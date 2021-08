Se la preoccupazione dei Socialisti in ordine alle problematiche del TPL, dopo la sconfitta di MOBIT a favore di Autolinee Toscane RATP-Dev nella gara regionale toscana per l’affidamento del servizio di trasporto su gomma, sono soprattutto orientate alle garanzie di mobilità dei cittadini, al livello dei servizi e della loro qualità, nonché, cosa di non secondo piano, al mantenimento del livello occupazione degli attuali 5.300 addetti e dei loro diritti contrattuali già a suo tempo unilateralmente compromessi o annullati da parte del gestore provvisorio espressione della CAP di Prato, non ci passano sottocchio alcune notizie che appaiono sui quotidiani locali e che ci lasciano ulteriormente basiti.

Già da alcune settimane, dopo che il sindaco di Prato e Presidente dell’ANCI Toscana Matteo Biffoni, risvegliandosi una mattina dal suo candido sonno, si rendeva conto che la Cooperativa Autotrasporti Pratesi (gestore di TPL nell’area pratese e fiorentina, titolare di servizi con autobus Gran Turismo, gestore dell’Hotel 4 stelle Raffaello di Firenze, di Società immobiliare gestore del complesso Borgo Romito, gestore di OPI-TEC comparto legato alle grandi manutenzioni di flotte di autobus e gestori di bus e pezzi di ricambio, titolare di servizi di noleggio con conducente con licenza fiorentina nonché, buon ultimo, socio privato di riferimento della più grande operazione societaria avvenuta nel settore del TPL toscano: la nascita di CTT) che doveva, appunto con la Compagnia CTT essere trionfatore nella gara suddetta per l’affidamento del servizio di TPL in Toscana, uscirne invece miseramente sconfitta, aveva lanciato il suo grido di allarme sul concreto rischio di una grave perdita subita dalla città, i giornali riferivano di “prove di ridiscussione” della partecipazione di CAP nella gestione del TPL insieme ad Autolinee Toscane, vincitrice senza appello della gara.

I Socialisti che, pur non essendo rappresentati in ambito regionale della Toscana non hanno gli occhi foderati di prosciutto, si sono iniziati ad interrogare, cosa peraltro cominciata già in campagna elettorale per l’elezione di Eugenio Giani, quando al candidato chiedemmo un incontro specifico sul tema, puntualmente evitato dal futuro presidente.

La lettura de LA NAZIONE del giorno 11 agosto, ribadendo quando già avevamo captato, ci lascia ulteriori ombre di dubbi che non sono poche: si dice infatti che per il momento permangono pratiche da sistemare per il passaggio dei dipendenti e di un nuovo ipotetico contratto da stilare con loro; che per due mesi ancora (da settembre a novembre) i vecchi gestori, quindi anche CAP, saranno impegnati a programmare i servizi scolastici e ancora serviranno i suoi bus turistici a sostegno di quelli programmati di linea, ma soprattutto, si chiede alla politica pratese, ed alla Regione, di trovare una soluzione per CAP, affinché possa continuare in qualche modo ad interagire con Autolinee Toscane nel comparto TPL.

Ed allora ci chiediamo, come Socialisti: perché questa scelta privilegiata? perché CAP e non CLAP, piuttosto che TRA-IN o RAMA o ATAF o ATL o CPT?

Fanno parte di una Compagnia creata ad hoc, si risponderà: il problema non sussiste, perché le società anche quelle più importanti si fanno e si disfano, soprattutto se esiste una ragione politica che ne determina l’interesse pubblico più generale.

Di questi particolari che oggi vengono al pettine avremmo voluto parlare con Giani, delle nostre preoccupazioni di ieri che oggi si rivelano fondate, delle troppe disattenzioni della politica, e per i tanti silenzi colpevoli intorno a questa tematica per un periodo troppo lungo.

Quale era l’interesse generale che sottostava alla gara così come bandita?

Graziano LUPPICHINI

Responsabile Nazionale Gruppo di Lavoro TPL Partito Socialista Italiano