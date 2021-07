Francesca Medolago Albani, Anica Academy è una risposta al bisogno di professionisti

A settembre iniziano i corsi di Anica Academy, la scuola del cinema, dell’audiovisivo e del digitale che punta da subito in alto: creare i professionisti che il mercato fatica a trovare, potendo contare sulla collaborazione di alcuni fra i big del settore: ANICA, Medusa Film, Netflix, Rai, ViacomCBS e Vision Distribution. Ne abbiamo parlato con Francesca Medolago Albani, Segretaria generale di Anica Academy e di ANICA, che proprio grazie all’esperienza maturata in tanti anni di lavoro con le industry traccia un quadro sul futuro delle professioni nell’audiovisivo.

Quando prende forma l’idea di far nascere Anica Academy e quali obiettivi si propone?

Da alcuni anni, lavorando continuativamente in ANICA a servizio dell’industria dell’audiovisivo, è emersa la necessità di approfondire le dinamiche dell’occupazione, in particolare quella dell’avvicinamento alle professioni – vecchie e nuove – e della preparazione concreta a un mondo del lavoro molto dinamico e competitivo. Abbiamo condotto un dialogo serrato e molto utile con i player del settore, dal quale è emerso che alcune figure professionali importanti, richieste in numero crescente, sono difficilissime da trovare già preparate e sono formate direttamente dalle imprese. Sui set e in tutti i reparti di produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva in Italia e non solo si cercano professionisti sempre più specializzati, senza riuscire a trovarli nella misura richiesta dall’esplosione della domanda e dei consumi. Allo stesso tempo abbiamo sviluppato e realizzato alcuni progetti che portano nelle scuole la cultura delle professioni e dei mestieri dell’audiovisivo e ci siamo resi conto che spesso il lavoro in questo settore viene visto dai più giovani come elitario, inaccessibile e che molti profili professionali – alcuni dei quali estremamente interessanti per i nativi digitali – sono totalmente sconosciuti. In generale non è percepita la complessità e l’articolazione della macchina organizzativa e la lunghezza della catena di relazioni professionali e di competenze tecniche e artistiche che costituisce il DNA di qualsiasi opera audiovisiva. I ragazzi e le ragazze che abbiamo incontrato manifestano un grande interesse verso questo ambito, vorrebbero saperne di più, vorrebbero capire come si fa a lavorare nell’audiovisivo, ma danno per scontato che il loro sia un sogno irrealizzabile. Niente di più sbagliato, si tratta di professioni che si apprendono, di competenze che si acquisiscono, si tratta di avere strumenti adeguati per proporsi, per iniziare una carriera in un mondo del lavoro in costante ampliamento, qualitativo e quantitativo. In questo senso le professioni dell’audiovisivo non sono differenti dalle altre, ma si collocano in un sistema produttivo in crescita, che presenta un incremento. Abbiamo capito che c’era la necessità di mettere in contatto queste due esigenze, quella dell’industria da un lato e quella di chi vuole intraprendere una carriera o aggiornare le proprie competenze dall’altro. L’Anica Academy in questo senso è la prima scuola che mette strutturalmente a sistema le due realtà, per formare figure che sono richieste realmente dal mercato. Siamo nati da poco, il progetto è stato sviluppato tra il 2019 e il 2020 e la costituzione della Fondazione è arrivata nell’ottobre 2020. È un progetto a lungo termine, ci vuole tempo, attenzione e costante monitoraggio per realizzare la qualità a cui puntiamo ma contiamo su partner e team di grandi capacità. Man mano creeremo percorsi formativi per tutte le figure professionali che non sono già formate nelle scuole di eccellenza esistenti e il cui bisogno emerge dalla comunità delle imprese della nostra area di riferimento.

L’Academy a chi si rivolge? Ci sono limiti d’età?

Anica Academy si rivolge a tutti coloro che hanno i requisiti di merito, diversi per singolo corso, senza alcun tipo di distinzione. È molto importante per noi che la scuola sia aperta e accessibile a tutti, concretamente, è con quest’obiettivo che abbiamo dato vita a una fondazione senza scopo di lucro. La selezione ai corsi si basa sul solo criterio della capacità, del talento, con possibilità di ottenere una borsa di studio a copertura totale o parziale, in base all’ISEE. I primi corsi saranno “Writers’ Room 2021 – Designing the new serial writers’ room”, che partirà a settembre, sull’esperienza di scrittura collettiva tipica delle serie tv e che è per persone fino ai 35 anni già professionalmente avviate, mentre il secondo, a ottobre, sarà “Creare storie – introduzione all’industria audiovisiva” per diplomati dai 18 ai 24 anni. I primi due corsi sono rivolti a fasce d’età diverse, il secondo è rivolto addirittura ai giovanissimi. I prossimi corsi saranno dedicati anche ad altre fasce d’età, a professionisti che vogliono aggiornare le proprie competenze in diversi ambiti professionali. Non esiste più la distinzione fra una fase della vita in cui si apprende e una in cui si lavora. Al contrario la formazione, la crescita, in termini di competenze e abilità, dura tutta la vita, fa parte della stessa idea di evoluzione e di sviluppo personale che tutti dobbiamo fare nostra e che appartiene profondamente a un’industria in perenne cambiamento. In questo senso il mercato ha recepito già da tempo l’inversione di prospettiva e ha accolto con favore e richiesto professionisti di tutte le età. Nell’Academy faremo la stessa cosa, vogliamo valorizzare il talento senza limiti prescritti.

Quali possibilità concrete di lavoro si aprono agli studenti a conclusione dei corsi?

Chi porta a termine un percorso con noi ha in mano competenze concrete e aggiornatissime, spendibili nel mondo del lavoro e una preparazione di alto livello con cui iniziare un percorso lavorativo oppure aggiornare, potenziare quello già in atto. Si tratta di corsi dalla forte impronta pratica, condotti da figure attive e stimate a livello internazionale, quindi sono altamente professionalizzanti. L’obiettivo principale della scuola è creare professionisti di preparazione elevata, che possano rispondere alle reali domande del mercato dell’audiovisivo. Inoltre i corsi più lunghi di Anica Academy si concludono con stage individuati sia con i nostri fondatori: Medusa Film, Netflix, Rai, ViacomCBS, Vision Distribution, sia con il network di partner già attivato, con la larghissima base associativa ANICA, con tutti i nuovi partner che si avvicineranno all’Academy nel tempo. Si tratta di occasioni preziosissime per entrare nel mondo reale della produzione, della distribuzione, dell’edizione, delle lavorazioni digitali e avere occasione di lavorare con imprese a livello nazionale e internazionale.

Com’è cambiata l’industria audiovisiva negli ultimi anni? In che direzione si sta muovendo?

Con la pandemia l’industria dell’audiovisivo è cambiata, così come sono cambiati il pubblico, i canali, gli strumenti, i linguaggi. L’ultimo anno ha accelerato e portato a maturazione processi già in corso in questa industry. Per rispondere alle sfide future i professionisti devono riqualificarsi e acquisire una competenza che può essere spesa nel mondo dell’audiovisivo così come lo conosciamo oggi, imparando a guardare alle possibili direzioni che il mercato prenderà nel prossimo futuro, per accogliere questo cambiamento, farlo proprio. Tutto l’audiovisivo, dal cinema in sala in poi, ha vissuto una profonda trasformazione e i professionisti del campo che vogliono rimanere competitivi devono investire in competenze nuove, rispondere con strumenti adeguati, comprendere e abbracciare questa trasformazione.