Finalmente Stella McCartney dedica una capsule ai Beatles

Prima o poi doveva accadere per un’affermata stilista britannica il cui papà risponde al nome di Paul McCartney. E quel momento finalmente è arrivato. Si chiama ‘Stella McCartney x The Beatles: Get Back’, la nuova mini collezione dell’acclamata fashion designer inglese che celebra la mitica (e ci permettiamo di specificare irraggiungibile) band originaria di Liverpool. Il nome è tratto dall’omonimo brano molto rock’n’roll contenuto dell’album ‘Let it be’ (di fatto il loro ultimo lavoro discografico) e da un documentario Disney + uscito pochi giorni orsono.

Grafiche monocromatiche ispirate alle copertine più iconiche del quartetto

Lanciata come parte della collezione primaverile 2022, la capsule è composta da un guardaroba essenziale con capi consapevoli, unisex e grafiche monocromatiche ispirate alle copertine e fotografie più iconiche del quartetto, in contrasto con vivaci stampe psichedeliche del collettivo The Fool. La capsule ‘Stella McCartney x The Beatles: Get Back’ è stata presentata nei giorni scorsi con un evento presso i leggendari Henson Recording Studios di Los Angeles, evento che sarò replicato visivamente e in modo molto energico in tutto il globo attraverso momenti coinvolgenti ed emozionanti che mixano moda e musica all’interno di ogni boutique.

Stella: “Get Back” non è solo una canzone o un concerto, ma molto di più

‘Get Back – commenta Stella– è molto più di una canzone o un concerto, è la storia senza tempo di amici di una vita che si riuniscono per creare qualcosa di incredibile con allegria ed estremo coraggio, mentre si trovano in prima linea nella spinta verso il cambiamento. I Beatles sono stati i volti di un movimento culturale diretto ad un cambiamento positivo che continua a influenzare la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Mi auguro che questa capsule trasmetta e celebri questi messaggi universali a una nuova generazione”.

Un indimenticabile cocktail con musica live alla Milano Music Week

In occasione della Milan Music Week è stato organizzato un cocktail con musica dal vivo presso la boutique meneghina della label in via Santo Spirito. ‘Stella McCartney x The Beatles: Get Back’ è disponibile in esclusiva nello shop online stellamccartney.com, nei negozi monomarca del brand e su Net-a-Porter.

Andrea Malavolti