Decreto Sostegni bis, indennità per alcune categorie di lavoratori. Reddito di emergenza, domande fino al 31 luglio

Decreto Sostegni bis

INDENNITA’ PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI

Il decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) ha disposto la proroga delle indennità Covid-19 introdotte dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) e l’introduzione di nuovi trattamenti economici a favore dei pescatori autonomi e degli operai agricoli.

Con il messaggio Inps del 16 giugno scorso, n. 2309, l’istituto ha fornito le prime informazioni in ordine alle predette misure.

In particolare l’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis prevede l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità introdotta dal decreto Sostegni. Il decreto prevede, inoltre, una indennità una tantum di importo pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e una indennità una tantum di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari. Il decreto Sostegni bis ha disposto, infine, la sospensione fino al 31 dicembre prossimo della riduzione del trattamento di disoccupazione Naspi , prefigurata dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015.

Osservatorio sul precariato

INPS: PUBBLICATI I DATI DI MARZO 2021

Sono stati pubblicati i dati di marzo 2021 dell’Osservatorio sul precariato. A marzo, nel settore privato, complessivamente le assunzioni sono state 1.273.953, con una contrazione rispetto allo stesso periodo del 2020 (-18%) in parte dovuta, per i mesi di gennaio e febbraio, agli effetti dell’emergenza legata alla pandemia da Covid-19, mentre a marzo 2021 si riscontra un recupero (+16%) in confronto all’analogo mese del 2020. La contrazione riguarda tutte le tipologie contrattuali.

La dinamica dei flussi

Le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, nel terzo mese del 2021, sono risultate 111.167, in flessione rispetto al medesimo lasso di tempo del 2020 (-36%). In crescita risultano invece le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo (+13%).

Le cessazioni sono state 1.002.943, in diminuzione in confronto al trimestre dell’anno precedente (-33%).

Il lavoro occasionale

I lavoratori impiegati con Contratto di prestazione occasionale (Cpo) a marzo 2021 sono stati 10.994 (in aumento del 9% rispetto allo stesso mese del 2020); l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 267 euro.

I lavoratori pagati con i titoli del Libretto famiglia (Lf) sono stati 15.788 (in flessione dell’86% in confronto a marzo 2020, mese in cui è stato introdotto il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting), con un importo mensile lordo medio di 202 euro.



Osservatorio su Reddito e Pensione di cittadinanza

INPS: I DATI DI MAGGIO 2021

Nel mese di maggio 2021 i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza (Rdc) sono stati 1,18milionicon importo medio di 583 euro, mentre i percettori di Pensione di cittadinanza (Pdc) sono stati 125mila con importo medio di 263 euro, per un totale di 1,3milioni di nuclei e 552 euro di importo medio mensile. Sul totale dei nuclei familiari, il numero di persone coinvolte, ovvero la platea che è raggiunta dalla misura, è di 2,9milioni. In confronto al mese di maggio 2020, in cui il numero totale di nuclei è stato pari a 1,12 milioni e l’importo medio mensile di 539 euro, si è quindi riscontrato un incremento tendenziale pari a +16% in termini di nuclei beneficiari e una modesta la variazione dell’importo medio, pari a +2%. Si registra invece una lieve variazione della composizione media dei nuclei beneficiari: nel 2019 (aprile-dicembre) è stata pari a 2,44 componenti, valore sceso a 2,34 nel 2020 (gennaio-dicembre) e a 2,26 componenti nei primi mesi del 2021 (gennaio-maggio). Per quanto attiene il Reddito di Emergenza, fino ad oggi sono stati 483mila i nuclei che hanno ricevuto almeno un pagamento per la misura cosiddetta Rem4 previsto dal decreto Sostegni (dl 41/2021 art.12 c.1) con un importo medio mensile pari a 548 euro. I dati saranno comunque integrati con la prossima rilevazione. Nello scorso anno, invece, l’insieme dei provvedimenti riguardanti il Reddito di Emergenza (Rem) aveva convolto 425mila nuclei con un importo medio mensile di 550 euro. Considerando le misure (Rdc, Pdc, Rem) nel complesso, attualmente i nuclei familiari raggiunti da una forma di sostegno economico a contrasto della povertà sono pertanto oltre 1,7 milioni, pari a circa 4 milioni di persone, il dato più alto registrato di coloro che sono raggiunti da almeno una delle misure nello stesso mese.

Dati 2020

ANALISI INTEGRATA DELLE MISURE DI TUTELA PER LE ATTIVITA’ DI IMPRESA

Nell’ultimo anno i lavoratori indipendenti hanno fortemente risentito degli effetti della crisi pandemica: secondo l’Istat a questa categoria di lavoratori è imputabile circa la metà del calo dell’occupazione registrato in Italia nel 2020. A sostegno di coloro che svolgono attività imprenditoriale, sommando i contributi dell’Inps e quelli dell’Agenzia delle Entrate, nel corso del 2020 sono stati complessivamente erogati circa 8,9 miliardi. Quasi il 50 per cento dei beneficiari ha percepito sia il bonus Inps, sia almeno uno dei contributi a fondo perduto dell’Agenzia delle Entrate (AdE); il 30 per cento ha avuto accesso al solo bonus Inps mentre il 20 per cento ha ottenuto solo i contributi AdE. Nel complesso, coloro che hanno percepito almeno uno dei bonus hanno ricevuto in media circa 2.440 euro nel 2020. Secondo stime prudenziali riportate in uno studio effettuato dalla Direzione Centrale Studi e Ricerche dell’Inps in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la Banca d’Italia, oltre il 70 per cento dei potenziali beneficiari ha avuto accesso ad almeno uno dei due strumenti. L’analisi dettagliata è, per ogni opportunità, integralmente consultabile nella sezione del sito Inps “Studi e Analisi”.

Reddito di emergenza

DOMANDE DI ACCESSO FINO AL 31 LUGLIO

Al via dal 1° luglio le domande per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre del Reddito di emergenza, riconosciute dal decreto legge n. 73/2021.

Le istanze di accesso alla misura possono essere presentate esclusivamente fino al 31 luglio 2021. A darne notizia è stata la stessa Inps con una nota pubblicata il 15 giugno scorso.

Nuove domande

L’Inps ha formalmente aperto il canale telematico per le richieste delle ulteriori quattro mensilità di Rem introdotte con il Sostegni bis dal 1° luglio e fino alla scadenza del 31 luglio 2021. È questo il lasso temporale annunciato di recente con il comunicato stampa del 15 giugno.

Dal mese di giugno e fino a settembre, alle famiglie aventi titolo al contributo economico sarà riconosciuto un assegno di importo pari ad un minimo di 400 e fino ad un massimo di 840 euro.

I nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti possono fare domanda tramite i consueti canali:

sito internet Inps autenticandosi con PIn, se in possesso, (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi Pin a decorrere dal 1° ottobre 2020), Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica;

Istituti di patronato.

La nota dell’Inps ha inoltre informato che sono state fornite (con apposite comunicazioni integrative) specifiche istruzioni in merito alla platea dei beneficiari così come alle cause di incompatibilità con altri bonus e indennità.

Come fare richiesta

Le famiglie che per la prima volta richiedono il Reddito di emergenza devono inoltrare la domanda tramite modello predisposto dall’Inps, mentre non hanno necessità di farlo i nuclei che in passato hanno già ricevuto questo sostegno. Al momento di richiedere il Rem è necessario essere in possesso della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini Isee, ordinario o corrente. Nel caso di presenza di minorenni in famiglia, si può accludere l’Isee minorenni, mentre non è valida l’attestazione Isee riferita al nucleo ristretto.

Quanto spetta

Il beneficio economico del Rem è determinato moltiplicando 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

L’importo del beneficio economico non può essere superiore a 800 euro mensili, tranne nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza viene maggiorata fino a 2,1.

La scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di: 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni; 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.

La scala può raggiungere la soglia massima di 2. Nell’ipotesi in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini Isee, la soglia massima è elevata a 2,1. La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che – al momento della trasmissione dell’istanza – si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione; la presenza di un componente che si trova in tali condizioni deve essere auto dichiarata in domanda.

Di seguito si riportano – per ogni opportunità – alcuni esempi di calcolo del valore mensile del Rem, in relazione alla composizione del nucleo familiare:

Un adulto: scala di equivalenza 1, 400 euro

Un adulto e un minorenne: scala di equivalenza 1.2, 480 euro

Due adulti: scala di equivalenza 1.4, 560 euro

Due adulti e un minorenne: scala di equivalenza 1.6, 640 euro

Due adulti e due minorenni: scala di equivalenza 1.8, 720 euro

Tre adulti e due minorenni: scala di equivalenza 2, 800 euro

Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave: scala di equivalenza 2.1: 840 euro.

Carlo Pareto