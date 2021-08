Durigon e il fascioleghismo

“Viva il fascismo’! È quello che pensano un 20% di italiani (recente studio di Eurispes) con aggiunta di diverse panzane: treni che arrivavano in orario, delinquenza zero, corruzione politica cancellata. Anche Durigon pare pensarla così: via Falcone e Borsellino, dentro Arnaldo Mussolini. Il fascioleghismo ha finalmente trovato il suo intellettuale di riferimento. Peccato che stia al governo di uno stato repubblicano nato proprio dalla sconfitta del beneamato Duce. Chi glielo spiega a Durigon?.