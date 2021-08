Follia in Nizza-Marsiglia: maxi-rissa tra tifosi e giocatori

Incredibile episodio di violenza durante il derby della Costa Azzurra, nel match valido per la terza giornata della Ligue 1, il campionato francese. Al 74’ minuto, sul punteggio di 1-0 per il Nizza, il calciatore del Marsiglia Dimitri Payet, mentre si accingeva a battere un calcio d’angolo, è stato vittima di un fitto lancio d’oggetti dalla curva dei tifosi locali. Il diretto interessato, dopo essersi accasciato a terra colpito da una bottiglietta d’acqua, ha reagito lanciando verso gli ultrà lo stesso oggetto, seguito da altri compagni squadra. Apriti cielo. L’inizio dell’incubo: i tifosi inferociti hanno scavalcato le barriere e hanno invaso il campo facendo partire una vera e propria caccia all’uomo nei confronti dei giocatori dell’OM. Gli steward e gli uomini della sicurezza hanno fatto fatica a contenerli e così ne è nata una maxi-rissa che ha coinvolto anche le due panchine. Particolarmente fuori di sé il tecnico del Marsiglia, Jorge Sampaoli, contenuto a fatica dai suoi collaboratori. Il “bollettino” parla fortunatamente di qualche ferito non grave, ma poteva andare decisamente peggio. Una brutta pagina per il calcio francese, che macchia la lieta notizia del ritorno del pubblico sugli spalti, come avvenuto in Italia. La gara ovviamente è stata sospesa. Il Marsiglia dopo un’ora si è rifiutato di riprendere la partita e ora rischia la sconfitta a tavolino, stesso destino all’orizzonte per il Nizza a causa dell’invasione di campo del proprio pubblico. Una pessima figura a livello internazionale.

Francesco Carci