Eurostat, occupati in Europa e povertà in Italia

In un’indagine Eurostat del 2020 diffusa oggi, leggiamo: “La presenza di bambini in famiglia influisce in modo diverso sul tasso di occupazione di uomini e donne”.

Per l’Italia avere figli sembra essere un problema. Complessivamente, nel 2020 erano occupati nell’Ue il 72,2% delle donne e il 90,0% degli uomini, di età compresa tra 25 e 54 anni, con figli. L’indagine dell’istituto statistico Ue rivela che in quella stessa fascia di età, ma considerando le persone senza figli, le donne avevano un tasso di occupazione più elevato (76,8%), mentre gli uomini avevano un tasso di occupazione più basso (80,9%). Le quote più elevate di donne con figli e occupate sono state registrate da Slovenia (86,2%), Svezia (83,5%), Portogallo (83,0%), Lituania (82,6%), Danimarca (82,2%), Paesi Bassi (80,7%) e Finlandia (80,3%). I tassi di occupazione più bassi sono stati riportati dall’Italia (57,3%), dalla Grecia (61,3%) e dalla Spagna (66,2%) dove erano occupate meno di due terzi delle donne con figli. Gli uomini con bambini erano più occupati in Cechia (96,5%), Malta (95,7%), Slovenia (95,0%), Svezia (93,9%), Paesi Bassi (93,7%) e Polonia (93,5%). Nel 2020, i tassi di occupazione delle donne senza o fino a due figli erano simili (circa il 74% in media), tuttavia più figli hanno le donne, più basso è il loro tasso di occupazione. Le donne con tre figli o più avevano un tasso di occupazione medio del 59,1%.

Il livello di istruzione svolge un ulteriore ruolo importante nel tasso di occupazione femminile: maggiore è il numero di figli, maggiore è il divario occupazionale tra le donne con un livello di istruzione basso e alto.

Per gli uomini il quadro è piuttosto diverso: “Gli uomini senza figli hanno riscontrato il tasso di occupazione medio più basso (80,9%), mentre il tasso di occupazione più elevato è stato riscontrato negli uomini con due figli (92,4%), prima di scendere all’86,7% per gli uomini con tre o più figli”.

Oltre a ciò, in Italia, nel 2020, più 2 milioni di famiglie (pari al 7,7%), per un totale di oltre 5,6 milioni di individui (9,4%), risultano in condizioni di povertà assoluta. Rispetto allo scorso anno, l’incidenza della povertà cresce soprattutto nel Nord-ovest (10,1% individui in povertà assoluta; +3,3% rispetto al 2019) e nel Nord-est (8,2%, +1,6%).

Questi dati sono contenuti nel “Rapporto SDGs 2021. Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia” diffuso oggi dall’Istat.

Stando ai dati diffusi, l’incidenza della povertà assoluta aumenta in misura significativa in tutte le fasce di età, tranne per gli over65. Nel 2020 l’appartenenza a famiglie composte da soli anziani o nelle quali è presente un anziano, spesso titolare di un reddito da pensione, riduce il rischio di trovarsi in condizione di povertà assoluta.

Nel 2020 il reddito disponibile lordo delle famiglie residenti in Italia ha subito una flessione del 2,8%, meno intensa di quella segnata dalle attività produttive, beneficiando delle politiche economiche adottate dal governo per mitigare l’impatto della crisi. La flessione del potere d’acquisto è di intensità simile (-2,6%).

Lasciamo ai lettori di fare una riflessione sulla diversa occupazione dei lavoratori con figli, analizzando il diverso sistema sociale e scolastico vigente nei diversi Paesi dell’Unione Europea.

Più ovvia la tenuta di reddito per gli over 65, percettori di pensione e quindi al riparo delle dinamiche produttive che, invece, sono state colpite dalla crisi pandemica.

Salvatore Rondello