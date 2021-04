DISCUSSIONE IN CORSO

Aprile all’insegna delle restrizioni. E’ in corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per stabilire le misure per contenere i contagi nel prossimo mese. L’Italia sarà divisa tra zona rossa e zona arancione dal 7 fino al 30 aprile. E’ quanto previsto dalla bozza del decreto. Dopo la Pasqua in zona rossa restano quindi divieti e regole stringenti nel Paese, ma stando alla bozza è prevista anche una deroga in base ai dati sui contagi e i vaccini.

Niente zone gialle

“Nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla” si applicano “le misure stabilite per la zona arancione”, stabilisce, come da attese, la bozza del dl che approderà a minuti nella riunione del Cdm in programma alle 17.30.

Ancora distanti però le posizioni dei partiti. Ieri il premier Mario Draghi, alla ricerca di una mediazione, aveva ipotizzato la possibilità di inserire nel decreto un “meccanismo” che permetta di riaprire alcune attività in presenza di “dati molto favorevoli” nella seconda metà di aprile. Una proposta condivisa con la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini. Invece per i rigoristi questa possibilità sarebbe eccessiva.

Scuole aperte

Per quanto riguarda la scuola, la bozza di decreto prevede il ritorno in classe fino alla prima media in tutta Italia, zone rosse comprese, e i governatori non potranno emanare ordinanze più restrittive per sospendere l’attività in presenza. “Dal 7 aprile al 30 aprile è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi” fino alla prima media, si legge nella bozza. Una disposizione che “non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e, delle Province autonome”. In zona arancione e gialla la presenza è fino alla terza media e con un minimo del 50% alle superiori.

Viaggi all’estero

Altro tema caldo è quello dei viaggi all’estero: l’ordinanza emanata ieri dal ministero della Salute sull’obbligo di tampone e quarantena di 5 giorni per chi va all’estero e rientra in Italia o per chi entra dall’estero in Italia potrebbe essere prorogata fino al 30 aprile. Ma c’è chi, nella maggioranza, continua a nutrire qualche dubbio. “E’ un deterrente per chi vuole recarsi all’estero ma anche per quei pochi europei che vogliono venire in Italia”, spiega una fonte della maggioranza.