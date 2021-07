Elezioni tedesche, i guai della sfidante Verde Baerbock

Ormai nelle campagne elettorali si giocano tutte le armi e i candidati devono essere ben sicuri di non avere scheletri negli armadi che nei tempi prossimi al voto sarebbero utilizzati per screditare la loro figura. Non fanno eccezione le elezioni tedesche del prossimo 26 settembre che serviranno a individuare il successore di Angela Merkel e quindi la guida dello Stato trainante l’Unione Europea. Qui, come è noto, i cristiano sociali hanno scelto in Armin Laschet il loro candidato che, dopo le prime difficoltà, derivate dall’insoddisfazione dei bavaresi che avrebbero preferito il loro leader Markus Soder e dalla paura, rientrata dopo le ultime prove elettorali in alcuni Land, di erosione di consensi verso l’estrema destra, sembra aver ripreso vigore e credibilità. La partita per la cancelleria, considerata la crisi dei socialdemocratici e la non spendibilità del candidato di un partito liberale in salute ma fermo al 10%, era sostanzialmente ridotta a due con Annalena Baerbock dei Grunen (Verdi) come unica reale sfidante di Laschet. Per lei giocavano l’aumento dei consensi ottenuti dai Grunen in tutte le ultime elezioni che aveva fatto alzare la percentuale nazionale del partito al 20% , un intelligente strategia programmatica che aveva attenuato i toni estremistici ambientalisti rassicurando quei ceti produttivi che avevano sempre condizionato le scelte di Governo tedesche, l’elemento di novità costituito dal fatto di essere la prima rappresentante dei Grunen a poter legittimamente aspirare alla cancelleria, il fatto che i Verdi sono già indispensabili nelle maggioranze di governo di alcuni Land. E anche una disponibilità alla trattativa politica con gli altri partiti, esclusa l’ estrema destra, che ,dopo il voto del 26:settembre, avrebbe avuto il suo peso nell’ individuazione del sostituto della Merkel. Una situazione ottimale, quella di Annalena Baerbock, per giocare le sue carte e per i Grunen per porsi come riferimento principale della governabilità tedesca. Fino a qualche giorno fa quando prima ha dovuto giustificare un finanziamento di 25.000 euro ricevuto dai Verdi e correggere alcune inesattezze contenute nel suo curriculum ma soprattutto quando è scoppiato lo scandalo relativo alla copiatura nel libro Jets (Adesso) da lei scritto e appena pubblicato, di numerosi estratti di articoli di politica estera integralmente tratti da una rivista, e da siti istituzionali. L’accusa di plagio sì è immediatamente propagata su tutti i media e, come succede in questi casi, a nulla sono valse le spiegazioni dell’entourage della Baerbock, che la causa potesse essere la leggerezza di qualche collaboratore della candidata verde che aveva collaborato alla finitura di una parte del libro. La frittata era ormai fatta e le ripercussioni non sono tardate con i sondaggi che hanno fotografato in negativo le chances dei Grunen di cui non è uscito penalizzato il programma politico ma il personaggio che li rappresenta e cioè Annalena Baerbock. L’outsider delle elezioni tedesche, la donna che rappresentava il nuovo e il cambiamento dopo sedici anni di Governo a guida cristiano sociale, è uscita fortemente ridimensionata da questa vicenda inaspettata e inimmaginabile. Nei due mesi e mezzo che mancano ancora alla prova elettorale ci sarà ovviamente tempo per dimenticare o ridimensionare quanto accaduto ma l’immagine della Baerbock ne è risultata fortemente offuscata.

Alessandro Perelli