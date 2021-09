G20 salute, conclusi i lavori a Roma

Con la pandemia non ancora debellata, suscita un grande interesse il G20 che da ieri si svolge a Roma. La ministeriale Salute del G20, presieduta dal ministro, Roberto Speranza, è allocata nella cornice dei Musei capitolini del Campidoglio, con la partecipazione dei capi delegazione dei Paesi del G20. Il focus, ovviamente, è sulle sfide poste dalla pandemia, che ha reso di importanza strategica questo appuntamento istituito recentemente.

Il ministro Speranza, nell’incontro con la stampa a margine dei lavori, ha detto: “Ci sono le condizioni per costruire il ‘Patto di Roma’ volto a rafforzare i sistemi sanitari nazionali e a garantire i vaccini anche nei Paesi più fragili. L’impegno di questo ‘Patto di Roma’ a cui stiamo lavorando è quello di costruire le condizioni affinché il vaccino sia un diritto di tutti e non un privilegio di pochi. Questa è una sfida che tutti i Paesi presenti condividono”.

Speranza ha spiegato: “Per me il ‘patto di Roma’ significa provare ad allargare la forza dei nostri servizi sanitari nazionali, investire di più e provare a segnare un cambio di passo molto significativo che consenta di difendere l’approccio di universalità del Servizio Sanitario Nazionale. Se una persona sta male va curata, indipendentemente dalla propria condizione economica, dal posto in cui è nata e dal colore della pelle. Il ‘patto di Roma’ ritiene questo punto essenziale. E rispetto alla battaglia del Covid, questo punto si traduce con la sfida di portare il vaccino dappertutto, anche nei Paesi che sono più fragili”.

In una nota del ministero, si legge: “La Salute rappresenta il tema centrale della Presidenza italiana del G20 ed è entrata con forza in tutte le riunioni di alto livello e nel dialogo con la membership e i gruppi di ascolto, a cominciare dal Global Health Summit svoltosi a Roma a fine maggio sotto la direzione del Presidente del Consiglio Draghi e della Presidente della Commissione Europea Von der Leyen. Questa tematica è inoltre intimamente legata alle tre priorità della Presidenza italiana, People, Planet, Prosperity, che indicano come il nostro benessere non possa prescindere dall’ambiente in cui viviamo. Tutto questo avviene in coincidenza con la contemporanea presidenza italiana del COP-26, di cui siamo co-Chair con il Regno Unito, ciò che dà al nostro Paese un’occasione unica di guidare il dibattito sulle principali questioni globali in un momento di straordinaria rilevanza”.

La Ministeriale Salute è una tappa del percorso che la Presidenza italiana ha intrapreso con i membri del G20, i Paesi ospiti e le Organizzazioni Internazionali, a cominciare dal Tripartito OMS, FAO, OIE insieme ad UNEP. Il Global Health Summit di maggio ha raccolto nella Dichiarazione di Roma i principi cui si ispira la battaglia contro il Covid-19.

Lungo tale percorso, i ministri della Salute torneranno a riunirsi con i colleghi delle Finanze a fine ottobre per affrontare la questione fondamentale di come migliorare l’architettura globale della sanità, con al centro l’OMS, e assicurarle un maggior livello di sostegno finanziario con l’obbiettivo di superare in modo definitivo l’attuale pandemia e mettersi in condizione di affrontare al meglio quelle del futuro.

La Ministeriale è strutturata in tre parti. La prima sessione sarà dedicata all’impatto del Covid-19 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030. La prolungata emergenza sanitaria ne minaccia l’avanzamento, con stime che indicano come per alcuni obiettivi il ritardo accumulato possa essere di decenni, particolarmente in determinate aree del mondo, e rende gli sforzi per il loro conseguimento ancora più urgenti e prioritari. Appare sempre più chiaro come una risposta efficace alla pandemia debba comportare un migliore sostegno ai Paesi più fragili per accelerare il conseguimento degli SDG, in primis quelli legati alla salute e ai suoi determinanti, soprattutto in termini di diritto universale alle cure sanitarie. Particolare attenzione è stata rivolta all’obiettivo della parità di genere, altro tema caro alla Presidenza italiana.

Il G20 Salute, in sostanza, come messaggio centrale, dà mandato al “build back better” così come la realizzazione di una maggiore resilienza, di fronte alle crisi sanitarie e non solo. Migliorare i sistemi sanitari su scala globale, nazionale e locale, a partire dalle cure primarie e investire importanti risorse nella salute e nel benessere, sarà di importanza capitale per sostenere nel lungo periodo il progresso socio-economico mondiale e arrivare ad una maggiore prosperità condivisa. Andrà quindi perseguita una ripresa che tenga conto delle lezioni apprese durante la pandemia.

Nella seconda sessione sono state fornite indicazioni specifiche su questi cambiamenti. Si cerca di rispondere su cosa occorra fare per prevenire, essere meglio preparati e rispondere alle pandemie del futuro, a cominciare da come raggiungere una migliore capacità di collaborazione e coordinamento a livello internazionale, il cui perno dovrà continuare ad essere l’OMS.

Nella consapevolezza che le ultime crisi sanitarie hanno avuto nella relazione uomo-animale-ambiente i principali fattori determinanti, una delle risposte chiave su cui i G20 sono orientati è quella di rafforzare l’approccio One Health, che racchiude in un concetto olistico salute umana, animale e ambientale come determinanti della nostra salute e del nostro benessere, per i quali sono essenziali tra gli altri lo sviluppo sostenibile, i sistemi alimentari, la lotta al cambiamento climatico.

La crisi ha fatto emergere l’importanza di avere sistemi sanitari solidi ed efficienti, superando decenni di investimenti inadeguati. Dalla riunione sono emerse le indicazioni sulla necessità della raccolta dei dati e della loro condivisione attraverso le frontiere sfruttando le opportunità offerte dalla tecnologia digitale. Un altro importante riguarda i professionisti della salute, a tutti i livelli, che si sono trovati in prima linea nel contrasto al Covid-19.

Nella terza sessione, infine, sono stati presi in esame i ccosiddetti “control tools” che ci stanno permettendo di contrastare con efficacia la pandemia. Nel G20 si è affrontato il tema dell’individuazione delle migliori strategie globali possibili per sostenere lo sviluppo e l’equo acceso a vaccini, medicinali e diagnostica. Se il Covid-19 ha fatto emergere le carenze dei sistemi sanitari, esso ci ha al tempo stesso insegnato come ricerca scientifica, collaborazione internazionale e partnership pubblico-privato riescano a produrre risultati eccezionali, fra i quali la creazione di vaccini sicuri ed efficaci nel giro di pochi mesi.

Poiché l’emergenza sanitaria non sarà esaurita finché non ne saremo fuori tutti, i Ministri G20 hanno discusso sulle modalità di un accesso più ampio possibile ai vaccini da parte della popolazione mondiale a partire dai meccanismi di collaborazione esistenti, compreso le donazioni di dosi per far fronte alle esigenze più immediate. Inoltre, occorrerà colmare il deficit finanziario dell’Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) in particolare nei pilastri dedicati alle cure e alla diagnostica, che continueranno ad essere rilevanti per la gestione della pandemia insieme ai programmi di vaccinazione. Dalla riunione dei Ministri della Salute del G20 si è cercato di trovare una maggiore cooperazione, solidarietà ed equità, nella convinzione che nessuno possa essere dimenticato.

L’obiettivo, sempre più urgente, è garantire l’accesso ai vaccini anti-Covid a tutti i Paesi nel mondo, soprattutto a quelli più fragili. Finora non è stato così, ma oggi ci sono le condizioni per raggiungere questo traguardo. L’auspicio positivo del G20 Salute a Roma sta proprio nel cosiddetto “Patto di Roma”, per arrivare ad una immunizzazione mondiale ritenuta indispensabile per poter uscire dall’emergenza sanitaria.

Ma al G20 si è discusso anche di un’altra criticità collegata alla pandemia, ovvero la necessità di un’azione globale per la salute mentale. La pandemia ha infatti avuto effetti sulla salute mentale delle persone a causa dell’isolamento sociale, la perdita di familiari e l’incertezza sull’impatto economico e il mantenimento dei posti di lavoro.

Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in un suo comunicato ha osservato: “Se il Covid ha mietuto tante vittime è anche perché, negli ultimi decenni, in Italia, in Europa e in diverse parti del mondo, la Sanità pubblica ha subito tagli indiscriminati in nome di logiche di austerità e di un neoliberismo sfrenato. Ecco perché noi chiediamo che, in occasione di questo G20 sulla Salute, nei documenti conclusivi, ci sia un forte ed esplicito richiamo alla centralità di un sistema di Sanità pubblica accessibile a tutti”.

Il Segretario generale della Uil, intervenendo ai lavori del G20 sulla Salute, ha dichiarato: “Oltre alla necessità di cospicui investimenti nel settore noi crediamo che sia indispensabile derogare alla normativa sui brevetti, non solo per i vaccini ma anche per tutti quei dispositivi che sono utili a prevenire il virus o a curare la malattia. Peraltro, in questo periodo, alcune multinazionali e le cosiddette Big Pharma hanno ottenuto consistenti extra profitti: noi rilanciamo, dunque, la proposta di una tassa sui profitti in eccesso da destinare alla Sanità Pubblica”.

Il leader della Uil, infine, ricordando il Protocollo firmato dal Governo e dalle parti sociali che ha consentito di continuare a lavorare in tutta sicurezza in tanti posti di lavoro ritenuti essenziali, ha aggiunto: “In molti Paesi, purtroppo, su questi aspetti, non viene riconosciuto il ruolo contrattuale del Sindacato. E’ necessario, quindi che i Governi riconoscano le parti sociali come interlocutori, anche per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, e che nei documenti conclusivi del G20 venga valorizzata questa funzione delle parti sociali”.

L’intervento di Bombardieri è un importante contributo per fare un importante passo avanti sul diritto alla salute come bene universale dell’umanità. Allo stesso tempo ha posto sul tappeto qualche aspetto di finanza tra i temi che verranno discussi al G20 Finanza in programma per il prossimo mese di ottobre.

Salvatore Rondello