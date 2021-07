Dante. Nencini, rilettura di Saviano poco convincente dal punto di vista storico

“Il Corriere di oggi anticipa stralci dell’intervento che Roberto Saviano terrà domani a Roma, sul palco del Massenzio. Devo essere sincero: dal punto di vista storico una rilettura poco convincente proprio perché astrae il poeta dal suo tempo, magnifico e drammatico. Dante, scrive Saviano, fu fatto fuori perché si oppose ai finanziamenti ‘grondanti di sangue’ concessi dalle banche per organizzare guerre e congiure, per essere stato un barattiere (insomma: un corruttore), per essersi opposto al papa. Sì e no. Quel che manca nella tesi di Saviano è la storicizzazione, la spiegazione di un fenomeno in relazione al periodo in cui avviene”. È quanto osserva il presidente della Commissione Istruzione e Cultura del Senato, Riccardo Nencini.

“Anche Dante era un uomo di parte, un guelfo bianco legato alla consorteria dei maggiori banchieri del tempo, i Cerchi, che, come gli altri banchieri, finanziavano re, papi e cardinali perché comprassero un titolo o un ducato, vincessero una guerra, sconfiggessero un rivale. La Firenze medievale partorì il primissimo rinascimento (Dante, Giotto, Arnolfo) tra lotte intestine terribili cui nessuno fu escluso. L’avversario politico era trattato alla stregua di un nemico, e il nemico o lo si esiliava o lo si uccideva. Toccò anche a Dante priore decidere la sorte di un caro amico, il poeta Guido Cavalcanti. Contribuì ad esiliarlo con il suo voto. Guido morirà per la malattia contratta durante l’esilio.

Voglio dire che ogni giudizio deve calarsi nella stagione in cui i fatti avvengono, non si può giudicare un tempo lontano con le categorie di oggi. Nemmeno allora i buoni si separavano nettamente dai cattivi.

Dante fu esiliato perché apparteneva alla parte sconfitta. Che poi sia stato intentato un processo per baratteria, probabilmente inventato di sana pianta, è un altro discorso”