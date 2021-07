Firenze, Gkn chiude e manda a casa 422 dipendenti

La multinazionale Gkn chiude il proprio stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) e apre la procedura di licenziamento collettivo per tutti i propri 422 dipendenti. Lo rende noto Daniele Calosi, segretario generale della Fiom-Cgil di Firenze e Prato, secondo cui l’azienda che produce componenti per l’automotive si assume “la responsabilità di un enorme danno sociale ed economico, con conseguenze nefaste per tutto l’indotto”.

Un annuncio inaspettato, che riporta immediatamente alla memoria l’inizio della vicenda Bekaert. Gkn ha annunciato l’apertura della procedura di licenziamento collettivo per tutti i suoi 422 dipendenti. Lo ha fatto in una giornata di chiusura dello stabilimento, perché mancavano componenti e la produzione si era fermata. Alla notizia, i lavoratori si sono riversati davanti ai cancelli dell’azienda, dando il via ad un presidio permanente.

“Un comportamento intollerabile – ha aggiunto Calosi – di una azienda associata a Confindustria, anche alla luce dell’avviso comune firmato dalle parti sociali e dal Governo lo scorso 29 Giugno e dei meccanismi di gestione delle crisi previsti dalla legge e dal contratto nazionale”.