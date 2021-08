Dopo l’accordo Renzi-Letta per le Elezioni suppletive nel collegio Toscana 12 di Siena ed

Arezzo, é la vicenda MPS la questione piú importante per il territorio. Il prevedibile annuncio

della trattativa tra Unicredit e il MEF prelude alla definizione del futuro della ex-Banca Sense

in termini oggettivamente solo a vantaggio di UniCredit. Oggi scontiamo l’incapacità della

politica locale degli ultimi 10 anni; prima sottomessasi ai “voleri nazionali” che hanno

imposto acquisizioni capestro, vedi “vicenda Antonveneta”, poi l’incapacità di risanare la

Banca dal 2012 ad oggi. Nemmeno il cambio di maggioranza al Comune di Siena ha

determinato un reale interessamento sul MPS. La Comunità senese e’ stata depredata della

sua storica Banca (il babbo Monte) da classi dirigenti locali che si sono piegate ai grande

interessi nazionali, é giunto il momento di restituire il MPS ai legittimi proprietario e cioé la

“Comunità senese” trasferendo ai Cittadini residenti a Siena e provincia ed ai dipendenti la

proprietà Oggi in possesso dello Stato (MEF). Una Public Company Bancaria con manager

di alto livello ed un azionariato diffuso che faccia gli interessi della Banca, del suo territorio e

dei dipendenti.

Psi Siena