, tra cui la Cnn, che cita due fonti nella Difesa.

A questo punto, solo poche centinaia di soldati dei 5.800 dispiegati all’aeroporto di Kabul sono partiti e la missione di evacuazione rimane il focus delle operazioni sul campo.

Secondo quanto riferito dalla portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki: “Il presidente ha detto chiaramente che ogni giorno delle operazioni sul campo aggiungiamo un rischio per le truppe, con le crescenti minacce che provengono dall’Isis-K”.

Al termine della riunione virtuale dei leader del G7, il premier britannico, Boris Johnson, ha insistito nuovamente sulla necessità di corridoi sicuri fino al 31 agosto e oltre per chi vuole lasciare l’Afghanistan.

Vediamo adesso cosa stanno facendo i talebani in Afghanistan. L’Alto Commissario dell’Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha denunciato di aver ricevuto rapporti credibili su gravi violazioni nelle zone sotto il controllo dei talebani in Afghanistan, tra cui esecuzioni sommarie e restrizioni dei diritti delle donne e reclutamento di bambini-soldato. L’ex presidente cilena ha esortato il Consiglio per i Diritti Umani ad adottare un’azione coraggiosa e vigorosa per monitorare la situazione dei diritti umani nel Paese.

I talebani blindano il Paese: a casa restano le donne ma anche tutti coloro che ancora non sono riusciti a lasciare il Paese dopo il ritorno al potere degli studenti coranici.

Come ha spiegato in conferenza stampa il portavoce del gruppo militante, Zabihullah Mujahid: “La misura che riguarda le donne non è definitiva. È per la loro sicurezza, i nostri combattenti non sono addestrati ad affrontare e parlare con loro. Una volta stabilite le nostre procedure, potranno tornare al lavoro”.

Agli afghani non sarà più permesso di andare all’aeroporto di Kabul dove sono in corso le operazioni di evacuazione da parte delle forze occidentali; coloro che vi si affollano intorno sperando di salire su un aereo devono tornare a casa, la loro sicurezza sarà garantita, ha assicurato Mujahid.

Il portavoce dei talebani ha anche esortato gli Usa a non incoraggiare l’elite afghana, le persone istruite come medici e ingegneri, ad andarsene: “Abbiamo bisogno del loro talento, abbiamo bisogno di queste persone nel Paese. Non stiamo inseguendo nessuno, a nessuno viene data la caccia”. Dopo aver ricordato che è stata annunciata un’amnistia, il portavoce ha proseguito: “Abbiamo dimenticato tutto il passato, l’obiettivo è portare la pace nel Paese e ricostruirlo”.

Quanto alla scadenza del 31 agosto, il rappresentante talebano ha precisato: “Non credo ci sarà alcuna proroga: la data è stata fissata da Washington, hanno deciso loro e va rispettata”.

La realtà in Afghanistan è diversa da come la raccontano i talebani. Simona Castaldi del CISDA (coordinamento italiano di sostegno alle donne afghane), all’AGI ha detto: “Testimoni ci raccontano che uomini e donne che vogliono scappare dall’Afghanistan devono pagare ai talebani per accedere all’aeroporto una tangente di 1500-2000 di dollari”. Simona Castaldi, che in questi giorni, ha seguito in costante contatto con l’Unità di crisi della Farnesina i trasferimenti di persone dal Paese asiatico riconquistato dai talebani all’Italia, ha spiegato: “L’aeroporto in questo momento è il posto più insicuro e caotico dove stare tra check point e tangenti. Succede sempre quando ci sono questo tipo di evacuazioni che si debba pagare una mazzetta. Così i talebani consentono dei corridoi umanitari ma solo alle loro condizioni e nell’ambito di una trattativa che nulla ha a che vedere col riconoscimento politico e diplomatico. I soldi sono chiesti alle singole persone, non alle organizzazioni a cui eventualmente appartengono”.

Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha presentato al mondo, Occidentale e non, il sostituto di Ajmal Ahmaty, fuggito da Kabul in aereo dopo la caduta della capitale, che per prima cosa dovrà far ripartire, e in fretta, un’economia paralizzata dalla guerra, che è alla deriva da più di una settimana con le banche chiuse, come anche il più grande mercato di cambio valuta di Kabul, Sarai Shahzada, che ha serrato i battenti.

E con gli sportelli automatici ormai a corto di contanti e i prezzi delle materie prime essenziali, compresi cibo e carburante, arrivati alle stelle.

Haji Idris, originario della provincia settentrionale di Jawzjan, è il nuovo numero uno dell’Afghanistan Bank. Precedentemente è stato a capo della sezione finanziaria del movimento e, pur non avendo un’esperienza formale nel settore né un’istruzione superiore, gode di molto rispetto per le sue competenze in materia economica.

La sua lunga esperienza sulle questioni finanziarie deriva dal lavoro che svolse con il precedente leader del movimento, il Mullah Akhtar Mansour, ucciso in un attacco di droni nel 2016. Idris ha inoltre insegnato per almeno vent’anni in una madrasa a Rawalpindi, città pakistana della provincia del Punjab.

Se sarà all’altezza del difficile compito assegnategli non si sa, poiché, andando a spulciare si scopre che non c’è un tradizionale curriculum. La commissione economica dei talebani opera da 20 anni trattando denaro illegale. Le attività di politica monetaria fino a una manciata di giorni fa includevano la presunta riscossione di tasse illegali da imprenditori e agricoltori per finanziare la lotta del movimento.

Un alto funzionario talebano ha assicurato: “Ci sono molte persone che erano sconosciute al mondo ma hanno ricoperto posizioni chiave e hanno dato grandi contributi. Haji Idris è tra loro. Credo che non abbia nemmeno studiato scienze religiose, ma era esperto di questioni finanziarie”.

Ci sarebbero già tutte le premesse per il fallimento politico dei talebani, analogamente ai destini di qualsiasi tipo di dittatura. Spetta al popolo afghano costruire la democrazia in Afghanistan. Impresa ardua ma non impossibile. Bisognerà attendere il prossimo G20 sull’Afghanistan per i successivi sviluppi nel proscenio della geopolitica. Insomma, l’ascesa al potere dei talebani in Afghanistan potrebbe essere l’inizio della loro implosione e di un nuovo percorso di democratizzazione del popolo afghano. Potrebbe venirci in mente quella frase latina che recita: “promoveatur ut amoveatur”.

Ma tra le due parole della frase latina c’è la tragedia del popolo afghano che sta subendo violenze senza nessun rispetto dei diritti umani. Corvi ed avvoltoi che in questi giorni si sono alzati in volo per nutrirsi di carcasse, finiranno per restare col becco asciutto. Intanto, spetta all’Onu fermare un altro esodo biblico organizzando l’assistenza umanitaria in Afghanistan.

Salvatore Rondello