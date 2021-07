Design e artigianato: la capitale della ceramica riparte

Nel Palazzo Podestarile di Montelupo Fiorentino, dal 25 giugno scorso al 1 agosto prossimo, si tiene la mostra “Ceramica Dolce. Design e artigianato a Montelupo”, che propone le opere realizzate a conclusione dei Cantieri ceramica e design 2020-2021, durante i quali, sotto la direzione artistica di Silvana Annicchiarico, artisti e designer di caratura internazionale hanno prodotto opere e collezioni direttamente presso le botteghe e le aziende del territorio.

Nella storia di Montelupo Fiorentino la ceramica ha svolto un ruolo attivo e identitario. Ha inciso sull’economia e sulla qualità indiscussa delle tecniche messe a punto nelle botteghe e trasmesse di generazione in generazione, donando alla città una reputazione legata all’idea di bellezza, al gusto del lavoro ben fatto, alla vocazione per la ricerca e la sperimentazione continue.

Dal periodo rinascimentale, in cui Montelupo ha di fatto rappresentato “la Fabbrica di Firenze”, alle esperienze manifatturiere del Novecento, questo territorio ha svolto e svolge un ruolo di primo piano nel panorama internazionale.

Il progetto Ceramica Dolce ha voluto riprodurre il concetto di Cantiere artistico, sperimentato negli anni su questo territorio, affidandone la direzione a Silvana Annicchiarico, e prevedendo il coinvolgimento di artisti e designer, che hanno prodotto i propri lavori direttamente a Montelupo, lavorando con le maestranze locali, così da ricreare un orizzonte di sperimentazione in grado di esplorare il tema del rapporto tra artigianato, arte e design.

Sette collezioni create dagli artisti ospiti e dalle manifatture, con la collaborazione degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, che hanno svolto il ruolo di assistenti alla produzione sviluppando anche una propria progettualità. Sette collezioni per sette ambienti di mostra, che sono confluite in un allestimento nel Palazzo Podestarile, già sede del Museo della Ceramica e attualmente centro di mostre temporanee, curato da Marco Ulivieri per ricreare uno spazio che racconti l’intero percorso progettuale.

In mostra verranno presentati anche un docufilm realizzato dall’Università Iulm di Milano e un catalogo che racconta tutto il lavoro svolto.

Ceramica Dolce ha visto gli artigiani e le aziende della ceramica di Montelupo lavorare fianco a fianco con alcuni dei grandi nomi del design italiano, fin dal concept delle nuove creazioni. L’obiettivo è stato quello di rivisitare e reinventare gli archetipi dell’artigianato montelupino.

Il percorso ha avuto inizio lo scorso anno con Matteo Cibic in tandem con il laboratorio d’arte Dolfi di Ivana Antonini. Insieme hanno creato una collezione che proietta immediatamente in una dimensione altra, in una sorta di Paradiso dei Sogni o di un paese dei balocchi. Con qualcosa di Disney, qualcosa di Magritte e un tocco da Alice nel Paese delle meraviglie.

Il lavoro è proseguito coinvolgendo altri laboratori ceramisti e affiancandoli a progettisti con storie fra di loro molto diverse: Antonio Aricò, Francesco Binfaré, Lorenzo Damiani, Maurizio Galante e Tal Lacman, Duccio Maria Gambi, Valerio Sommella e Mario Trimarchi. Sette designer che sono andati nelle botteghe artigiane e hanno lavorato con le maestranze locali, confrontandosi, condividendo esperienze, saperi e soprattutto visioni.

Antonio Aricò ha lavorato su degli obelischi urbani ispirati all’immaginario dei giardini toscani, una sorta di bestiario fantastico rivisitato; Francesco Binfaré si è ispirato all’archetipo dell’angelo di Andrea della Robbia, interrogandosi su come potesse essere rappresentato e collocato nel contesto della globalizzazione; Lorenzo Damiani ha preparato due collezioni: una di vasi grezzi con incastonati i piatti della tradizione di Montelupo, un’altra di vasi realizzati con gli scarti di lavorazione delle fornaci ceramiche in memoria del ritrovamento dell’antico pozzo dove venivano accatastati gli scarti. E ancora Duccio Maria Gambi si è confrontato direttamente con la materia ceramica esistente, con gli scarti, con un progetto di levigatura e di sottrazione della materia per creare un ponte fra passato remoto e futuro incerto; mentre Maurizio Galante e Tal Lancman si sono proposti di ibridare la tradizione montelupina dei vasi con il mondo dei mostri Kaiju, tipici della fantascienza giapponese, per interrogarsi sul bene e sul male; Valerio Sommella si è misurato sperimentando la matericità delle decorazioni innovando una fase del processo produttivo; e infine Mario Trimarchi ha lavorato a un monumento in ceramica, una torre disequilibrata, sormontata da una grande coppa in bilico che fa riflettere sulle fragilità dell’uomo.

“Ceramica Dolce. Design a Montelupo”, a cura di Silvana Annicchiarico, è un progetto di Fondazione Museo Montelupo Onlus e Comune di Montelupo Fiorentino; con il contributo di Città Metropolitana di Firenze; in collaborazione con Accademia di Bella Arti di Firenze e Università Iulm; sponsor tecnico Colorobbia.

Opere di Antonio Aricò, Francesco Binfaré, Lorenzo Damiani, Maurizio Galante e Tal Lacman, Duccio Maria Gambi, Valerio Sommella e Mario Trimarchi.

Con Bitossi Ceramiche; Centro Ceramico Sperimentale di Montelupo, Ceramiche Bartoloni, Ceramiche d’Arte Dolfi di Ivana Antonini, Sergio Pilastri Ceramica con Vita, Terrecotte Corradini & Rinaldi Tuscany Art.

Curatela e direzione artistica di Silvana Annicchiarico; direzione generale di Benedetta Falteri, direttore Fondazione Museo Montelupo; assistente alla direzione artistica Marco Ulivieri;

Studenti: Rosa Maria Solinas; Vitali Fedotov; Benedetta Chiari; Elisa Pietracito; tutor studenti Fabrizio Lucchesi, Accademia di Belle Arti di Firenze.

Orari di apertura: martedì e venerdì: 21:00 – 23:00; sabato e domenica: 10:00 – 13:00; 17:00 – 19:00; 21:00 – 23:00. Altri giorni su prenotazione.