Dietro la Venere di Urbino si nasconde il tragico amore di Tiziano per la moglie

Lei è Cecilia Soldani, la moglie di Tiziano Vecellio, uno degli artisti più acclamati del suo tempo che ha saputo conquistarsi una fama imperitura insediandosi nell’Olimpo dei più grandi pittori italiani di tutti i tempi, ammirato e studiato in tutto il mondo. Torniamo a Cecilia, che è incinta del terzo figlio: una gravidanza complicata e lei vorrebbe abortire per continuare ad amare il pittore, ma muore scegliendo di dare al mondo la creatura che il marito vuole, invece, con forza. Alla nascita della piccola Lavinia, Tiziano, che fino al allora ha seguito solo gloria e denaro, è travolto dall’improvvisa coscienza di un sentimento immenso e unico, scoperto solo con la morte della moglie. Inizia, così, a cercare Cecilia nei suoi quadri, dipingendola con tutto l’amore che negli anni non è riuscito a darle. La Venere di Urbino – realizzata nel 1538 e oggi conservata agli Uffizi di Firenze – è ancora oggi, per chiunque la osservi, la scintilla palpitante di quel dolore e di quell’amore.

La vicenda è raccontata da Luca Nannipieri nel fresco di stampa “Il destino di un amore – Tiziano Vecellio e Cecilia”, Skira editore, un appassionante romanzo che racconta la storia che sta dietro a uno dei più straordinari dipinti del Rinascimento: la Venere di Urbino, appunto.

Inoltre, il libro anticipa la grande mostra “Tiziano e l’immagine della donna”, promossa da Skira editore, in collaborazione con Kunst Historisches Museum Wien, adesso a Vienna e attesa a Milano, a Palazzo Reale, dal 21 febbraio al 5 giugno dell’anno prossimo.

Luca Nannipieri, critico e storico dell’arte, ha pubblicato con Skira i libri “Capolavori rubati” (2019), “Raffaello” (2020), “A cosa serve la storia dell’arte” (2020), e con Rai Libri “Bellissima Italia. Splendori e miserie del patrimonio artistico nazionale” (2018). Suoi volumi sono usciti allegati ai quotidiani nazionali. Dirige Casa Nannipieri Arte, curando mostre e conferenze, da Giacomo Balla a Keith Haring.