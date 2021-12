Giovanna d’Arco, al Teatro “Valli” di Reggio un raro titolo verdiano

Prosegue la Stagione lirica al Teatro “Valli” di Reggio Emilia con un raro titolo verdiano, Giovanna d’Arco, mai prima rappresentato nella citta emiliana. Opera di un Verdi giovanile, appartenente a quel duro periodo di lavoro, dal compositore stesso definito “anni di galera”, che, dopo il successo folgorante di Nabucco alla Scala nel 1842, aveva conosciuto una forsennata produzione operistica, volta a far fronte alle numerose richieste dei vari teatri italiani. Giovanna d’Arco non ebbe il successo delle precedenti I Lomdardi alla prima crociata o La battaglia di Legnano, forse perché lo sfondo risorgimentale, ovvero il tema della libertà di popoli oppressi, in queste dominante e qui ancora presente (si tratta della ribellione della Francia al dominio inglese), si intreccia con altre tematiche come il rapporto padre e figlia, che Verdi svilupperà in seguito, con ben altra mano, nel Rigoletto, e con una dimensione più intima che arricchisce la personalità della protagonista femminile, oltre il suo essere eroina e patriota della causa francese contro l’Inghilterra.

Sull’impianto semplice e popolare, Verdi dunque sperimenta sia sul piano drammatico sia su quello musicale, non sempre riuscendo a ottenere risultati convincenti. Così ad esempio la debole e alla fine incomprensibile motivazione che porta il padre a tradire la figlia e consegnarla agli inglesi, nonché il suo tardivo pentimento. E pure la nascita del sentimento amoroso tra Giovanna e il re francese Carlo VII risulta poco credibile. Musicalmente, accanto a perle tanto raffinate quanto sperimentali, come il terzetto a cappella del primo atto, in cui la ruvidità del tessuto musicale ben traduce la stato di solitudine e incomprensione reciproca dei tre personaggi principali, Giovanna, il padre Giacomo e il re Carlo, l’impianto complessivo ricalca formule ben consolidate per non dire stereotipe: marcati andamenti di marcia, ritmi danzanti, andamenti concitati, con una orchestrazione tuttavia che riserva momenti ricercati, preziosità timbriche e suggestive liricità cameristiche.

Roberto Rizzi Brignoli a capo dell’Orchestra dell’Emilia Romagna “Arturo Toscanini”, ha insistito sulla cifra del Verdi eroico e popolare, calcando la mano sulle dinamiche concitate e sui ritmi squadrati, sostenendo tuttavia un palcoscenico di valore che ha visto Vittoria Yeo nel ruolo eponimo svettare per presenza scenica ed eccellente vocalità; al suo fianco Amadi Lagha ha dato voce intensa e brillante al re Carlo, personaggio, tuttavia, decisamente scialbo e drammaticamente irrisolto; il padre Giacomo, altra figura non ben delineata sul piano drammatico, ma più intensa sul piano musicale (per Verdi il ruolo di padre rimarrà sempre cruciale anche nelle sue future opere), è stato comunque ben interpretato da Devid Cecconi. Completavano l’essenziale cast, Alessandro Lanzi, Delil e Ramaz Chikviladze, Talbot.

La regia di Paul-Emile Fourny non si è troppo allontanata dal dettato verdiano, e questo è già un merito, lavorando molto sulla proiezione di video, evocativi dei tanti luoghi presenti nella trama: la selva, la battaglia, la reggia, scegliendo, tuttavia, di dare dimensione scenica anche al prologo strumentale con un inutile e non filologico balletto. I costumi, tra il realistico e il fantastico, hanno incapsulato i personaggi corali: ufficiali, guerrieri, popolo di Reims, spiriti eletti e malvagi in guaine omologanti che non ne differenziavano i ruoli, sbiadendo il significato e la presa emotiva del coro degli spiriti infernali, concessione significativa del Verdi realistico al sovrannaturale come avverrà poi nel Macbeth. Corretto, comunque, il coro Lirico di Modena, diretto da Stefano Colò.

Successo e applausi, grazie anche ad una claque ben organizzata e l’impressione della presenza di un pubblico nuovo, non i solito habitués dell’opera lirica, complice forse la pandemia e una politica di promozione nuova intrapresa dal teatri.

Daniela Iotti