Ferragamo arruola il regista Wim Wenders

Si fa sempre più stretto e solido il legame tra la celebre maison Salvatore Ferragamo e il mondo della Settima Arte. Il cineasta di culto tedesco Wim Wenders, tre volte nominato agli Oscar e autore di film seminali come “Paris, Texas (1984) e “Il cielo sopra Berlino” (1987), è infatti il regista di “A Future Together”, la campagna di comunicazione autunno/inverno 2021 del marchio, che comprende un cortometraggio e una serie di scatti fotografici ambientati a Milano.

La classica struttura del racconto- nel- racconto

Lo short movie di Wenders presenta la tipica struttura del racconto-nel-racconto e coniuga la realtà presente con le avventure di un film di fantascienza, mentre parallelamente assistiamo alla narrazione di una storia d’amore che sta sbocciando sul set, intrisa di un senso di anticipazione e di intrigante mistero.

La nuova collezione di Salvatore Ferragamo “Future Positive”

I protagonisti del corto sono Gioia Girace e Felix Sandman oltre che, naturalmente, la nuova collezione autunno- inverno del brand, chiamata “Future Positive”.

Un rapporto con il cinema di lunghissima data

La collaborazione con Wenders prosegue così una tradizione cinematografica che risale addirittura al 1923, quando il fondatore della maison inaugurò l’ Hollywlood Boot Shop a Los Angeles, ed è poi proseguita in tempi decisamente più recenti con la partnership con il talentuoso regista siciliano Luca Guadagnino per la campagna primavera/estate 2021. Proprio in questi giorni Guadagnino ha iniziato le riprese del suo nuovo film “Bones and All” (titolo ancora provvisorio).

Andrea Malavolti