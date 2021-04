Frosinone, Iacovissi: “Bene Unindustria sul rilancio del territorio”

«Molto bene le parole del Presidente Miriam Diurni. Sulla città intercomunale è il momento di accelerare». Questo il commento di Vincenzo Iacovissi, vice segretario nazionale PSI, alle dichiarazioni del vertice di Unindustria Frosinone sulla necessità di riaprire la discussione per il progetto della città intercomunale fra il Capoluogo e i centri vicini.

«Come socialisti – precisa Iacovissi – da oltre dieci anni siamo sempre stati in prima linea, anche quando il tema veniva reputato di minore importanza ed urgenza. Ora è il momento di rafforzare l’interesse alla realizzazione del Grande capoluogo, che deve avere carattere trasversale, in quanto può rappresentare una concreta opportunità di mettere insieme servizi e funzioni, contenendo i costi e migliorando i servizi, ed accrescere il peso politico della nostra terra sui tavoli decisionali che contano. Infatti, la città intercomunale del grande frusinate avrebbe il pregio di rappresentare circa 150 mila abitanti, e ciò produrrebbe un impatto certamente più forte sia in termini amministrativi che gestionali, come ad esempio l’accesso ai finanziamenti europei, ma anche nell’influenzare le scelte di scala nazionale e regionale che hanno ricadute locali. Dopo troppi anni di perdita di peso e rilevanza, quindi, potremmo recuperare posizioni e lavorare con maggiore sinergia al rilancio sociale, economico e culturale della Ciociaria».

«In questo senso – continua il vice segretario socialista – un plauso va senza dubbio rivolto ad Unindustria Frosinone che prima con Giovanni Turriziani e adesso con Miriam Diurmi dimostra un interesse costante e fattivo verso questo obiettivo di rilancio del territorio attraverso forme di aggregazione virtuosa».

«L’area del frusinate – conclude Iacovissi – merita uno scatto in avanti affinché si giunga in tempi rapidi a definire forme, tempi e contenuti del progetto della città intercomunale. Mettersi insieme per contare di più, senza rinunciare alle specificità municipali. È questa la sfida da raccogliere. Noi socialisti ci siamo».

(Tgcom)