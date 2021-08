Franco su Mps: “Non sarà una svendita di proprietà statale”

Il ministro dell’economia, Daniele Franco, ieri, in audizione presso le commissioni riunite Finanze di Camera e Senato, sui recenti sviluppi sulla vicenda del Monte dei Paschi di Siena, ha detto: “Vorrei rassicurare che non si tratterà di una svendita di proprietà statale. La trattativa ha per oggetto l’intero compendio di beni inerenti l’esercizio dell’attività bancaria e commerciale, ovviamente l’operazione verrà condotta nel rispetto delle regole di tutela della concorrenza. Non vi sono al momento elementi che facciano intravedere rischi di smembramento della banca. Andranno ovviamente considerate le eventuali indicazioni delle autorità preposte alla tutela della concorrenza. Il Governo garantirà la massima attenzione alla tutela dei lavoratori, utilizzando gli spazi negoziali e definendo presidi a sostegno dell’occupazione del territorio con una pluralità di strumenti e iniziative. Anche la salvaguardia del marchio rappresenterà una priorità per il Governo. Non vi sono in questo momento le condizioni per mettere in discussione l’impegno di dismettere la partecipazione in Monte Paschi di Siena. L’avvio dell’interlocuzione con il gruppo Unicredit, che è l’unico operatore bancario che ha manifestato interesse, è quindi una iniziativa doverosa. Questa operazione costituisce una soluzione strategicamente superiore dal punto di vista dell’interesse generale del Paese”.

Dalla lettura molto frammentarie delle agenzie di stampa e dagli articoli apparsi sui giornali on-line si può intuire che il Ministro Daniele Franco ha cercato di rassicurare tutti: partiti, sindaci, sindacalisti, operatori finanziari.

D’altra parte non poteva essere che così visto il clima politico pre-elettorale che si respira nel mondo politico italiano.

In rapida sintesi:

1) non ci sarà uno spezzatino ma sarà un’operazione di mercato nell’interesse del Paese;

2) il Governo attuale vuole mantenere gli impegni presi dai precedenti Governi;

3) da solo il MPS non potrebbe continuare ad operare;

4) l’esito degli stress test della Bce sono stati peggiori delle previsioni più negative;

5) il Piano industriale presentato non regge e che ci sarebbero oltre 2.500 esuberi, molti di più se il piano industriale fosse stato più aggressivo;

6) non ha escluso la possibilità che lo Stato entri nell’azionariato di Unicredit, senza, però, condizionarne le scelte politiche ed economiche;

7) massima attenzione per i 21.650 dipendenti;

8) non sono state precisate le compensazioni per la città di Siena.

Massimo Masi, ex segretario generale della Uilca, su Altervista, ha commentato: “Leggendo le dichiarazione dei politici, prendiamo per tutti, Letta e Salvini, sembra che “il caso MPS” sia scoppiato ieri. Si sono dimenticati che sono anni, diciamo dopo l’avventura Mussari, Antonveneta, Draghi (ex Presidente MPS, acquisto per 9 miliardi dell’Antonveneta, il beneplacito all’operazione dell’ex Governatore della Banca d’Italia e attuale Premier), MPS ha attraversato momenti difficili, con scelte manageriali sbagliate (vedi De Bustis), che nemmeno il duo Profumo–Viola è riuscito a risollevare. Si sono dimenticati i politici italiani che il Ministro Padaon fu costretto ad intervenire con l’acquisto del 64% delle azioni della banca per evitare il fallimento o il bail in? Sono stati disattenti quando dopo ogni stress test MPS si ritrova all’ultimo posto delle 50 banche analizzate dalla BCE. E l’ultimo risale solo ad alcuni giorni fa! Anche il sindaco di Siena, del centro destra, Luigi De Mossi, si dice preoccupato (solo adesso?) per la macelleria sociale e per i riflessi che questa incorporazione potrebbe avere sulla città di Siena. Tradotto vuol dire che il Sindaco sa benissimo che se MPS perdesse la sede in Siena tutte le tasse sarebbero dirottate su Milano, dove ha la sede Unicredit. Chi si ricorda che il Credito Italiano e nella prima fase Unicredit avesse la sede legale a Genova e poi Profumo la trasferì a Milano, suscitando le ire dei genovesi? Entro la fine dell’anno lo Stato Italiano dovrebbe uscire dall’azionariato di MPS. Lo ‘vuole l’Europa’. Nell’accordo per l’accordo, come viene chiamato il preliminare dal Mef, delle intenzioni di Unicredit su MPS, si parla di prendere le parti commerciali interessanti della banca senese. Certo, sono stati usati termini brutali, ma sono termini da “legulei” che vanno però tradotti.

Che fine farà il marchio della banca più vecchia del mondo? Sarebbe possibile il mantenimento del marchio, almeno nelle filiali della Toscana? Che fine farà la Direzione Generale composta da oltre 2500 dipendenti? Che fine faranno le società prodotto e la banca on line? E le filiali che non interessano ad Unicredit? Si parla di non interessamento delle filiali in Sicilia, Lazio e Emilia anche per evitare successive vendite per l’intervento dell’antitrust. Mi torna in mente l’idea di Massiah, allora Amministratore delegato di UBI, che mi prospettò in un incontro riservato, l’interesse di UBI di acquisire MPS prendendo le filiali del Nord conglobandole nella banca, creare una banca regionale controllata da UBI e vendere le filiali del sud. Non se ne fece nulla perchè i bresciani e i bergamaschi furono contrari all’acquisizione della “banca comunista“. Conosciamo, però, la fine ingloriosa che ha fatto UBI.

Questa digressione mi permette di riproporre lo stessa schema ideato da Massiah. Oggi ancora più attuale e possibile visto che Bernardo Mattarella, attuale presidente MCC, si è già detto disponibile all’acquisizione, non escludendo anche l’interessamento per qualche fabbrica prodotto. Sono stati preventivati, non si sa da chi, almeno 5-6000 esuberi su 21.000 dipendenti. Numero elevato ma gestibile, evitando licenziamenti (che qualcuno della Fisac/Cgil spieghi a Landini che nel settore bancario non ci sono mai stati licenziamenti perchè esiste il Fondo per gli esuberi). Credo che, come ci accordammo con IntesaSanpaolo all’atto dell’inglobamento delle Banche Venete, portare da 5 a 7 anni il periodo di permanenza nel Fondo potrebbe risolvere molti problemi. Certo, questa operazione ha un costo economico (1,2/1,4 miliardi che dovrebbero essere pagati dallo Stato per fare pari e patta con la banca di Messina) e un costo sociale non di secondo piano”.

Massimo Masi continua il suo commento ricordando: “Nel precedente articolo del 30 luglio ho parlato delle reazioni e dichiarazioni sindacali. In questi giorni ho letto il comunicato dei sindacati interni, la ri-richiesta (non è un errore) dei sindacati nazionali di categoria di incontro al Ministro Franco, la richiesta di incontro, sempre a Franco, di CGIL CISL UIL. Incontro che, se ci sarà, si svolgerà solo dopo l’intervento di Franco alle Camere. Ho l’impressione che troppe sovrapposizioni potrebbero nuocere alla già difficile situazione”.

Masi si preoccupa per le lavoratrici e per i lavoratori: “Come al solito è l’anello debole di tutte le situazioni di pericolo occupazionale. Capisco la loro agitazione per un progetto che non è per niente chiaro”.

Poi, sui costi dell’operazione, il sindacalista ha aggiunto: “I giornali si stanno sbizzarrendo sul fare i conti dei costi dell’operazione fra DTA, sconti fiscali, fondo esuberi, dismissioni azionari, ecc. C’è chi parla di 10, chi di 20 miliardi. Sono cifre enormi a carico dello Stato. I cittadini italiani sarebbero disponibili a sostenere ulteriori spese per mantenere MPS nell’orbita statale, soprattutto dopo Alitalia e Ilva? C’è la possibilità, come dicono alcuni esponenti del M5S di mettere assieme MPS, Carige e Banca Popolare di Bari? Credo, anzi ne sono certo, che questa operazione non sarebbe sostenibile! E’ percorribile una strada come quella indicata da alcuni esponenti della Lega di creare un terzo polo con BancoBPM, Bper e MPS? Proposta suggestiva ma credo difficilmente realizzabile, almeno in tempi brevi. Capisco l’esigenza di Draghi di chiudere quanto prima la questione MPS. Credo, però, che la fretta, stavolta, non sia buona consigliera. Io credo che l’unica opportunità affinché tutte le pedine (esigenze del mercato, evitare lo spezzatino, no alla macelleria sociale, banca dei territori, ecc) possano trovare la loro giusta collocazione nello scacchiere sia quello di comprare tempo. Di chiedere alla BCE tempo per trovare soluzioni. Draghi potrebbe farlo”.

Per adesso Unicredit è entrata nella ‘virtual data room’ di Montepaschi avviando la ‘due diligence’, che dovrà portare nell’arco dei prossimi 40 giorni a definire la fattibilità di un’intesa con il Tesoro per rilevare una perimetro selezionato degli asset della banca senese. La valutazione riguarderebbe le sole ‘attività commerciali’ di MPS, eliminati i rischi legali ed i crediti deteriorati. Le attività ‘in bonis’, dunque, lasciando il resto nella bad bank. I team interni di Unicredit, assistiti dall’advisor Cappelli Rccd, stanno lavorando per sciogliere una serie di nodi, fra cui il destino della sede di Siena, cui Unicredit non è interessata, ed i livelli occupazionali, davanti all’ipotesi che l’aggregazione possa condurre a 5-6mila esuberi, che avrebbero un impatto importante sul territorio. Temi che vedono in pressing la politica ed i sindacati nel tentativo di ammortizzare il colpo, da gestire su base volontaria con scivoli fino a sette anni ed un costo che si aggira sugli 1,2 miliardi.

L’annuncio di Unicredit per l’avvio di colloqui con il Mef per la privatizzazione del Monte dei Paschi di Siena, rilanciando la possibilità di acquisizione, subordinandola a richieste ben precise, non ha lasciato indifferente la politica. Anzi, irrompe nella campagna elettorale per il seggio di Siena alle suppletive per la Camera.

Nei giorni scorsi diversi parlamentari tra cui Riccardo Nencini, Debora Serracchiani, Simona Malpezzi, Antonio Misiani e Simona Bonafè sono intervenuti per sollecitare l’audizione del Ministro Franco. Una levata di scudi soprattutto per l’impatto che la vicenda può suscitare sul clima elettorale in corso.

Matteo Salvini parla di disastro targato Pd che sta facendo saltare la più antica banca del mondo. Tuttavia le imprese non sono eterne e se mal gestite possono morire.

Il premier Mario Draghi e il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco ritengono l’operazione così come architettata possa essere la migliore soluzione in campo anche per tutelare i risparmiatori nel rispetto dell’art. 47 della Costituzione.

Il ministro dello Sviluppo economico e vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, concorda con la linea governativa lasciando perdere altre dichiarazioni retoriche e populiste che non entrano nel merito tecnico.

Presidente di Unicredit è l’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, che ha lasciato il seggio di parlamentare nel collegio di Siena. Di qui la polemica, che sembra però strumentale, ingigantita dal fatto che per quello scanno corre il segretario del Pd Enrico Letta. La proposta che il CEO Andrea Orcel, che ha sostituito Jean Pierre Mustier su volere del nuovo CdA di Unicredit presieduto da Padoan, è ragionevole e di buon senso. E’ lo Stato che “chiede” a Unicredit di valutare di acquisire alcuni rami di MPS e sono quindi legittime le clausole che pone Orcel, ossia che i crediti deteriorati causati dalla vecchia gestione non obblighino Unicredit a fare un aumento di capitale, come prevede in questi casi la Bce. Tecnicamente, Unicredit vuole tutelare il proprio Tier 1, ossia la componente primaria del capitale di rischio di una banca, fatta da capitale azionario (azioni ordinarie e privilegiate), riserve e utili non distribuiti al netto delle imposte, che per le banche sistemiche, deve essere come minimo pari all’8%. Le stesse clausole, non va dimenticato, sono quelle che domandò Carlo Messina, CEO di Intesa San Paolo, quando acquisì, su invito dello Stato, le banche venete.

Matteo Salvini qualche giorno fa ha proposto di fare di MPS una sorta di terzo polo nazionale bancario territoriale. Tale presenza è già espressa dalle Banche di credito cooperativo, che hanno fatto a suo tempo la fortuna del Paese e continuano a essere vicine alle imprese in loco. Inoltre molte banche nazionali, a partire da Intesa San Paolo, sono organizzate con divisioni chiamate “banche dei territori”. Se si vuole dar vita a una banca pubblica territoriale, ciò è impossibile perché una banca privata non può essere salvata dallo Stato. Tutti gli orientamenti dell’Ue sono contrari alla gestione pubblica delle banche, che in passato in alcuni casi ha portato a conseguenze molto negative. Si pensi al cosiddetto bail-in, l’istituto giuridico introdotto nell’ordinamento italiano nell’ambito del recepimento della direttiva europea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), che disciplina il risanamento e la risoluzione in ambito bancario.

MPS ha 21.650 dipendenti, di cui circa 3.000 a Siena. Si è parlato di un taglio fino a 6.000 unità. Se questa operazione di M&A (Mergers and Acquisitions) andrà in porto, si dovrà tutelare il personale il più possibile. I bancari, per esempio, hanno un fondo per i prepensionamenti di anticipo fino a sette anni. Tuttavia c’è da mettere in conto che a volte, per rimettere in carreggiata un’organizzazione, dei tagli possono essere necessari. MPS ha avuto risultati positivi negli ultimi anni, ma Unicredit avrà beneficio da questa operazione, se riuscirà a mettere a fattor comune le risorse tra le due banche. Qualcuno ha parlato anche di tutela del marchio. Con l’importanza che riveste oggi il marketing nella gestione aziendale, nessuno vorrà certamente disfarsi di quello della banca più antica del mondo.

Secondo Carla Ruocco, presidente della Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario ed esponente del M5S, la Banca Monte dei Paschi di Siena ha bisogno di una proroga rispetto ai termini imposti dall’Europa. In tal senso ha esortato il premier, Mario Draghi, a intervenire per fare in modo che ciò avvenga.

Carla Ruocco ha spiegato: “Sono mesi che la Commissione monitora il caso Mps: abbiamo già ascoltato due volte Bastianini, abbiamo chiesto il piano industriale, è venuta la viceministra Castelli. E abbiamo tutta l’intenzione di continuare a occuparcene, vigilando affinché le indicazioni del Parlamento siano rispettate. Bisogna considerare che siamo di fronte ad una banca che ha dovuto affrontare traversie non da poco. E ora l’operazione di risanamento è partita. Noi chiediamo al premier di mettere in campo la sua alta credibilità su questo tema. Quando dico noi, intendo il Movimento Cinquestelle. Ma non siamo i soli. Chiede una proroga la Lega. E anche il Pd, a leggere alcune dichiarazioni del segretario Letta, mi sembra abbia molte perplessità sull’operazione Unicredit. La quale, secondo le prime informazioni, prevede una vendita al netto dei crediti inesigibili e ripulita di tutti i rischi dei contenziosi in corso. Fardelli che rimarrebbero in capo allo Stato. Per non parlare poi degli oltre 6.000 esuberi previsti. Un’operazione così non è una vendita ma una svendita. Bisogna trovare una mediazione, si potrebbe propendere verso un ruolo dello Stato più da player attivo. C’è l’ipotesi della creazione di un terzo polo bancario sotto la guida di Unipol. C’è la questione della Banca del Sud con il coinvolgimento di Mediocredito centrale. E poi c’è il tema delle sinergie per la gestione dei crediti problematici”. Ipotesi che per realizzarsi dovranno essere vagliate preventivamente dalla Bce.

Antonio Misiani, responsabile economia e finanze del Pd, in una lettera aperta al Corriere della Sera, ha scritto: “Su Mps urge una decisione condivisa tesa a difendere occupazione e marchio. Il futuro di Montepaschi di Siena è una questione di primaria importanza. Va affrontata con un confronto pubblico, consapevole e costruttivo. La politica ha una grande responsabilità e l’audizione parlamentare del ministro Franco sarà un primo, importante passaggio. Polemiche scomposte come quella scatenata dalla leader di Fratelli d’Italia con la sua lettera al Corriere della Sera sono più rivolte a “buttarla in caciara” che a risolvere un problema. Il pulpito da cui viene la predica sui conflitti di interesse nella vicenda Mps è lo stesso che è sempre stato muto, allineato e coperto di fronte al macroscopico conflitto di interessi di Silvio Berlusconi, la priorità per il Paese è consolidare e rafforzare il sistema bancario nel suo insieme. Quanto agli esuberi, il tema esiste in ogni possibile scenario. Va affrontato avviando subito un tavolo di confronto e se lo “spezzatino” della banca va evitato, anche lo Stato deve fare la sua parte mantenendo una partecipazione diretta come garanzia nei confronti delle istanze dei lavoratori e del territorio e supportando la comunità senese nella costruzione di un futuro di minore dipendenza dalla banca”.

La Fabi, il principale sindacato dei lavoratori bancari, rassicura rispetto ai tagli attesi al Monte dei Paschi, necessari per spianare la strada a una vendita della banca ad UniCredit. Il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, intervistato da Rai Radio Uno, ha detto: “Io non capisco tanta agitazione su questo argomento. Noi abbiamo un ammortizzatore sociale, il Fondo esuberi che consente di prepensionare il personale degli istituti di credito con un anticipo fino a 7 anni: con questo sistema abbiamo prepensionato, su base volontaria, 70.000 lavoratrici e lavoratori, appunto senza licenziamenti”.

Sileoni ha spiegato: “Il Fondo è finanziato dalle banche, che si fanno ciascuna carico dei propri esuberi fornendo le risorse necessarie al fondo. Nel caso di Mps sarebbe lo Stato a fornire la dotazione che serve al fondo. Il costo dell’operazione per le casse dello Stato potrebbe superare gli 1,4 miliardi di euro, con tagli al personale che si attende possano arrivare a interessare un terzo della forza lavoro del Monte”.

Il Fondo esuberi per i lavoratori del credito fu creato negli anni novanta grazie all’impegno lungimirante dei sindacati bancari su proposta della socialista Nicoletta Rocchi, allora segretaria generale della Fisac.

Dunque, non c’è nulla di diverso rispetto a quanto è già avvenuto nel sistema creditizio italiano per tante altre banche italiane tra cui il Banco di Sicilia ed il Banco di Napoli. Non si può difendere l’indifendibile. Tra l’altro questo percorso era prevedibile da tempo. Qualcuno ricorderà che la sostituzione di Mustier con Padoan alla guida di Unicredit è stata finalizzata per effettuare l’operazione di salvataggio del Monte dei Paschi di Siena così come sta avvenendo. Probabilmente anche il comune di Siena potrebbe trarne vantaggio con il concambio della partecipazione azionaria dal Mps ad Unicredit.

Salvatore Rondello