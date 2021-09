Giochi paraolimpici, la forza dello sport e della condivisione

Non è ancora terminata l’estate olimpica di Tokyo. Ma siamo in prossimità del traguardo anche per i giochi paraolimpici, l’equivalente dei giochi olimpici per atleti con disabilità fisiche, che termineranno il 5 settembre con la cerimonia di chiusura.

Sono stati 22 gli sport protagonisti, 4400 gli atleti partecipanti per 539 titoli in palio. L’Italia con il suo tricolore ha sventolato spesso sul gradino più alto del podio e al momento è nona nel medagliere: a quota 48, con 12 ori, 19 argenti e 17 bronzi.

L’otto agosto è calato il sipario anche sui giochi olimpici, i più singolari e inconsueti di sempre poiché mancanti di un elemento cardine: il pubblico sugli spalti, conseguenza dello stato di emergenza pandemico. Gli atleti avrebbero voluto gareggiare davanti ai tifosi, non è stato possibile, ma “assembramenti” di passione e gioia pura non sono di certo mancati e, seppur a distanza, i nostri azzurri ci hanno regalato un record storico e inaspettato:

Ma torniamo alla meraviglia del presente: da quando il 23 luglio la tennista Naomi Osaka ha acceso il braciere olimpico non c’è stato giorno in cui l’Italia non ha portato a casa almeno una medaglia. Ha cominciato alla grande la sua ascesa nell’ “Olimpo” sabato 24 luglio, giorno dell’oro di Vito Dell’Aquila nel taekwondo fino a concludere con le meravigliose farfalle della ginnastica ritmica dell’8 agosto, giorno della cerimonia di chiusura. In mezzo una serie di vittorie che celebrano la forza di volontà e il talento: sicuramente l’impresa più grande quella di Marcell Jacobs capace di aggiudicarsi l’oro nella disciplina più seguita e più importante: i 100 metri piani maschili. L’uomo più veloce al mondo ha raddoppiato l’oro olimpico anche nella specialità 4×100 insieme ai suoi compagni: Lorenzo Patta, Filippo Tortu e Fausto Desalu. Non erano nemmeno nelle più rosee previsioni: un campione nella gara più veloce e un oro nella 4×100, vittorie in passato ad appannaggio degli Stati Uniti e della Giamaica. A far salire a cinque, i titoli conquistati dall’atletica, è una donna: la pugliese Antonella Palmisano che insieme all’oro di Massimo Stano nella 20 km di marcia ha portato l’atletica del tricolore sul gradino più alto del podio, in barba a inglesi e americani. Sono arrivate medaglie anche dal sollevamento pesi, uno sport in cui l’Italia non vinceva da tempo; mentre lotta, judo e tiro con l’arco hanno confermato il loro contribuito, così come il ciclismo dove la squadra di inseguimento maschile su pista, capeggiata da Filippo Ganna, è tornata a vincere dopo sessantuno anni. Ma non è finita, Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Luigi Busà nel karate, Caterina Banti e Ruggero Tita nella vela e la tenacia della ginnasta Vanessa Ferrari hanno contribuito fortemente all’exploit magico che ha fatto esultare così il presidente del Coni Giovanni Malagò: “E’ la più grande Olimpiade di sempre, sono orgoglioso di questa meravigliosa squadra che ha dato un’altra grande felicità all’Italia, dopo gli Europei di calcio, regalando emozioni fortissime al nostro paese e a tutti gli italiani che hanno sofferto per il Covid”. Così in un Olimpiade televisiva non troppo attesa, in cui non si sperava nemmeno tanto, ma voluta a tutti costi, una pioggia di medaglie ci è giunta per rifrancarci e tirare ancora più su il morale, dopo i successi di Wembley: questa è ancora una volta la forza dello sport, cementata dalla condivisione e dallo spirito di squadra.

Fabiana Bruni