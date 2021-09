Chiusura in bellezza per l’Orbetello Jazz Festival

Dopo il grande successo delle prime due serate, l’Orbetello Jazz Festival, organizzato dall’AlexanderPlatz Jazz Club di Roma, in collaborazione con l’assessorato alla comunale alla cultura, con la direzione artistica di Paolo Rubei, riprende con una novità: una mostra allestita lungo le mura ciclopiche dell’Idroscalo di Orbetello con le opere fotografiche di Andrea Boccalini e quelle pittoriche di Massimo Massimo e Olga Tsarkova, che faranno da cornice ai concerti della seconda settimana di appuntamenti.

I concerti si terranno nello splendido scenario della terrazza della Polveriera Guzman a Orbetello ma, in caso di pioggia, saranno spostati nell’Auditorium Comunale di piazza Giovanni Paolo II. Gli apericoncerto iniziano alle ore 19:00 e i concerti alle 21:15. Infoline: 340 2950857.

«Questo festival – sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – rappresenta per me uno dei festival più importanti del territorio. Non solo da un punto di vista culturale e artistico ma anche per appartenenza, perché nasce da una forte volontà mia e di Paolo Rubei, che ringrazio fortemente per aver dedicato così tanto tempo alla creazione di un prodotto di così alta qualità per il nostro Comune, portando nomi di altissimo livello dall’Alexanderplatz direttamente in laguna».

Prossimo appuntamento domani, giovedì 2 settembre, con il Francesco Bruno Quartet che presenta “Blue Sky Above The Dreamers”, l’ultimo progetto discografico, realizzato per l’etichetta slovacca Hevhetia, già presentato con successo in molti jazz festival del nord Europa.

La band è composta da Francesco Bruno, chitarra, Pierpaolo Principato, piano, Valerio Vantaggio, batteria e Andrea Colella, contrabbasso.

Le composizioni di “Blue Sky Above The Dreamers” esprimono un’ incessante alternanza di gioia e dolore, speranza e disillusione, nostalgia e sguardo al futuro, nella ricerca di una latinità condivisa con altre culture che travalichi gli stretti confini di appartenenza geografica o artistica.

Chitarrista e compositore, Francesco Bruno, è attivo sulle scene italiane sin dai primi anni 10, facendo parte di formazioni della scena jazz romana e partenopea ed esibendosi anche a fianco di leggende del jazz quali il trombettista Don Cherry.

Venerdì 3 settembre, apericoncerto con Ida Landsberg & Simone Salvatore Duo. Seguirà Gegè Munari meets Jesse Davis. Il trio del sempreverde Gegè Munari alla batteria, con Domenico Sanna al pianoforte e Vincenzo Florio al contrabbasso, incontra il trombettista americano Jesse Davis.

Tra i più agguerriti esponenti della nuova generazione del jazz americano, Jesse Davis è cresciuto con Ellis Marsalis. Dopo una gavetta che per molti rappresenterebbe già un punto d’arrivo, ha diviso il palco con musicisti del calibro di Kenny Barron, CedarWalton, Nichol, Payton e Roy Hargrove. Nel 1996 ha fatto parte del tour dei Sax Machine accanto a Phil Woods, Charles McPherson e Gary Bartz.

Sabato 4 settembre, apericoncerto con Futuro Anteriore Duo , quindi grande chiusura con The King of Swing, Emanuele Urso Sextet, con Emanuele Urso, clarinetto, batteria, direzione, Gaudio Piselli, vibrafono, Emanuele Rizzo, pianoforte, Fabrizio Guarino, chitarra, Alessio Urso, contrabbasso e Giovanni Cicchirillo, batteria, special guest Lorenzo Soriano, tromba.

Il repertorio che porteranno sul palco è quello dell’Era dello Swing, dei piccoli complessi di musicisti bianchi che negli anni Quaranta fecero letteralmente impazzire gli Stati Uniti e il mondo intero. Nella prima parte dello spettacolo, che vedrà Urso impegnato al clarinetto, la musica sarà orientata a valorizzare questo nobile strumento. La seconda parte vedrà il suo direttore alle prese con la batteria e i tamburi per uno spettacolo unico e imperdibile, con numeri acrobatici e grande energia.

Proprio in questa seconda parte si aggiunge alla band un talentuoso trombettista: Lorenzo Soriano, per un omaggio ai trombettisti della tradizione e del Bebop.