Esonero contributi autonomi e professionisti. Domande entro settembre

Domande entro settembre

ESONERO CONTRIBUTI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

La legge di Bilancio 2021, per ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza da Covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e per favorire la ripresa della loro attività, ha previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dagli autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Come condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione dei tempi di definizione e pubblicazione del decreto interministeriale del 17 maggio 2021, è stato conseguentemente prorogato al 30 settembre 2021 il termine per la presentazione delle domande di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L’esonero spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

Con il decreto 17 maggio 2021, n. repertorio 82/2021, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha definito i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero contributivo.

L’Istituto, con il messaggio del 29 luglio, n. 2761, informa che i soggetti interessati dalla misura devono inoltrare l’istanza di esonero all’Inps entro il 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate in una circolare di prossima pubblicazione.

Assistenza fiscale (730-4)

INPS: IL PORTALE NON E’ PIU’ ATTIVO

Il portale di Assistenza fiscale (730-4), che consentiva a professionisti e intermediari abilitati la gestione dei modelli 730-4 per i dichiaranti che hanno indicato Inps come sostituto d’imposta, non è più attivo da luglio scorso.

A partire dal modello 730/2020, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2019, l’Inps riceve i modelli 730-4 solamente tramite l’Agenzia delle Entrate. Pertanto, Caf e professionisti abilitati che hanno trasmesso all’Agenzia delle Entrate dichiarazioni 730 di contribuenti che hanno indicato Inps come sostituto d’imposta, riceveranno comunicazioni in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’Inps comunica all’Agenzia delle Entrate, a partire dalla fine del mese di luglio, i codici fiscali dei contribuenti oggetto di diniego perché non sostituiti Inps.

Nel caso la cessazione del rapporto di sostituzione avvenga prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio (ad esempio per interruzione della prestazione), l’Istituto comunica il diniego all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i codici diniego per situazioni particolari, riservati all’Inps:

CP, conguaglio non possibile parziale; CT, conguaglio non possibile totale.

I codici relativi alla motivazione del diniego sono indicati nelle specifiche tecniche per la comunicazione dei dinieghi dell’Agenzia delle Entrate.

Il diniego con codice CP viene utilizzato nei casi in cui l’Istituto ha effettuato i conguagli di una parte degli importi previsti nel 730-4 ma non ha la possibilità di completare tutti i conguagli, perché le prestazioni non sono più in pagamento.

Il diniego con codice CT viene utilizzato nei casi in cui non è stato possibile applicare alcun conguaglio da 730-4 poiché le prestazioni, per le quali Inps è il sostituto d’imposta, non sono in pagamento durante le operazioni di conguaglio.

Per agevolare i Caf e i professionisti nell’assistenza fiscale, è disponibile il manuale d’uso sulla presentazione del modello 730/2021 con sostituto d’imposta Inps. Il manuale contiene indicazioni utili a determinare il modello di dichiarazione dei redditi più efficace per i contribuenti che percepiscono prestazioni erogate dall’Istituto e a scegliere correttamente il sostituto d’imposta.

Inps

OSSERVATORIO SUL PRECARIATO: I DATI DI APRILE 2021

Sono stati recentemente pubblicati i dati di aprile 2021 dell’Osservatorio sul precariato. Nei primi quattro mesi del 2021, le assunzioni nel settore privato sono state 1.715.257, con un lieve aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 (+2%). Questo risultato è dovuto alla combinazione tra la flessione dei mesi di gennaio e febbraio 2021 (nel 2020 nei mesi corrispondenti non era ancora iniziato il periodo pandemico) mentre per i mesi di marzo e aprile 2021 si registra un aumento rispettivamente del 18% e del 210% rispetto ai medesimi mesi del 2020. Questa dinamica caratterizza tutte le tipologie contrattuali. Particolarmente accentuato risulta il recupero, negli ultimi due mesi, per le assunzioni a termine, stagionali e in somministrazione.

La dinamica dei flussi

Le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, nel primo trimestre del 2021 sono risultate 143.908, in flessione in confronto all’analogo lasso di tempo del 2020 (-29%). In crescita, nello stesso periodo le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo aumentate del +15%.

Le cessazioni nei primi quattro mesi del 2021 sono state in complesso 1.358.000. La diminuzione rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (-22%) risulta particolarmente accentuata per i contratti in somministrazione (-47%) e i contratti in apprendistato (-29%); per i contratti a tempo indeterminato nei mesi di gennaio e febbraio si riscontra una riduzione del 33%, mentre da marzo si ha una inversione con un incremento del 9% e del 122% nel mese di aprile.

Nel periodo gennaio-aprile 2021, sono stati 9.592 i rapporti di lavoro (5.817 assunzioni e 3.775 trasformazioni a tempo indeterminato) che hanno usufruito dei benefici previsti dall’esonero triennale strutturale per le attivazioni di contratti a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni (legge n. 205/2017), valore in forte decremento in confronto al medesimo periodo dell’anno precedente (-67%); contrazione forse da imputare anche alla istituzione dell’esonero per nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani prefigurato dalla legge n. 178/2020 che, essendo in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione europea, non è ancora operativo e pertanto al momento non rilevabile.

La consistenza dei rapporti di lavoro: la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro

Il saldo annualizzato, vale a dire la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi, identifica la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro (differenza tra le posizioni di lavoro in essere alla fine del mese osservato rispetto al valore analogo alla medesima data dell’anno precedente).

Il saldo annualizzato ha risentito per larga parte del 2020 delle conseguenze dell’emergenza sanitaria presentando un andamento negativo da aprile a settembre; dopo il lieve recupero dei mesi di ottobre e novembre esso è ritornato ad essere negativo fino a febbraio 2021 (-37.000). A partire dal mese di marzo 2021 esso è tornato positivo e ad aprile fa registrare un rialzo pari a +398.000: questo risultato è frutto di un saldo positivo dei contratti a tempo indeterminato (+201.000), a tempo determinato (+109.000; questo saldo torna positivo dopo più di due anni) in somministrazione (+94.000) e stagionali (+11.000), modestamente negativi risultano i saldi del lavoro intermittente e dell’apprendistato. Poiché ad aprile 2020 il saldo annualizzato era risultato pari a -251.000, il saldo riscontrato ad aprile 2021 indica che nel complesso le posizioni di lavoro dipendente extra-agricolo in essere ad aprile 2021 risultavano superiori non solo a quelle di aprile 2020 ma anche a quelle di aprile 2019 (+147.000). Ovviamente questa variazione positiva non tiene conto delle posizioni di lavoro sospese (per cassintegrazione) che possono essere di fatto cessate: esse verranno contabilizzate solo quando (e se) daranno luogo a cessazioni.

Il lavoro occasionale

I lavoratori impiegati con Contratti di prestazione occasionale (Cpo) ad aprile 2021 sono stati 11.011 (in aumento del 157% in confronto all’analogo mese del 2020); l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 252 euro.

I lavoratori pagati con i titoli del Libretto famiglia (Lf), ad aprile 2021 sono 30.427, in flessione del 76% in confronto al corrispondente mese del 2020, periodo in cui si era registrato un forte sviluppo dell’utilizzo del Libretto Famiglia da ricondurre all’introduzione del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting previsto dal DL n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”); l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 169 euro.

Carlo Pareto