Germania, il “governo semaforo” al nastro di partenza

Ormai è solo questione di pochi giorni prima dell’approvazione ufficiale del Bundestag ma il Governo che avrà Il socialdemocratico Olaf Scholz nuovo Premier della Germania al poso di Angela Merkel è cosa fatta. La riunione del Parlamento tedesco dovrebbe tenersi il 6 dicembre dopo l’approvazione del programma da parte dei tre partiti componenti la coalizione, socialdemocratici e i liberali con un congresso straordinario, i verdi con una consultazione postale. Ci sono voluti un paio di mesi di trattative dopo le ultime elezioni politiche che hanno ridisegnato la composizione del Bundestag, ma alla fine, il Governo “semaforo” il nome riflette i colori simbolo dei tre partiti, rosso giallo e verde) è stato formato. Per quanto riguarda l’organigramma, oltre alla Cancelleria per Olaf Scholz (dopo sedici anni i socialdemocratici ritornano alla guida del Paese), si prevede la verde Annalena Baerbock agli Esteri, il liberale Christian Lindner alle Finanze mentre il vice capo dell’ Esecutivo sarà il copresidente dei Grunen Robert Haberck. Il programma contiene, pur in una logica di comprensibile compromesso, i punti salienti delle proposte elettorali dei tre partiti: attenzione al comparto industriale con particolare riferimento al settore automobilistico e alla produzione di mezzi elettrici, il salario minimo di 12 euro all’ora, la chiusura di tutte le centrali a carbone entro il 2030, la conferma del mantenimento della Germania nella Nato, la flessibilità del Patto di stabilità con l’apertura alle riforme necessarie. È prevista anche la legalizzazione dell’uso di cannabis cosa che ha suscitato l’attenzione anche del nostro Paese. Indubbiamente sarà un Governo di svolta quello di Olaf Scholz. Che non ha chiuso le porte ai cristiano sociali orfani della Merkel. D’altra parte molti Land sono retti da amministrazioni dove la Cdu è parte integrante della maggioranza di governo, in alcune mantenendone la guida. Ed è proprio sul ruolo futuro di questo partito che si potrà evolvere ulteriormente il quadro politico. La parte bavarese dei cristiano sociali vorrebbe una Cdu più spostata a destra, spazio però occupato dall’Afd. E una attenzione maggiore verso i temi delle migrazioni viene reclamata, insieme a un cambio della classe dirigente, proprio per recuperare quel consensi persi da parte di un elettorato tradizionale che aveva visto, nel precedente Esecutivo, troppi cedimenti alle richieste socialdemocratiche. Ci sarà però subito un difficile banco di prova per Olaf Scholz: la gestione della lotta al diffondersi della pandemia da coronavirus che gli ultimi dati mostrano in chiara recrudescenza nonostante il buon andamento delle vaccinazioni. Tanto che sono allo studio nuove restrizioni e la formazione di una unità di crisi per affrontare la virulenza del contagio che sarà guidata da un generale, Carsten Breuer. Nelle ultime ore sono stati evidenziati alcuni casi della nuova variante Omicron. Come succede nel nostro Paese viene sempre più data diffusione al Green Pass come mezzo per non arrivare a sospensioni e intralci della vita lavorativa e produttiva che inciderebbero negativamente sulla situazione economica.

Alessandro Perelli