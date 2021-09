ExiliArte, a Roma la mostra dedicata a Rafael Alberti

Amava la Roma “antiufficiale, la più antigoetica che si possa immaginare: la Trasteverina Roma degli artigiani, i muri rotti, deturpati da iscrizioni politiche o amorose, il segreto, statico, notturno e imprevisto, muto e solitario”, anche se resa pericolosa dal traffico automobilistico di cui aveva paura e che gli ispirò uno dei sonetti sulla città: “Roma, peligro para caminantes” (Roma, pericolo per i viandanti). Per la prima volta in Italia, arriva alla Sala Dalí dell’Instituto Cervantes di Roma la mostra “ExiliArte – Memoria di una cartella dedicata a Rafael Alberti”. L’esposizione, curata dalla pittrice e accademica Carmen Bustamante, commemora l’omaggio al poeta andaluso Rafael Alberti (1902-1999) organizzato alla Salle de la Mutualité di Parigi l’8 giugno 1966. Un grande tributo al poeta dell’esilio da parte di intellettuali e artisti della dissidenza franchista al confino, sia dentro che fuori dalla Spagna.

Rafael Alberti, uno dei più importanti poeti della Generazione del 27, era in esilio da quasi tre decenni quando a Parigi gli fu dedicato questo atto, ricevendo in dono una raccolta di disegni realizzati da un centinaio di artisti. Organizzato dall’Associazione Culturale Franco-Spagnola, di cui Jean Cassou era presidente, l’omaggio del 1966 comprendeva l’intervento dell’ispanista francese Marcel Bataillon, del romanziere guatemalteco Miguel Ángel Asturias (Premio Nobel per la Letteratura), del drammaturgo spagnolo Alfonso Sastre, del poeta Vicente García Cervera, del saggista e critico d’arte Max-Pol Fouchet, dei poeti francesi Jean Marcenac e Max-Pol Fouchet. A Francisco Olmos fu dato il compito di leggere un’interminabile lista di messaggi, fra cui quelli del poeta e Premio Nobel Vicente Aleixandre, del filosofo Julián Marías, di Gerardo Diego e le adesioni di Pablo Picasso, Juan Goytisolo e Miguel Delibes, tra i tanti.

Un vero e proprio atto d’unione di tutti i democratici contro la dittatura franchista, al quale aderirono personaggi di differenti tendenze politiche, tutti con un’unica finalità: rendere omaggio al grande poeta andaluso, simbolo dell’esilio e della libertà. La vita romana di Rafael Alberti è narrata nel libro di memorie “La arboleda perdida” e nella nostra Capitale frequentò artisti e poeti, conobbe anche il gruppo musicale cileno degli Inti Illimani, esuli come lui a causa di una dittatura fascista. Una delle sue poesie fu da loro messa in musica con il titolo di “Creemos el hombre nuevo”, un inno contro le dittature. La stessa poesia era stata già cantata nel 1970 dagli spagnoli “Los Aguaviva”.

Exiliarte ha un doppio valore. Da un lato, quello storico e didattico, per ciò che rappresenta la cerimonia in sé. Dall’altro, il valore artistico, essendo rappresentate tutte le tendenze imperanti nel dopoguerra spagnolo (realismo, figurazione, post avanguardia, arte informale, espressionismo astratto, realismo critico). Con un interessante e significativo insieme di artisti appartenenti a diversi gruppi come Escuela de Madrid, Pórtico, Dau el Set, Parpalló, Estampa Popular, Grupo Z, Grupo el Paso o Equipo Crónica.

La mostra si potrà visitare gratuitamente dal 24 settembre 2021 al 15 gennaio 2022, dal martedì al sabato dalle ore 16 alle 20, presso la Sala Dalí (piazza Navona, 91). L’accesso sarà consentito ai visitatori muniti di green pass o con il tampone negativo eseguito non oltre le 48 ore precedenti la visita, nel rispetto della normativa vigente.