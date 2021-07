Etiopia, Ahmed verso conferma, mostra il suo lato oscuro

I risultati ancora parziali (ci vorranno parecchi giorni per i definitivi) delle elezioni politiche in Etiopia confermano quelle che erano le previsioni: il successo del Partito della prosperità e del Primo Ministro Abiy Ahmed. In carica dal 2018 il Premier ha ottenuto la maggior parte dei suffragi in un Paese che però è radicalmente mutato rispetto a quando ottenne il potere. Abry Ahmed era l’uomo che era riuscito a fare intravedere al suo popolo prospettiva di progresso e di pace promettendo quelle riforme necessarie a far decollare l’economia del Paese e a superare i problemi derivati dalle differenziazioni etniche presenti sul suo territorio. Aveva sottoscritto uno storico accordo con la vicina Eritrea dopo vent’anni di guerre e incomprensioni, riuscendo perfino a ripristinare un volo diretto tra le capitali dei due Stati riportando la speranza di una convivenza concreta e fattiva all’interno del Corno d’Africa. La consacrazione internazionale del suo operato gli era venuta alcuni mesi dopo quando, proprio in virtù di quell’intesa, gli era stato assegnato il Nobel per la pace. Ma negli ultimi mesi il quadro è profondamente cambiato e queste elezioni ne sono state la testimonianza palese. Elezioni che si dovevano tenere un anno fa ma che erano state rinviate due volte, la prima per il diffondersi della pandemia da coronavirus, la seconda per problemi definiti logistici ma in realtà derivati dalla vasta e articolata insurrezione che aveva interessato la regione del Tigray, al confine con l’Eritrea. Una vera e propria guerra civile con il Fronte popolare di Liberazione del Tigray che non aveva rispettato la decisione di rinviare le elezioni e che aveva eletto i propri rappresentanti dichiarati illegittimi dal Governo etiope. Era iniziata quindi la repressione con innumerevoli episodi di persecuzioni e esecuzioni di massa che erano state denunciate da numerose organizzazioni internazionali. Anche l’ONU era intervenuto denunciando le atrocità e gli abusi delle forze armate governative che sono ancora presenti per presidiare una situazione non ancora sotto controllo. E così il Nobel per la pace Abiy Ahmed aveva cambiato la sua immagine in quella di un dittatore dispotico che voleva conservate il potere a scapito dei principi di libertà e democrazia. E la dimostrazione di questo mutamento la si è avuta in queste elezioni che di libero e democratico hanno avuto ben poco. Un quinto dei distretti elettorali non vi ha preso parte o per problemi logistici derivati dalla carente organizzazione o per questioni legate alla sicurezza e per scontri etnici che hanno impedito il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Inoltre in alcune regioni il Partito della prosperità correva da solo in quanto le altre forze politiche si erano ritirate denunciando brogli e l’impossibilità di competere in condizioni minime di parità. Nella gran parte della regione del Tigri i seggi non sono stati neanche aperti. Abiy Ahmed, considerato un riformista e un progressista, ha commentato positivamente il risultato elettorale sottolineando quella che, a suo dire, è stata una prova di partecipazione popolare, ma in realtà deve fare i conti con le profonde divisioni che ancora rendono l’Etiopia un territorio dove la pacifica convivenza è ancora un miraggio.

La sua metamorfosi da campione del dialogo interetnico a spietato controllore dell’unità interna lo certifica sollevando molte perplessità a livello internazionale.

Alessandro Perelli