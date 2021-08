Germania, i sondaggi rilanciano il partito socialdemocratico

È proprio vero che le previsioni sul risultato delle prossime elezioni politiche in Germania, previste il 16 settembre sono suscettibili di continui cambiamenti e mutano non tanto per le qualità dei candidati alla successione di Angela Merkel, quanto per le loro carenze. Fino a poco tempo fa la lotta per la poltrona di Premier sembrava ristretta al cristiano sociale Armin Laschet e alla verde Annalena Baerbock. Laschet in pole position come ideale continuatore della politica della Merkel aveva sconfitto all’interno del partito l’avversario bavarese lasciando l’ amaro in bocca ai sostenitori di quest’ultimo che volevano un Cdu spostato più a destra e più rigido sul problema delle migrazioni clandestine. La Baerbock, confortata dai sondaggi che, dopo aver abbassato i toni estremistici sulla tutela ambientale, si poneva come unico riferimento di un’area di sinistra moderna e riformista. Ma nelle ultime settimane il consenso dei due ha subito una vera e propria involuzione determinata dalle cadute di stile del primo sulla tragica alluvione che ha colpito il Paese, da irregolarità fiscali venute alla luce da parte di entrambi, e dalle scopiazzature della Baerbock che nel suo libro appena pubblicato, ha riportato interi pezzi provenienti integralmente da alcuni siti. E così, in una campagna elettorale che non sembrava riservare sorprese, si sono aggiunti nuovi elementi di valutazione che mentre confermano un ruolo importante ma solo come alleato di coalizione ai liberali, rilanciano il partito socialdemocratico e il suo candidato Olaf Scholz. Il Ministro delle Finanze uscente gode infatti di una notevole credibilità politica che, anche all’ esterno del suo partito ha fatto crescere, proprio per i passi falsi dei due candidati favoriti ,la sua popolarità negli elettori tedeschi. A sinistra poi gli stessi tentennamento della Baerbock, che per conquistarsi voti moderati e per essere accettata dai ceti produttivi ha annacquato le sue richieste di politica ambientale e energetica, hanno provocato un ritorno , soprattutto nei giovani, di apprezzamento per quel partito che in Germania ha rappresentato per molti anni l’ unica forza politica non comunista che si poneva a difesa dei diritti sindacali e degli interessi dei lavoratori. Apprezzato come ex , Sindaco di Amburgo, Scholz ha colto questa opportunità e in questo momento riesce a porsi come alternativa al presidenzialismo dei cristiano sociali e al populismo dell’estrema destra. Un partito, l’ Spd, dato in crisi inarrestabile dagli ultimi confronti elettorali, che sta riconquistando vigore e fiducia e quindi si aggiunge a quella che fino a poco tempo fa era considerata una partita a due per la Cancelleria. Anche perché è ancora tutto da definire il quadro della coalizione che guiderà la Germania dopo le elezioni di settembre. Le ipotesi sono svariate. Si va da una intesa cristiano sociali verdi, che già governa in alcuni Land, a una aggregazione di sinistra socialdemocratici e verdi con l’ appoggio dei liberali, a una riedizione della grande coalizione con l’ aggiunta dei Verdi. L’ unica forza politica considerata fuori gioco da ogni ipotesi è l’estrema destra, l’Afd , che del resto ha visto recentemente affievolirsi il suo consenso puntando quasi esclusivamente sulla contrarietà alle restrizioni imposte per la pandemia da coronavirus.

Alessandro Perelli