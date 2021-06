Europei, la grande sfida è fuori dallo stadio

Non vorremmo deludere i tifosi del calcio che, leggendo il titolo, magari si aspettano un pezzo dettagliato sul Campionato Europeo; invece, ahinoi, proprio nel momento che pensavamo di aver archiviato la pandemia ecco che, in Inghilterra, si ripresenta quella variante indiana la quale, non più tardi di qualche giorno fa, aveva preoccupato non poco il Regno Unito. Ora c’è la ritroviamo tra i piedi con un nome diverso ‘variante Delta’: chissà, magari è per confonderci che hanno utilizzato una lettera dell’alfabeto greco! Adesso, alla luce di questa preoccupante sorpresa, la sfida tra i campioni sembra essere passata in secondo piano rispetto ai timori dei giocatori che domani sera, nello Stadio di Wembley, alla presenza di migliaia di spettatori, rischiano di dare il calcio di inizio non certo alla sfida calcistica, ma al virus che, conquistato il pallone, potrebbe superare gli spalti e volare così lontano da atterrare perfino in Austria e in Italia. Confermiamo, c’è molto sarcasmo nelle nostre parole, ed anche un pizzico di rabbia, perché riteniamo che gli organizzatori avrebbero dovuto ascoltare le parole di Mario Draghi, e permettere di giocare questa partita, e anche le successive, in altri ‘templi’ del Vecchio Continente… come all’Olimpico, per esempio! Le grandi sfide tengono spesso i tifosi con il fiato sospeso, solo che questa volta avrebbero potuto, e dovuto, risparmiarci la suspence pandemica.