“È tutto gente!”. Alla Vuelta l’ultima tappa di Fabio Aru

“E’ tutto gente!”, That’s all folks!

E’ la frase che appare durante la sigla finale dei cartoni animati dei Looney Tunes, musichetta che tutti noi abbiamo fischiettato da ragazzi ogni volta che si concludeva l’ennesima avventura sgangherata di Beep Beep e Wile Coyote, di Bugs Bunny e Duffy Duc.

Questa frase ieri era stampata in bella mostra sulla tomaia delle scarpette da corsa di Fabio Aru, indossate durante l’ultima tappa della Vuelta de Espana.

That’s all folks!

Il ciclista sardo ieri ha corso tra la folla per l’ultima volta, piegato in posizione aerodinamica nella cronometro che ha portato i ciclisti a zonzo per quel pezzo di Galizia che sta tra Padron e Santiago de Compostela.

Aru si è piazzato in quarantanovesima posizione ad oltre quattro minuti dallo sloveno Primoz Roglic che ha vinto tappa e Vuelta.

Anche Fabio Aru ha vinto la Vuelta.

Era il 2015 ed i tifosi italiani immaginavano il Cavaliere dei Quattro Mori capace negli anni successivi di lottare alla pari con Froome e Nibali sulle strade delle grandi corse a tappe, sulle salite che hanno fatto la leggenda del ciclismo.

Non a caso nel 2014 era arrivato terzo al Giro d’Italia, nel 2015 secondo.

Nel 2017 il sardo vince a braccia alzate ed in maglia tricolore una delle tappe del Tour de France più prestigiose a La Planche des Belles Filles; è l’ultima vittoria.

Nel 2018 passa alla Uae Emirates con un contratto milionario ma i grandi risultati non arrivano, gli infortuni ed i problemi di salute si susseguono.

Aru ogni volta si rialza e ci riprova, torna in sella e si allena duramente. Noi l’abbiamo incontrato per caso nel luglio 2020 sui tornanti del Sestriere, solo soletto a spingere sui pedali con stile e caparbietà per ritrovare forma e fiducia, i compagni di squadra intanto impegnati altrove, a correre sulle strade di tutto il mondo.

Invece purtroppo ad ogni ritorno alle corse segue l’ennesima delusione o l’ennesimo ritiro. E’ buio, è crisi.

Lo scorso inverno ha cambiato squadra e nei ranghi del team sudafricano della Qhubeka ha ritrovato entusiasmo e fiducia.

In questa stagione Aru si è riaffacciato sempre più spesso nelle prime posizioni del gruppo e sono tornati i primi risultati, una buona prova al GP di Lugano, il secondo posto al Sibiu Tour in Romania, una bella prestazione alla Vuelta de Burgos.

Poi, poco prima dell’inizio della Vuelta l’annuncio inatteso.

“Per ogni corridore arriva un momento in cui sa che è il momento di fermarsi. Io ora ho questa sensazione. Per 16 anni sono stato un ciclista, questa carriera mi ha richiesto di passare molto tempo lontano dalla mia famiglia. Ora è il mio momento di restituire a loro quello che ho tolto. Ora voglio solo godermi questa esperienza finale e fare del mio meglio”.

Alla Vuelta, all’ultima corsa, Fabio Aru ha attaccato ogni volta che ha potuto, nonostante gli ennesimi problemi di salute che l’hanno perseguitato anche stavolta.

Il Cavaliere dei Quattro Mori non ha mai vinto ma ha combattuto con impegno sulle strade che ha sempre amato.

“Nel 2014 ho vinto la mia prima gara da professionista al Giro d’Italia, è stato speciale, e non so se qualcosa possa essere paragonato a quel momento perché sono italiano e vincere al Giro è una cosa speciale. Quella vittoria ha cambiato la mia vita, mi ha fatto conoscere, ma in quell’anno ho anche avuto modo di scoprire questo bellissimo paese, la Spagna. Ho sempre sentito molto amore e apprezzamento da parte degli appassionati di ciclismo spagnoli. Penso che a loro piaccia il mio modo di correre, dato che sono sempre stato un corridore che attacca ogni volta che ha le gambe per farlo. Ho sempre amato correre su queste strade e affrontare le grandi salite di Spagna, delle quali conservo tanti dei miei ricordi più belli”.

Ieri sulle scarpette del trentunenne Fabio Aru c’era scritto anche “the last dance”, l’ultimo ballo.

L’ultimo ballo porta sempre con sé anche un po’ di malinconia ma a noi piace pensare che pedalando da solo per trentatré chilometri da Padron a Santiago de Compostela, Fabio Aru abbia assaporato con serenità ogni singolo applauso donato con affetto dal pubblico assiepato ai lati della strada.

Forse solo in vista del traguardo sotto gli occhiali a specchio avrà sparso qualche lacrima, avrà avuto un po’ di magone.

Noi gli siamo riconoscenti per tutte le volte che in nove anni di professionismo ci ha emozionato alzandosi sui pedali per scappare via e staccare tutti.

Santiago de Compostela è la meta del Camino, il lungo percorso affrontato dai pellegrini sin dal Medioevo.

A Santiago è finito il Camino ciclistico di Fabio Aru.

In Galizia dicono:

“Llegar a Compostela no es el final, sino el término de una jornada que da comienzo a otro Camino”

(Raggiungere Compostela non è la fine, ma la fine di un viaggio da cui inizia un altro Cammino)