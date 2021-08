Fuorisalone Design Week Edition 2021. Colori e sostenibilità

Una mostra e un ricco programma di live talk e thinking contributors al centro dell’evento da non perdere di ICA Group, One Works e Plinio il Giovane che porterà il pubblico alla scoperta delle molteplici sfumature della sostenibilità

Milano, 30 agosto 2021 – Al Fuorisalone Design Week Edition 2021, ICA Group, One Works e Plinio il Giovane presentano l’evento “SUSTAINABILITY PAINTS THE WORLD”, che dal 5 al 10 settembre animerà l’headquarter di One Works in via Sciesa 3. La mostra tematica “One Chair, One Goal”, la nuova collezione ARIA di Plinio il Giovane e l’inaugurazione del primo showroom milanese di ICA Group porteranno il pubblico alla scoperta dei colori sostenibili, insieme a una kermesse di incontri che daranno voce a ospiti d’eccezione come Eliana Liotta, giornalista, scrittrice e direttrice della collana editoriale Scienze per la vita, Michele De Lucchi, noto designer, architetto e accademico italiano, e tanti altri, per addentrarsi nelle molteplici sfumature della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

L’intero percorso invita il visitatore a immaginare la sostenibilità come una “palette di colori” che indica al pubblico come scoprire e misurare quanto la sostenibilità debba e possa essere alla base di ogni progetto di design e architettura.

L’evento è costruito attorno ai temi dell’Agenda 2030 dell’Onu per un cambiamento culturale e politico che consenta al Paese di raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.

La mostra “One Chair, One Goal”: 17 Visions for the UN 2030 Agenda for Sustainable Development – Thinking Contributors

Punto di partenza dell’evento è lo spazio della mostra tematica “One Chair, One Goal”: un viaggio attraverso i 17 Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 dell’Onu, approfonditi dagli spunti di riflessione di 17 leader di pensiero coinvolti da One Works Hub, per una riflessione corale sul grande sforzo che 193 Paesi stanno compiendo nella costruzione di un mondo e di una società più sostenibile, giusta e inclusiva.

Un percorso narrativo accompagnerà i visitatori a “prendere posto” sulle 17 sedute della nuova collezione One di Plinio il Giovane, interpretate e verniciate da ICA Group con i 17 colori che contraddistinguono i singoli Goal dell’Agenda Onu. Ogni seduta un colore, e un invito a fermarsi, sedersi e riflettere sui pensieri espressi dai contributors rispetto allo specifico Goal: riflessioni che danno una chiave di lettura del grande obiettivo globale, ma indicano anche le azioni quotidiane che tutti possono fare per contribuire al suo raggiungimento.

Tra i 17 thinking contributors: Eleonora Rizzuto, Chief Ethics & Compliance Officer, Director Corporate Sustainability & Responsibility di Bulgari e Sustainable Development Director di LVMH Italy; Daniele Benatoff, co-founder & Ceo di Planet Farms; Isabella Falautano, Direttrice Comunicazione e Sostenibilità di illimity bank, Consigliera Valore D e Fondatrice di Angels4Women e illimiHer; Marco Reggiani, Pesidente di Stogit; Claudia Parzani, Capital Markets and Global BDM Partner di Linklaters, Chair di Allianz, Deputy Chair di Borsa Italiana; Antonio Calabrò, Direttore Fondazione Pirelli e Vicepresidente di Assolombarda; Mario Cucinella, architetto e fondatore di SOS – School of Sustainability; Stefano Mancuso, botanico e Direttore del Laboratorio internazionale di Neurobiologia vegetale di Firenze; Ernesto Caffo, Presidente SOS Il Telefono Azzurro onlus; Claudio Ceravolo, Presidente di Coopi – Cooperazione Internazionale.

ARIA: la nuova collezione di Plinio Il Giovane

Il percorso prosegue, scendendo nella hall di ingresso, con la visita dell’esposizione di alcuni pezzi della nuova collezione ARIA di Plinio il Giovane, firmata dello storico designer milanese Mario Prandina e destinata al settore contract. Pensata per garantire sicurezza e benessere, attraverso l’utilizzo di materiali ecologici, scalabilità, modularità e rispetto delle norme igienico sanitarie, ARIA trova la sua personalità, bellezza e sostenibilità nell’infinita gamma di colori delle innovative vernici di ICA Group che da 50 anni porta l’eccellenza della ricerca e della produzione italiana nel mondo.

Lifelab Discovery – Lo Showroom Ica Group @ One Works Headquarter

“SUSTAINABILITY PAINTS THE WORLD” inaugura la collaborazione tra One Works e ICA Group, nata sulle solide basi di consapevolezza del valore che l’ingegno, la capacità progettuale, realizzativa e produttiva che le eccellenze italiane possono esprimere, insieme alla totale comunione di visione sui temi dell’innovazione e della sostenibilità ambientale nei rispettivi campi d’azione. Nell’Headquarters di One Works, concepito come hub per dare spazio al confronto e al dialogo creativo tra committenti, professionisti della filiera e pubblico, verrà così inaugurato il Lifelab Discovery, lo showroom permanente di ICA Group, punto di arrivo del percorso ideale che durante l’evento parte dalle riflessioni sui 17 goal dell’agenda 2030 presentate nel Creative Hub, attraversa la mostra tematica con le installazioni di Plinio il Giovane per poi terminare nello showroom, dove sarà possibile vedere e immergersi in un’infinita gamma di colori e finiture.

Live Talk: qual è il tuo posto in un mondo più sostenibile?

Dal 6 al 9 settembre l’Headquarters di One Works ospiterà 4 live talk, ciascuno interpretato da personalità di riferimento nei 4 goal dell’Agenda 2030 rispetto ai quali maggiormente si concentra l’impegno di sostenibilità delle aziende partner.

Gli incontri, il cui programma è disponibile su https://www.one-works.com/events/sustainability-paints-the-world-fuorisalone-design-week-2021, saranno fruibili in presenza su invito e accessibili a tutti in streaming sui canali social di ICA, Plinio il Giovane e One Works a partire dalle ore 18.30 – con una durata prevista di 45 minuti – e saranno organizzati secondo la formula del dialogo-intervista.

I 4 goal dell’Agenda Onu protagonisti dei live talk saranno: l’Obiettivo 3 – “Salute e riduzione diseguaglianze” su cui interverranno Eliana Liotta, giornalista, scrittrice e direttrice della collana editoriale Scienze per la vita di Sonzogno e Francesco Guidara, Marketing and Business Development Director, Italy, Greece, Turkey & Israel del Boston Consulting Group; l’Obiettivo 4 – “Istruzione” che vedrà la partecipazione di Stefano Caselli, Pro-Rettore per l’internazionalizzazione dell’Università Luigi Bocconi e don Alberto Torriani, Rettore del Collegio San Carlo di Milano; l’Obiettivo 9 – “Imprese, innovazione e infrastrutture sostenibili” su cui dialogheranno Anna Gervasoni, Direttore Generale di AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, oltre che docente Ordinario di Economia e gestione delle imprese presso l’Università Cattaneo – LIUC e Eleonora Rizzuto, Chief Ethics & Compliance Officer – Director Corporate Sustainability & Responsibility di Bulgari e Sustainable Development Director di LVMH Italy; infine, l’Obiettivo 13 – “Lotta contro il cambiamento climatico” che sarà approfondito da Michele De Lucchi, designer e architetto italiano.

5 – 10 settembre 2021

SUSTAINABILITY PAINTS THE WORLD

@One Works – via Sciesa 3 (MI)

Orari di apertura:

domenica 5 settembre dalle 16:00 alle 20:30

da lunedì 6 a giovedì 9 settembre dalle 10:00 alle 18:00 + online talk 18:30 – 19:30

venerdì 10 settembre dalle 10:00 alle 18:00

INGRESSO CON GREEN PASS