GP di Spa: gli spettatori dovevano essere rimborsati

Il Gran Premio del Belgio è stato un susseguirsi di rinvii in attesa che il tempo migliorasse; per i piloti la visibilità era pressoché nulla, e quindi non si presentavano le condizioni perché si svolgesse in sicurezza. Va condannata però la scelta della direzione di gara legata alla ripartenza dietro la Safety Car, per un minimo di giri utili ad assegnare metà punteggio e rendere valida la competizione. La sensazione è quella che gli organizzatori abbiano voluto evitare contestazioni legali per i rimborsi dei biglietti dovuti agli spettatori. Lasciatemi dire, una figura da ‘barboni’ non degna della regale Formula 1!

La gara doveva essere annullata secondo Daniel Ricciardo della McLaren, che senza mezzi termini dichiara:

‘Abbiamo cambiato mentalità rispetto a molti anni fa. Non ero nato all’epoca in cui era normale che ci fossero morti in Formula 1. Sono certo che fosse qualcosa difficile da accettare anche allora, ma succedeva regolarmente ed era una sorta di ‘normalità’. Con la mentalità di adesso, non avrei fatto il pilota negli anni ’60: questo è uno sport, non una roulette russa. Ci piace il rischio, ma quando si tratta di vita e di morte non ne vale la pena’.

Lewis Hamilton è stato durissimo con gli organizzatori:

‘la gara, così come si è svolta, è stata una farsa dove ci hanno perso solo i tifosi che hanno pagato per vederci correre’.

Il 7 volte campione del mondo, che correrà con il Team Mercedes fino al 2023, ha poi continuato dicendo:

‘Se avessi voluto ottenere dei punti per la squadra e per me stesso, avrei potuto pensare di andare avanti. Ciascuno può prendere le proprie decisioni, non è come in Afghanistan. Abbiamo corso in condizioni peggiori di queste in Belgio, senza fermare la gara’.

Forse sarò un ‘pollo’, però mi sento di affermare che non c’è più onore nello Sport; tutto si riconduce sempre agli interessi del momento e nessun organizzatore, piuttosto che un atleta, si impegna e gareggia per essere ricordato, ma solo per quanto ha guadagnato…spesso senza nemmeno aver meritato il compenso a scapito degli spettatori come è successo a Spa in Belgio domenica scorsa.