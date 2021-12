Francia-Italia. Un nuovo capitolo per i rapporti tra i due Paesi

Nessuno potrà mettere in discussione che, il giorno 26 novembre del 2021, al Quirinale, è stato firmato un importante trattato tra Francia e Italia. L’evento apre un nuovo capitolo di storia per il futuro dei rapporti tra i due Paesi, nel Mediterraneo, nell’Unione europea ed anche nella geopolitica. Sono stati preziosi la Presidenza della Repubblica, il lavoro silenzioso di Palazzo Chigi e della diplomazia della Farnesina per giungere alla firma del “Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese per una cooperazione bilaterale rafforzata”. Molte le riserve ingiustificate sull’iniziativa che alcune parti avevano espresso in questi quattro anni di attesa del trattato. Il testo è stato pubblicato ed è facilmente consultabile sul sito del Governo italiano.

Su tredici pagine, sono riportati i 12 articoli del Trattato, di cui 10 delineano i temi specifici della “cooperazione rafforzata”: affari esteri; sicurezza e difesa; affari europei; politiche migratorie, giustizia e affari interni; cooperazione economica, industriale e digitale; sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo; spazio; istruzione e formazione, ricerca e innovazione; cultura, giovani e società civile; cooperazione transfrontaliera. Gli ultimi due articoli, l’11 ed il 12, sono dedicati all’ “organizzazione” delle riunioni e dei vertici bilaterali ed alle disposizioni finali.

Come sanno gli studiosi del diritto internazionale e di quello costituzionale, è il preambolo che può offrire la chiave di lettura più appropriata di un accordo internazionale o anche di una costituzione. Riprendendo in particolare una definizione cara a Norberto Bobbio, i preamboli, pur non contenendo puntuali prescrizioni giuridiche, sono talvolta più importanti perché chiari esempi di una elaborazione giuridica “lirica”, vale a dire più orientata alle finalità ideali, simboliche, ed identitarie che sono alla base di un accordo o di una costituzione. In molti casi, ne dettano anche l’ambito di applicazione e ne favoriscono meglio l’interpretazione, al di là della mera “rozza materia” che Bobbio leggeva nelle prescrizioni di dettaglio degli articolati normativi.

In effetti è proprio questa netta percezione di un contesto di “ideali”, quella dei valori dell’Europa, che si coglie nel leggere il preambolo del Quirinale, e che è assolutamente importante sottolineare ed è dirimente per superare ogni residua riserva: “Il Parlamento italiano ne dovrebbe avere piena consapevolezza e quindi non indugiare oltre nell’approvare il trattato quanto prima con la legge di ratifica”.

Vale la pena rileggere dunque con la dovuta attenzione i passaggi principali del preambolo.

Alla base dell’intesa vi è dunque l’idea di una “comunità di destini” dei due Paesi, fondata “sui principi fondamentali e sugli obiettivi iscritti nella Carta delle Nazioni Unite e nel Trattato sull’Unione Europea”, e cioè i “valori di pace e sicurezza, rispetto della dignità umana, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia, dell’eguaglianza e dello Stato di diritto”.

Da qui l’affermazione del comune “attaccamento a una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità di genere”.

Significativo è poi il richiamo della adesione di Italia e Francia “al multilateralismo e a un ordine e a relazioni internazionali che si basano sul diritto e sull’Organizzazione delle Nazioni Unite”, un’affermazione non di poco conto in un contesto internazionale in cui per alcune grandi potenze vale ancora la logica della contrapposizione bipolare e di visioni particolaristiche degli interessi nazionali, in specie sulle politiche migratorie e ambientali.

Altrettanto netta è dunque la comune visione di “un’Europa democratica, unita e sovrana per rispondere alle sfide globali”, per la quale le azioni di Italia e Francia avranno un solenne “impegno comune: approfondire il progetto europeo in linea con la responsabilità condivisa quali Paesi fondatori, nel rispetto dei valori dell’Unione e del principio di solidarietà”.

È importante rilevare come lo “spirito di solidarietà” è richiamato pure nella parte del preambolo che annuncia la “volontà di rafforzare la difesa europea e la postura di deterrenza e di difesa dell’Alleanza atlantica, essendo l’Unione Europea e l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord destinate ad agire quali partner strategici che si rafforzano reciprocamente”.

Infine, viene chiarita un’altra chiave di lettura sull’importanza di questo nuovo modello di collaborazione tra Italia e Francia: “le loro cooperazioni bilaterali contribuiscono reciprocamente all’approfondimento dello stesso progetto europeo e possono servire da fonte d’ispirazione per nuove politiche a livello dell’Unione”.

In altri termini, il rafforzamento dei rapporti tra Roma e Parigi non può che contribuire al rafforzamento della loro idea di Europa, che è l’Europa dei valori, quelli già richiamati dei “valori di pace e sicurezza, rispetto della dignità umana, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia, dell’eguaglianza e dello Stato di diritto”. Sono i valori dell’Europa dei Padri fondatori opportunamente ricordati dal premier Draghi: i francesi Jean Monnet e Robert Schuman, gli italiani Altiero Spinelli e Alcide De Gasperi.

Forse già questo potrebbe bastare per convincere i parlamentari nazionali a ratificare quanto prima il Trattato che potrebbe portare l’Italia e la Francia al centro “ideale” dell’Europa e non solo.

Le economie di Italia e Francia stanno crescendo a un ritmo doppio rispetto alla Germania ed è una buona notizia. Questo non perché va male la Germania, piuttosto, perché finalmente anche le economie mediterranee dimostrano di essere capaci di trainare l’economia dell’intera Unione europea. Siamo convinti e ci auguriamo che l’economia tedesca tornerà a crescere ai ritmi usuali, Tuttavia, nel frattempo, l’accordo italo-francese dimostra di sapersi porre come guida della ripresa economica in Europa. Una concorrenza di leadership che, come tutte le forme di concorrenza, non può che fare del bene al futuro dell’Unione.

Anche la concorrenza di leadership si può trovare nel Trattato del Quirinale. Infatti, non è la semplice somma algebrica degli interessi dei due paesi fondatori e “motore” dell’Unione, ma una forza sinergica che possa contribuire con rinnovato vigore al processo di costruzione europeo. Processo che necessariamente dovrà essere rilanciato con tutti gli altri paesi membri tra cui la Germania per prima.

Macron nel 2018 ha detto che l’idea del Trattato è nata nel settembre 2017 a Lione, durante il vertice franco-italiano, a seguito della domanda di un giornalista che chiedeva come mai tra Italia e Francia non esistesse l’equivalente del Trattato dell’Eliseo, che dal 1963 lega Parigi e Berlino. La domanda documentava una distanza cui sembrò opportuno porre rimedio con un Trattato che avvicinasse la Francia all’Italia con modalità analoghe. L’idea fu ripresa a gennaio 2018 con Paolo Gentiloni, all’epoca Presidente del Consiglio, concordando sul progetto di costruire un accordo che sarebbe stato denominato, per specularità con il Trattato dell’Eliseo, “Trattato del Quirinale”.

Il primo passo verso la stesura del Trattato consistette nella nomina di un comitato di sei saggi, tre francesi e tre italiani (Sylvie Goulard, Pascal Cagni, Gilles Pecout, Paola Severino, Franco Bassanini, Marco Piantini) ai quali venne attribuito il compito di elaborare un testo che colmasse il gap rilevato, consentendo anche all’Italia una collaborazione strutturata per veicolare le strategie UE. I pilastri del Trattato, che avrebbe dovuto essere snello ed essenziale e che avrebbe dovuto essere firmato, negli auspici di Macron e Gentiloni, a fine del 2018, venivano individuati nella convergenza delle politiche economiche, nella dimensione europea della Difesa, nelle politiche migratorie, nella protezione ambientale, nelle politiche culturali e sociali. Era, inoltre, evidente che vi sarebbe stata una particolare attenzione anche al settore industriale e, più specificamente ancora, a quello navale, sia civile che militare, dopo il tentativo di acquisizione dei cantieri navali Stx di Saint Nazaire da parte di Fincantieri, operazione fallita per la forte opposizione dei francesi. Tutti i temi erano proiettati nell’ottica di contribuire a realizzare un’Europa “sicura”, “prospera” e “sostenibile”, “sociale” e “più forte sulla scena mondiale”. Si trattava, dunque, non già soltanto di un accordo bilaterale, ma di un accordo tra due dei Paesi fondatori dell’Europa, con una forte connotazione e una proiezione strategica verso il rafforzamento dei valori Europei.

Sul piano della politica migratoria il proposito era di porre l’accento sui principi di responsabilità condivisa e solidarietà. Sul piano delle politiche economiche, ci si concentrava sugli obiettivi di crescita e occupazione, anche attraverso un’azione di stimolo dell’innovazione e della ricerca scientifica. Sul piano delle politiche sociali si puntava sulla tutela dei diritti fondamentali, sull’inclusione e l’empowerment femminile. Quanto alla difesa comune europea, l’obiettivo era quello di dare una spinta al rafforzamento, in piena complementarità con la scelta atlantica.

La dichiarazione congiunta di Macron e Gentiloni l′11 gennaio 2018 sottolineava, in sintesi, che alle relazioni storiche tra Italia e Francia, si dovesse dare una cornice più stabile e più ambiziosa con l’idea, già emersa nel vertice di Lione, di redigere un Trattato bilaterale italo-francese. Il gruppo di lavoro dei sei saggi elaborò un progetto, che avrebbe poi dovuto essere integrato e trasformato in Trattato dagli esperti della Farnesina e rivisto dal Governo. Il progetto venne consegnato al Presidente Gentiloni e al Presidente Macron nel maggio del 2018. Poco dopo subentrò il governo Conte I e, come è noto, si verificarono una serie di episodi di tensione tra la Francia e l’Italia per cui il progetto, pur presentato al nuovo Presidente del Consiglio, si bloccò per un lungo periodo.

È solo con l’avvento del Conte II, a pandemia nel frattempo diffusasi in tutta Europa, che qualcosa è cominciata a muoversi. Venne, infatti, programmata una visita di Stato del Presidente Mattarella il 5 ottobre 2019, gli inviti spediti dall’Eliseo e dal Quirinale partirono una decina di giorni prima, le due Ambasciate si attivarono per l’individuazione dei temi da inserire all’ordine del giorno, tra cui probabilmente anche il Trattato, ma l’incalzare della diffusione del Covid impedì la visita, che venne disdetta poco prima della data concordata.

Nel frattempo, però, le diplomazie dei due Paesi, molto silenziosamente, ripresero l’elaborazione del testo, con scambi di bozze tra Parigi e Roma.

Con l’avvento del Governo Draghi, dal 13 febbraio 2021, i lavori riprendono più intensamente, come testimoniano le visite del Presidente del Consiglio a Parigi l′11 maggio 2021 (la visita programmata a febbraio fu annullata per Covid) e del Presidente Mattarella all’Eliseo il 5 luglio 2021. In occasione della visita di Draghi a Parigi, i giornali scrissero che si era trattato di un “momento storico” per le relazioni bilaterali, citando la sintonia tra Macron e Draghi e preannunciando la visita del Presidente Mattarella entro l’estate. Già in quella occasione si scriveva che “per suggellare l’intesa è in dirittura di arrivo il Trattato del Quirinale, un accordo di cooperazione bilaterale, ispirato a quelli dell’Eliseo e di Aquisgrana già siglati con la Germania”, che vedeva in Mattarella “il vero garante della relazione franco-italiana” (Repubblica 6 maggio 2021). Ciò dimostra che l’intervento del Presidente Draghi, il quale aveva addirittura programmato la prima visita a Parigi a pochi giorni dal suo insediamento (costretto poi a spostarla dalle misure antipandemia), fu determinante per spingere ed accelerare l’elaborazione del Trattato, che deve il suo felice epilogo alla forte intesa instauratasi tra il Presidente Draghi e il Presidente Mattarella, da una parte, e il Presidente Macron dall’altra.

Con il Trattato del Quirinale, l’Italia e la Francia ufficializzano, dunque, una profonda e duratura amicizia che si evolve e si rinsalda in una cooperazione bilaterale rafforzata, in una simbiosi olistica che possa esprimere la serietà e l’ambizione dei due paesi per svolgere un importante ruolo nella “nuova” Europa post-pandemica. Infatti, dopo la pandemia l’Europa e il mondo non saranno più quelli di prima.

L’Europa nacque alla fine della Seconda Guerra mondiale per garantire una pace duratura dopo la grande crisi politico-economica che sfociò nel conflitto mondiale. Ora, l’Europa ritrova slancio dalla crisi pandemica per proseguire il processo di unificazione. La strategia comune sui vaccini, il Next Generation EU, la comunanza delle risorse, il debito europeo ci fanno ricordare il valore dei Trattati fondativi, CECA, CEE ed Euratom, firmati il primo nel 1951 a Parigi e gli altri due nel 1957 a Roma. Questo nuovo passo nel processo di integrazione europea è stato frutto più di una risposta indotta dalle contingenze della pandemia che non da una precisa volontà politica. Un concreto esempio di ciò che affermava Jean Monnet “l’Europa sarà forgiata nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni adottate per quelle crisi”.

In questo, antesignano fu proprio il presidente Mario Draghi, quando nel meeting dei banchieri centrali tenutosi a Jackson Hole il 22 agosto 2014, esortava i leader europei a intraprendere politiche di bilancio espansive, in modo da coadiuvare le politiche monetarie non convenzionali, adottate allora dai banchieri centrali di tutto il mondo, per supplire proprio alla assenza di risorse fiscali. Se a quel tempo la valenza del monito di Draghi non fu colpevolmente compresa fino in fondo, nella primavera-estate del 2020, quello stesso monito diviene la pietra miliare delle nuove politiche economiche europee. La sospensione delle regole del Patto di Stabilità e Crescita (general escape clause) e la contestuale sospensione delle regole sugli aiuti di stato in tema di concorrenza (Temporary Framework) sono la traduzione del pensiero di Draghi espresso a Jackson Hole. Allo stesso tempo, esse sono una chiara cesura con un passato fatto di miope austerità, di rigore eccessivo, di iper-regolazione e di compromessi al ribasso.

La cooperazione rafforzata presente nel Trattato del Quirinale, nasce anche con lo spirito di dare impulso e traino al processo di ricostruzione e di adeguamento della governance economica europea, come scritto esplicitamente nel testo dell’accordo, e il primo banco di prova sarà proprio sulla trattativa che si è aperta lo scorso ottobre per la revisione delle regole del Patto di Stabilità e Crescita.

L’annoso dibattito vede contrapposte due posizioni ormai cristallizzate. Da un lato la visione dei paesi del Nord Europa che sostengono il mantenimento dell’attuale architettura delle regole di bilancio per un’ottusa interpretazione rigorista (e per quei Paesi conveniente) dei conti pubblici, figlia della deriva burocratica e prescrittiva della Commissione europea, dall’altro i paesi del Sud Europa che chiedono, invece, semplificazione, trasparenza delle regole e maggiore flessibilità per politiche anticicliche di bilancio.

In questo dibattito diverse sono le soluzioni avanzate e la lista è lunga. Tentando di semplificare al massimo, si va dall’European Fiscal Board che propone una regola della spesa (expenditure rule) che sostituisca l’incomprensibile contabilità strutturale, a quella del MES (Fondo salva stati) che indica l’innalzamento della soglia del rapporto debito/Pil dal 60% al 100%, a quella dei cosiddetti paesi “frugali” che più semplicemente vogliono mantenere lo status quo.

Tutte queste proposte, però, sono state elaborate ancora secondo il vecchio paradigma che prevede le soglie dei rapporti deficit/Pil e debito/Pil che già prima della pandemia si erano rivelati inefficaci, sia nello stabilizzare gli obiettivi di finanza pubblica, che nel promuovere la convergenza dell’economie dell’Unione europea. Forse non era nemmeno necessario l’insegnamento della pandemia per guardare oltre le regole esistenti. Occorre, abbandonare l’eccesso di regolazione secondaria che negli anni si è stratificata con il Six Pack, il Two Pack e il Fiscal Compact (quest’ultimo un Trattato) imbrigliando smisuratamente la politica economica europea sugli “zero virgola” per quanto riguarda deficit e debito. Politiche e regole che ci hanno portato a perdere di vista i macro aspetti qualitativi dell’economia europea a favore di parametri quantitativi spesso sterili e fini a sé stessi.

L’accordo Italia-Francia è arrivato nel momento in cui la Germania si trova in una fase di transizione politica. Dopo la Merkel, cancelliera tedesca e leader europea, ci vorrà tempo per la formazione del nuovo governo Scholz, che dovrà raccogliere il pesante fardello della straordinaria eredità lasciata da Angela Merkel.

Questa rinnovata relazione bilaterale tra Italia e Francia può rappresentare la naturale prosecuzione intelligente nel segno della continuità di quanto fatto con il NGEU, la sospensione delle regole del Patto di Stabilità e Crescita e il Temporary Framework. La “nuova” Europa potrebbe passare per il Trattato del Quirinale, con la speranza che si trasformi presto in una triangolazione comprendente anche la Germania, in un percorso inedito per lo stato nascente della nuova Europa.

Ormai tutti a Bruxelles lo chiamano il Triangolo, per i contatti già in corso tra Roma e Berlino per un patto da firmare l’anno prossimo.

Il Trattato del Quirinale, potrebbe essere raddoppiato con un altro analogo Trattato tra Italia e Germania. I contatti in via strettamente riservata sarebbero già iniziati con modalità ufficiose, tenuto conto della delicata fase di passaggio delle consegne tra Angela Merkel ed Olaf Scholz, il leader socialdemocratico già vice della cancelliera, sempre presente in occasione dei più recenti incontri internazionali.

Si parla già di un vertice interministeriale fissato per la prossima primavera per una prima importante tappa verso un accordo analogo a quello del Quirinale.

Alla vigilia della firma del Trattato del Quirinale, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è intervenuto alla “Vigoni Lecture” del Centro italo-tedesco per il dialogo europeo spiegando che all’interno della cornice europea, con tanti temi sul tavolo, dalla difesa comune all’ambito economico-finanziario, dove “Italia e Germania possono e devono esercitare congiuntamente un ruolo propulsivo per l’elaborazione di una visione culturale europea comune in cui coinvolgere la società civile, anche attraverso le collaborazioni esistenti tra Fondazioni e centri di ricerca italiani e tedeschi”.

In questa direzione, Armando Varricchio, già ambasciatore italiano negli Stati Uniti, da qualche mese in Germania, al quotidiano Berliner Zeitung ha detto: “L’Unione europea necessita di un forte partenariato tra Italia e Germania per avere successo su scala globale. Vogliamo una modernità che non trascuri il patrimonio europeo. A questo proposito, in particolare, la cooperazione tra Germania e Italia, queste due grandi nazioni europee, è di importanza decisiva”. Infine, alcune parole sono state rassicuranti: “I programmi dell’Unione europea hanno aiutato molto, possiamo spendere per investimenti a lungo termine e non soltanto pensare al breve periodo. Il sostegno europeo all’Italia, possibile grazie alla svolta tedesca, ha avuto anche conseguenze politiche. In particolare, in Italia non abbiamo più euroscettici perché l’Unione europea ha dimostrato nelle ore della crisi che è lì per il popolo italiano. L’Unione europea ha fornito rapidamente al Paese aiuti per miliardi di euro e ha quindi ottenuto un grande consenso tra la popolazione. A ogni modo, il presidente del Consiglio Mario Draghi intende affrontare i problemi strutturali e dobbiamo attuare le riforme, la riduzione della burocrazia è una questione centrale”.

Proprio questo riferimento a Draghi sembra sia una sottolineatura della fase positiva per l’Italia propiziata dalla presenza dell’ex governatore della Banca centrale europea a Palazzo Chigi, sia un messaggio legato al futuro del presidente del Consiglio con la prospettiva Quirinale.

Nei giorni scorsi, l’Economist ha osservato: “Impossibile, comunque, sostituire il motore franco tedesco. D’altronde, un accordo accettabile sia per la Francia sia per la Germania è probabilmente accettabile per la maggior parte dei Paesi dell’Unione europea; un accordo accettabile per l’Italia e la Francia potrebbe aver dei problemi a trovare sostegno oltre il Mediterraneo. Qualsiasi cambiamento importante nella politica richiede la persistenza franco-italiana. Ma ha ancora bisogno del permesso tedesco”.

I tre Paesi più grandi, sia per economia sia per cittadini, formerebbero un nuovo blocco di cooperazione rafforzata molto importante per il Patto di stabilità. Secondo il giornale La Repubblica, l’Italia guarda anche oltre il patto con la Germania e proverà a coinvolgere anche la Spagna in questo disegno. Aggiungere dunque un lato per creare un quadrilatero. Perché in caso di incidenti o incomprensioni, sarebbe più difficile per Parigi e Berlino escludere dalle decisioni più importanti sia Roma sia Madrid.

Giampiero Massolo, presidente dell’Ispi e di Fincantieri, già direttore generale del Dis e segretario generale della Farnesina, nei giorni scorsi spiegava a Formiche.net: “Chiudere il triangolo è nel nostro interesse. Un accordo italo-tedesco può dare avvio finalmente a una collaborazione strutturata tra i tre principali Paesi europei. Una soluzione naturale, in cui l’Italia sarebbe ago della bilancia. Assieme alla Francia può lavorare a una politica economica europea più inclusiva, incentrata sulla crescita e meno dogmaticamente legata ai criteri di rigida ortodossia di bilancio. Con la Germania può aiutare a contro-bilanciare un dinamismo francese che non sempre conviene a tutta l’Europa. Un triangolo del genere aiuterebbe a costruire un’Europa forte in un Occidente forte, a rafforzare il rapporto transatlantico e al tempo stesso a non andare in ordine sparso verso potenze globali come la Cina”.

Dunque, dovrebbe essere chiaro a tutti i lettori, l’importanza del ‘Trattato del Quirinale’ con la sua grande valenza strategica in questo complicato momento storico di grandi trasformazioni sociali, economici ed ambientali, in cui bisogna adoperarsi per il bene dell’umanità.

