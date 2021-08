Grande jazz al Parco del Celio: Giovanni Tommaso in concerto

“Jazz & Image”, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta questa sera, alle ore 21:30, il concerto del Giovanni Tommaso Quartet, con Giovanni Tommaso al contrabbasso, Daniele Scannapieco al sax, Andrea Molinari alla chitarra e Alessandro Paternesi alla batteria. Prenotazioni: 3387070737 – 3666621900, e-mail: prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com, sito web: www.alexanderplatzjazz.com.

Questa formazione è per 4/5 un derivato del gruppo Apogeo che Tommaso ha formato nel 2006. Il repertorio si basa prevalentemente su composizioni originali del leader, abituato da decenni a cercare un sound e un linguaggio personale anche se, occasionalmente, inserisce qualche jazz standard con arrangiamenti particolari. Se da una parte gli originals si basano su strutture arrangiate, dall’altra c’è sempre ampio spazio per l’interplay e l’improvvisazione.

Giovanni Tommaso ha festeggiato da poco ottant’anni. Un periodo di tempo durante il quale il contrabbassista e compositore ha contribuito come pochi altri al raggiungimento della piena maturità del jazz italiano. Un percorso artistico, il suo, vissuto in innumerevoli momenti di grande musica, spesso suonata con giovani compagni di viaggio che sono poi diventati delle star. Giovanni fa parte di quelli che venivano talvolta definiti i “senatori” o “i padri nobili” del jazz italiano. Questi termini non sono più attuali, ma certo è che Tommaso resta uno dei rappresentanti di spicco di quella generazione che ha svolto un ruolo determinante nel fissare i tratti fondamentali dell’identità del jazz italiano.

Contrabbassista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, Giovanni Tommaso è nato a Lucca, dove nel 1957 ha iniziato l’attività jazzistica con il gruppo Quartetto di Lucca. È a New York tra il 1959 e il 1960, si trasferisce a Roma nel 1967, dove in quegli anni molti musicisti provenienti dall’Africa, Europa e Stati Uniti facevano esperimenti di jazz d’avanguardia, con Steve Lacy a capo di questa corrente. Nel 1971 forma il gruppo “Perigeo”, realizzando cinque album e svolgendo un’ intensa attività in tutto il mondo, anche al fianco di prestigiosi gruppi come Weather Report e Mahavishnu Orchestra. Forse nessun altro jazzista italiano vanta collaborazioni tanto prestigiose come quelle con Sonny Rollins, Dexter Gordon, Lionel Hampton, Gil Evans, Max Roach, Elvis Jones, Chet Baker, Kenny Clarke, John Lewis, Don Byas, Mary Lou Williams, Steve Lacy, Johnny Griffin,Bobby Mc Ferrin. Ha scritto numerose colonne sonore per il cinema e per la televisione e, di recente, la musica del film “Ma quando arrivano le ragazze?” di Pupi Avati, la cui colonna sonora ha vinto il prestigioso premio David di Donatello (l’Oscar italiano).

E’ stato titolare della cattedra di musica jazz presso il Conservatorio F. Morlacchi di Perugia. Dal 1986 dirige i seminari di Umbria Jazz Clinics in gemellaggio con il Berklee College of Music, che nel 2004 gli ha conferito il titolo di Doctor in Music.

Giovanni Tommaso è considerato un talent scout, in quanto del suo Quintetto hanno fatto parte alcuni tra i migliori jazzisti italiani quali Massimo Urbani, Paolo Fresu, Danilo Rea, Roberto Gatto e molti altri. Anche nel campo della musica pop vanta un curriculum considerevole sia come produttore che come arrangiatore: numerosi gli album realizzati con Riccardo Cocciante “A mano a mano” e “Cervo a primavera”, con Mina “Finalmente ho conosciuto il Conte Dracula”, con Gianni Morandi “Morandi”, con Rino Gaetano “E io ci sto”, con Ivan Graziani “Viaggi e intemperie”, con Anna Oxa “Controllo totale”, con Lucio Dalla “Alice” e con Sammy Davis Jr. “European Tour”.

Ha pubblicato il libro “Abbiamo Tutti un Blues da Piangere” (Hoepli), un bellissimo viaggio autobiografico nella musica jazz dagli anni ’50 a oggi. Dagli esordi lucchesi ai grandi palchi d’Italia e del mondo, Giovanni Tommaso ci racconta la sua carriera di musicista nata e cresciuta grazie a due preziosissimi elementi, il talento e la passione.