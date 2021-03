Elodie, prima artista donna sulla cover del magazine Icon

«Io penso che le donne possano dare tutto tranquillamente, credendoci e ottenendo risultati, in tutti i campi. Se la mia storia serve a incoraggiare qualcun’altra, questo mi rende felice». Parole e musica della bravissima e bellissima cantante italo-antillese Elodie a cui, per la prima volta, viene dedicata la copertina del magazine di moda e lifestyle maschili Icon. Elodie, il cui ultimo progetto discografico “This is Elodie” è l’album di un’artista donna più venduto nel 2020, è stata scelta dal direttore Andrea Tenerani come volto d’eccezione di un numero interamente dedicato alla musica, per tutto quello che l’interprete romana rappresenta oggi, un mix perfetto di classicità e contemporaneità. Lo ha dimostrato sul palco del Teatro Ariston durante l’esperienza di co-conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo dove, attraverso le sue perfomance, ha fatto emergere le sue doti di show woman. Elodie si è ispirata alle grandi donne del varietà televisivo del passato per dare vita a uno spettacolo in cui canto e ballo fossero complementari. Ha mostrato il suo essere un’artista eclettica capace di raccontarsi non solo attraverso la musica.

Ispirarsi alle donne

Fotografata da Giampaolo Sgura e intervistata da Federico Sarica, editor-at-large di Icon, Elodie, donna più ascoltata su Spotify Italia nel 2020 che ha da poco annunciato l’aggiunta di nuove date al tour “Elodie Live”, si racconta in esclusiva: «Sto provando a fare una cosa che in qualche modo non c’è, lavorare su un modo di fare musica che in Italia non si vedeva da tanto tempo. È molto ispirato alle donne italiane dello spettacolo degli anni ‘60 e ‘70, quando il personaggio era importante tanto quanto la musica. È un modo di essere artista più a 360 gradi, dove la musica sposa la moda, un personaggio, un look, un’idea precisa di intrattenimento e di personalità. È bello ispirarsi a donne che hanno fatto grandi cose in questo Paese dal punto di vista artistico. Io ci tengo particolarmente e sto cercando di farlo, ovviamente con le mie potenzialità, le mie debolezze e i miei punti di forza». Dagli obiettivi raggiunti nella musica, più di 600 milioni di stream totali collezionati sulle piattaforme, oltre 850 mila copie vendute tra singoli e album e quasi 300 milioni di views ottenute su YouTube, ai prossimi progetti, alla relazione con il rapper Marracash: «Io penso che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita. Ci sono momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po’ di fortuna. Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi ma rispettarsi, crescere insieme», confessa Elodie.

Artista cresciuta nelle periferie della capitale

E, al di là la delle sue indiscutibili qualità canore e coreografiche, l’artista cresciuta nelle periferie della capitale è una donna forte e determinata, sempre pronta a rispondere per le rime ai numerosi insulti e attacchi, spesso di matrice razzista e sessista, che puntualmente le arrivano sui social.

Per la cronaca, il nuovo numero della rivista è intitolato Pump up the volume! ed è dedicato alla fotografia delle star di oggi e domani, alle nuove tendenze, ai grandi classici, ai volti emergenti e a quelli affermati, con particolare attenzione al rapporto indissolubile tra musica e moda, grazie a una call to action ai brand partner a prendere parte a storie create a quattro mani con le personalità più iconiche, dando vita a stili e ispirazioni sempre nuovi. Tra i personaggi dello speciale, in edicola dal 16 marzo, Kayland Morris, classe 2001, figlio di Steve Wonder, artista poliedrico e stiloso in forte ascesa; Cody Simpson, cantante, attore, modello e ballerino australiano; Paul Klein, frontman della band di culto americana Lany. E ancora questo mese, per la sezione Cult: un’intervista a uno degli esordienti italiani più interessanti dell’anno, Venerus; tutto sul nuovo documentario dedicato a Britney Spears; un incontro con Thomas Costantin, artista e dj e un approfondimento sulla nuova sorprendente scena jazz londinese. Sul magazine, il sito e i social, spazio a tutte le passioni maschili a 360°, dal beauty al beverage, dai viaggi ai motori, con anteprime e novità.

Andrea Malavolti