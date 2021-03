Cnel, dalla prima alla quarta rivoluzione industriale

Promosso da CNEL e FEDERMECCANICA, si è svolto oggi un interessante convegno dal titolo: “Le relazioni industriali nell’industria metalmeccanica. Dalla prima alla quarta rivoluzione industriale”. L’evento iniziato alle ore 11 è stato trasmesso in diretta da Youtube sul canale del Cnel.

Dopo i saluti e l’introduzione del presidente del Cnel, Tiziano Treu, è intervenuto il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz. Poi le relazioni di Lorenzo Bordogna, Luciano Pero e Mimmo Carrieri.

Le sfide future

Dopo è seguito un dibattito con i rappresentanti delle parti sociali: Roberto Benaglia, Segretario Generale Fim-Cisl; Francesca Re David, Segretaria Generale Fiom; Stefano Franchi, Direttore Generale Federmeccanica, Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm.

In particolare, Lorenzo Bordogna ha ricordato la storia saliente degli ultimi cinquant’anni di contrattazione nazionale. Quella logica di contrattazione che ancora oggi persiste con la sua centralità ed elasticità per poter affrontare le sfide future.

Luciano Pero ha affrontato le problematiche connesse con la formazione del lavoro e le professionalità tipiche. Argomenti che toccano anche il mondo scolastico. La scuola dell’obbligo ed il diritto allo studio con le centocinquanta ore per i lavoratori.

Mimmo Carrieri ha sviluppato le problematiche del decentramento contrattuale fatto da incomplete attuazioni ma anche di ‘evoluzioni virtuose dei contratti aziendali’.

Quando di parla dei metalmeccanici si parla di un milione e mezzo di lavoratori che oggi includono anche gli informatici.

Contratto dei metalmeccanici punta di diamante

Il contratto dei metalmeccanici è stato sempre considerato come la punta di diamante per la conquista di nuovi diritti, ma anche per le relazioni industriali tra mondo del lavoro e mondo imprenditoriale.

Oggi si avverte l’esigenza di guardare avanti rispetto alle nuove sfide che emergono dall’impiego di nuove tecnologie per la produzione. Basterebbe pensare a industria 4.0, allo smart working (dove è possibile) ed all’uso sempre più diffuso del digitale.

Il convegno che si è svolto oggi al Cnel si inserisce in un percorso dialettico tra le parti sociali per arrivare a definire contrattualmente quelle norme che possano regolamentare quella mutazione dell’organizzazione nella produzione industriale che coinvolge i lavoratori e la loro formazione, a partire dall’insegnamento scolastico. I partiti hanno il dovere di fare la loro parte elaborando programmi politici più completi che siano rispondenti e finalizzati a costruire una società migliore.

Nella migliore tradizione del Psi, il lavoro per elaborare programmi politici non manca e riguarda principalmente i giovani per costruire quel futuro che gli appartiene più direttamente, dove rispetto umano e piena occupazione sono obiettivi prioritari da raggiungere.

Salvatore Rondello