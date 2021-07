Francia, la sinistra resiste grazie alla tenuta dei socialisti

I ballottaggi di domenica in Francia oltre a confermare il successo dei Republicains (neogollisti) e la presenza di un’ampia astensione hanno testimoniato la sorprendente ripresa del Partito socialista. Dati troppo presto per scomparsi dalla scena politica transalpina dopo l’ascesa di Emmanuel Macron, relegati a ruoli secondari dopo la crisi dei partiti tradizionali, considerati incapaci di recuperare la fiducia dei francesi dopo aver costituito per anni il riferimento di una sinistra moderna e non dogmatica, in queste elezioni amministrative regionali hanno dimostrato, confermando le supremazia con i loro candidati alla Presidenza in cinque regioni, la loro vitalità e la bontà delle loro proposte programmatiche riproponendosi come valida alternativa riformista e progressista in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Il lavoro impostato da Olivier Faure, segretario del partito socialista e fedelissimo di Francois Hollande, comincia a dare i suoi frutti. Alle prese con notevoli problemi economici che lo avevano costretto a vendere la prestigiosa sede inaugurata da Mitterrand nel 1971, Faure, dopo le delusioni elettorali che avevano via via penalizzato la presenza socialista nelle istituzioni, ha ricominciato a ricostruire il partito rinnovando i suoi quadri e puntando su quelle personalità come Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, che hanno raccolto la fiducia degli elettori francesi con il buon Governo amministrativo.

I risultati di domenica hanno chiarito due cose. La prima è che i socialisti, forti di esperienza e capacità amministrativa, possono ancora recitare un ruolo primario in Francia senza vivere sugli allori del passato ma con una proposta politica moderna e riformista. La seconda è che non indulgendo all’ estremismo ma raccogliendo le attese dei cittadini che credono in una sinistra non dogmatica e moderna possono porsi come reale alternativa alla destra xenofoba e sovranista che oggi esce ridimensionato da questo voto. Il successo dei Republicains era scontato dopo l’ottimo risultato del primo turno ma le sette regioni conquistate dicono qualcosa di più della mera affermazioni amministrativa. Dicono che fra dieci mesi alle presidenziali i neogollisti possono aspirare a raccogliere il centro destra con una candidatura alternativa a Macron e alla Le Pen. Il Governatore della Hauts de France Xavier Bertrand che ha raccolto più del doppio dei voti del suo antagonista del Rassemblement National, non fa mistero di volersi candidare alla carica di Presidente. E sembra sempre più difficile per Marine Le Pen, che non ha conquistato neppure una regione, nonostante avesse dichiarato di essere sicura della vittoria in tre o quattro (clamorosa la sconfitta in Costa! Azzurra dove al primo turno era in netto vantaggio il suo candidato Mariani), di porsi come punto di riferimento dell’intero centrodestra. Per non parlare di quanto è avvenuto nelle votazioni che hanno interessato i dipartimenti. Anche qui la Le Pen non ha riportato alcuna vittoria con dei casi come a Perpigny dove contro il suo candidato il locale esponente dei Republicains, risultato poi vincente, è stato sostenuto anche da socialisti e comunisti. Macron, da parte sua ha incassato la sconfitta di En marche, ripromettendosi di attingere al grande bacino degli astenuti e sostenendo che alle presidenziali ci sarà tutt’altra musica. Per quell’appuntamento però, dopo il risultato di domenica, sarà interessante anche scoprire quale sarà il candidato dei socialisti e se questo riuscirà ad avere l’appoggio di tutta la sinistra.



Alessandro Perelli