Foibe. Nencini a Montanari, discutiamo in pubblico della proposta di cancellare giornata del ricordo

“La ‘colpa’ di Montanari è tutta in quella manciata di parole: ‘ingigantendo le foibe da un punto di vista storico, numerico…’.

Certa sinistra ha costantemente sminuito se non ‘negato’ la tragedia delle Foibe, la destra l’ha costantemente cavalcata. Il fatto è che l’entità di una tragedia non si può misurare con il bilancino del numero dei morti”.

Così Riccardo Nencini, presidente della Commissione Istruzione e cultura del Senato, sulle ultime dichiarazioni di Tomaso Montanari.

Nencini aggiunge: “Montanari scrive che io sarei o un analfabeta o un diffamatore consapevole”- afferma riferendosi a un tweet di Tomaso Montanari. “Sono soltanto consapevole del fatto che l’ideologia e la partigianeria abbiano ottenebrato a lungo la possibilità di valutare con coscienza fatti e fenomeni. Ragionerei volentieri in pubblico con Montanari di tutto questo”- prosegue Nencini, “compresa la sua proposta di cancellare la giornata dedicata al ricordo delle Foibe. E non mi risponda che la ragione è dovuta a La Russa primo firmatario della legge”- conclude.