Giustizia. Maraio: “Riforma va fatta subito. Socialisti in piazza per referendum”

“Il prossimo 7 e 8 agosto saremo nelle piazze italiane per raccogliere le firme sui sei quesiti del referendum della giustizia. L’obiettivo del Governo e del Parlamento deve essere univoco: quello di approvare una riforma della giustizia in linea con quanto approvato dal Consiglio dei Ministri e quindi votato da tutte le forze che compongono il Governo. I referendum proposti dal Partito Radicale sono anche uno strumento per velocizzare soprattutto l’attività parlamentare e per evitare che qualsiasi ipotesi di riforma si possa impantanare. Siamo stati da sempre sostenitori della necessità di una riforma della giustizia di stampo garantista che modificasse l’impianto della riforma Bonafede. È arrivato il momento che le forze politiche che dicono di sostenere la maggioranza si assumano la responsabilità di continuare l’iter di approvazione avviato in cdm”.

È quanto dichiara in una nota il Segretario del Psi, Enzo Maraio.