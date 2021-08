G7 STRAORDINARIO

Oggi, con inizio dei lavori previsto per le 15,30, si svolge la riunione straordinaria in videoconferenza dei leader del G7 sull’Afghanistan.

Il premier britannico, Boris Johnson, ha dichiarato: “Oggi terrò una riunione d’emergenza del G7 per coordinare la nostra risposta alla crisi in Afghanistan. Chiederò ai nostri amici e alleati di essere al fianco del popolo afghano e di rafforzare il sostegno per i rifugiati e l’assistenza umanitaria. Continueremo a usare ogni leva umanitaria e diplomatica per salvaguardare i diritti umani e le conquiste in Afghanistan negli ultimi 20 anni. I Talebani verranno giudicati dalle loro azioni e non dalle parole”.

Al vertice parteciperà anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

Sotto i riflettori ci sono i tempi di evacuazione e del completamento del ritiro, all’indomani dell’avvertimento dei Talebani che considerano la data del 31 agosto una linea rossa. Un loro portavoce ha detto: “Se gli Stati Uniti o il Regno Unito dovessero volere più tempo per proseguire i trasferimenti, la risposta è no. Ci sarebbero conseguenze. Se sono intenzionati a proseguire l’occupazione, questo provocherebbe una reazione”.

Poche ore prima dal vertice del G7, il ministro britannico della Difesa, Ben Wallace, ha detto a Sky News: “E’ improbabile che si vada oltre la data del 31 agosto per il ritiro delle truppe dall’Afghanistan, anche se Londra sta cercando di convincere gli americani a estendere oltre quella data il ponte aereo da Kabul. Penso sia improbabile, non solo per quello che hanno detto i Talebani, ma anche per le dichiarazioni pubbliche del presidente Biden. Vale sicuramente la pena provarci tutti e lo faremo”.

La situazione in Afghanistan è stata al centro di una telefonata tra il premier britannico, che presiede il vertice odierno in videoconferenza, e il presidente americano Joe Biden in vista dei lavori.

Downing Street, nell’informare sulla telefonata di ieri tra il presidente Usa e il premier britannico, ha riferito: “Biden e Johnson hanno concordato di continuare a lavorare insieme per garantire che coloro che hanno titolo per partire siano in grado di farlo, anche dopo la fine della fase iniziale dell’evacuazione”.

Le operazioni di evacuazione al centro della telefonata tra Johnson e Biden, secondo quanto ha riferito Downing Street, riguardano i cittadini britannici e Usa e quanti hanno collaborato con i rispettivi governi. Il premier britannico e il presidente Usa hanno sottolineato l’importanza di un impegno diplomatico concertato per garantire i progressi compiuti in Afghanistan e prevenire una crisi umanitaria.

Londra e Washington si impegnerebbero, inoltre, a “guidare l’azione internazionale, anche attraverso il G7 e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per stabilizzare la situazione, supportare il popolo afghano e lavorare nella direzione di un governo afghano inclusivo e rappresentativo”.

Se il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan sarà completato entro la data del 31 agosto, si fermerà il ponte aereo organizzato dalla Francia per le operazioni di evacuazione dall’Afghanistan, secondo quanto ha detto Nicolas Roche, capo di gabinetto del ministro degli Esteri Jean Yves Le Drain, nelle dichiarazioni riportate dai media francesi.

L’Italia, presidente di turno del G20, ha lavorato per giorni alla convocazione, già alla metà di settembre, di un vertice ad hoc dei 20 Grandi sulla questione afghana. Il premier Draghi ribadirà ai partner del G7 che la priorità resta la difesa dei diritti fondamentali, la difesa dei diritti delle donne, la protezione di tutti coloro che si sono esposti in questi anni nella difesa della costruzione di un Afghanistan democratico.

Enzo Maraio al TG2: "Non c'è alcuna svolta moderata dei talebani. Non ci può essere dialogo con chi non rispetta i diritti, usa la sharìa e la violenza come arma di prevaricazione. Ora è tempo di attivare iniziative umanitarie e di solidarietà".

Coinvolgere Cina, Russia, Turchia, India e Arabia Saudita nella gestione del futuro dell’Afghanistan, sarà una delle proposte che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, porterà sul tavolo del G7 riunito oggi in via straordinaria per discutere degli sviluppi della crisi afghana dopo la presa del potere dei talebani.

Questo obiettivo deve essere perseguito in tutti i contesti possibili, secondo Draghi. Ma il contesto geopolitico e strategico dentro il quale si colloca il futuro del paese asiatico dopo la presa del potere degli studenti coranici (talebani) è molto ampio e non può prescindere dal coinvolgimento di Pechino, di Mosca, di Delhi e di Ankara: Cina, Russia, Arabia Saudita, Turchia, India, sono membri del G20 ed è dunque il G20 la sede naturale dove poter avviare questa operazione di collaborazione.

Nei giorni scorsi il premier ha avuto una serie di colloqui telefonici con i principali leader mondiali: Angela Merkel, Vladimir Putin, Emmanuel Macron e lo stesso Joe Biden. Draghi ha anticipato quella che sarà la sua posizione anche a Boris Johnson, presidente di turno del G7. Il presidente del Consiglio e il primo ministro britannico hanno già vagliato possibili iniziative delle rispettive presidenze del G7 e del G20 a favore della stabilità dell’Afghanistan e a difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel Paese.

Nel pomeriggio di ieri, il primo ministro canadese Justin Trudeau ha detto che è pronto a sostenere la posizione britannica sull’imposizione di sanzioni contro i talebani.

Il tema sarà chiaramente sul tavolo e l’Italia potrebbe aderire alla proposta. Di certo durante il vertice odierno si cercherà una risposta comune che serva a fermare le ritorsioni dei talebani nei confronti dei cittadini afghani che hanno appoggiato il precedente governo, garantendo a questi ultimi una via d’uscita sicura dal Paese. Ma al di là delle drammatiche contingenze, la considerazione che Draghi porterà al tavolo è quella di ragionare sul dopo in uno scenario che non può limitarsi al tavolo dell’occidente industrializzato e democratico, ma che deve coinvolgere attivamente gli attori principali della scena mondiale, a cominciare da Mosca e da Pechino.

Per quanto ovvio, rischiano di essere superate dal G7 le dichiarazioni fatte alcune ore prima dal ministro della Difesa e dal ministro degli Esteri in Parlamento alle 14 di oggi davanti alle Commissioni difesa ed esteri riunite.

Salvatore Rondello