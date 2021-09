Lagarde: “Stiamo emergendo dalla pandemia”

La presidente della BCE, Christine Lagarde, in un’intervista a Time, ha affermato: “Stiamo emergendo dalla pandemia con le economie che sono state stabilizzate e in ripresa. Quando si guarda ai livelli di disoccupazione nelle economie avanzate, la pandemia non ha lasciato molti danni. E se si vede il livello del Pil, torneremo a quello di prima della pandemia alla fine dell’anno. Avanti con le vaccinazioni per tutto il mondo e basta con il supporto massiccio ma aiuti più mirati a quei settori che sono stati duramente colpiti”.

Secondo la presidente della Bce: “Ora governi e autorità politiche devono essere più chirurgici”.

Tuttavia, il presidente della Bundesbank, Jan Weidmann, avverte: “La Bce non dovrebbe trascurare i rischi di un’inflazione in forte crescita anche se la politica monetaria accomodante resta appropriata in questa fase”. Le parole di Weidmann sono arrivate all’indomani dei dati sul balzo dei prezzi in Europa e in Germania e una settimana prima della riunione del consiglio dell’Istituto centrale, il 9 settembre.

Sui prezzi ha aggiunto: “Dobbiamo vigilare i rischi sui prezzi. Secondo la mia opinione i rischi di rialzo sono predominanti”.

In considerazione dei segnali di ripresa economica, l’Opec e i suoi alleati hanno deciso di attenersi al piano esistente per un graduale aumento mensile della produzione di petrolio, dopo una breve riunione in videoconferenza. Secondo lee notizie diffuse da Bloomberg, i ministri di Opec+ hanno ratificato l’aumento dell’offerta di 400.000 barili al giorno previsto per ottobre.

Il gruppo dei produttori di petrolio ha raggiunto l’accordo in meno di un’ora: è stata una delle riunioni più veloci nella memoria recente dell’organizzazione in netto contrasto con i lunghi negoziati avvenuti a luglio scorso. Con i prezzi del greggio in gran parte recuperati dal crollo di metà agosto e le prospettive di fornitura relativamente stringenti per il resto dell’anno, il gruppo ha poche ragioni per cambiare il programma già tracciato di graduali aumenti mensili dell’offerta. L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e gli alleati, tra cui la Russia, si preparano quindi a ritirare i tagli alla produzione senza precedenti attuati nel pieno della crisi del Covid l’anno scorso. Circa il 45% dell’offerta inattiva è già stata ripristinata e a luglio l’Opec+ ha definito un piano per ripristinare gradualmente il resto fino a settembre 2022.

Segnali positivi arrivano in Italia anche sul fronte dell’occupazione dai dati Istat. A luglio il tasso di occupazione risulta stabile al 58,4%.

Ma nel confronto annuo, a seguito della ripresa dell’occupazione tra febbraio e giugno, il numero di occupati è superiore del 2,0% (+440mila). L’Istituto di statistica ha commentato: “La forte crescita registrata nei precedenti cinque mesi ha determinato un saldo rispetto a gennaio 2021 di 550 mila occupati in più. Tuttavia, rispetto al pre-Covid è inferiore di oltre 260 mila unità”.

Il tasso di disoccupazione a luglio è sceso al 9,3% (-0,1 punti rispetto a giugno) e tra i giovani al 27,7% (-1,6 punti). La diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro risulta pari a -29mila unità (-1,2%) rispetto a giugno e si concentra prevalentemente tra gli uomini e i giovani tra 15 e 24 anni.

L’Istat ha anche reso noto gli indicatori di produttività. Nel secondo trimestre 2021 l’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi è aumentato del 6,4% rispetto al trimestre precedente; l’indice generale grezzo registra un aumento, in termini tendenziali, del 33,9%.

Inoltre, l’indice del fatturato dei servizi nel secondo trimestre 2021 ha segnato variazioni tendenziali positive in tutti i settori, più marcate in quelli maggiormente colpiti dalle restrizioni messe in atto nel secondo trimestre 2020, quali le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione, che registrano una crescita del 99,1%. Forti aumenti contraddistinguono anche il Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+36,8), il Trasporto e magazzinaggio (+33,3%), le Agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+28,5%), le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+22,6%). Risulta più contenuta la crescita per i Servizi di informazione e comunicazione (+12,6%).

L’Istat ha spiegato: “Il livello complessivo del fatturato dei servizi nel secondo trimestre resta ancora inferiore a quello del quarto trimestre 2019 (l’ultimo antecedente la crisi), con un’estrema differenziazione settoriale: dal commercio all’ingrosso cresciuto dell’11,5% in questo arco temporale, alle attività di alloggio e ristorazione, cadute, nello stesso periodo, del 43,2%”.

Da un altro punto di osservazione, anche il settore manifatturiero italiano ha registrato, ad agosto, l’ennesimo ed elevato miglioramento delle condizioni operative. L’Indice destagionalizzato Pmi Ihs Markit del settore manifatturiero italiano, ad agosto, ha raggiunto 60,9, in salita da 60,3 di luglio e ha segnalato in generale un forte miglioramento, il quattordicesimo consecutivo, dello stato di salute del settore. L’incremento ha superato le attese.

L’ultimo Pmi è stato inoltre il terzo maggiore registrato, solo dopo quello di maggio e giugno.

A causare questa crescita in agosto è stata l’ennesima espansione della produzione industriale e dei nuovi ordini. I tassi di aumento hanno accelerato e sono stati tra i più rapidi della storia dell’indagine, anche se la crescita della produzione ha continuato a superare quella dei nuovi ordini. Secondo le imprese campione l’ultimo incremento è stato principalmente collegato alla maggiore domanda da parte dei clienti.

Ad agosto è stato inoltre riportato un aumento del volume dei nuovi ordini esteri. Le esportazioni sono, infatti, aumentate al tasso più rapido da maggio.

I produttori manifatturieri italiani hanno di conseguenza aggiunto personale a quello già esistente nel mese di agosto, estendendo l’attuale sequenza di creazione occupazionale a 12 mesi. Le aziende aderenti all’indagine hanno riportato che è stato necessario un numero più elevato di personale per far fronte al crescente carico di lavoro.

Queste buone notizie dimostrano che le misure adottate per contrastare la crisi, tra cui la vaccinazione, stanno producendo effetti positivi sulla ripresa economica.

Salvatore Rondello