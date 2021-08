GREEN PASS, CIVILTÀ E LIBERTÀ

Durante il Consiglio dei Ministri di ieri sera che ha esteso l’utilizzo del ‘green pass’, il premier Mario Draghi ha detto: “L’economia italiana cresce più velocemente di quanto previsto dal Def. Si prospetta un’espansione superiore ben oltre al 5%. Se guardiamo indietro, ai primi sei mesi dell’attività del Governo, si deve riconoscere che abbiamo lavorato abbastanza bene e di questo voglio ringraziare voi ministri e il sottosegretario Garofoli che ha la delega per l’attuazione del programma”.

Draghi ha sottolineato come l’esame delle misure anti Covid e il confronto sulla campagna vaccinale siano avvenuti in un’atmosfera ben diversa da quella che caratterizzava le riunioni a marzo. Il presidente del Consiglio ha aggiunto: “Con cautela e allo stesso tempo con coraggio siamo andati incontro alle esigenze dell’economia e siamo riusciti a tenere sotto controllo la curva del contagio”.

Il Presidente del Consiglio ha fatto riferimento alla forte accelerazione impressa da febbraio alla campagna vaccinale, che ha superato 70 milioni di somministrazioni, e ha ricordato i decreti di sostegno all’economia, ai lavoratori e alle imprese, alle categorie più colpite dalla crisi, come le partite IVA e gli operatori del turismo, con riferimento ai programmi di investimenti che hanno posto le basi per una ripresa duratura.

Sul Pnrr, rivolto ai ministri, Draghi ha sottolineato: “E’ frutto dell’energia che tutti voi avete profuso, un Piano che è stato accolto con soddisfazione dalla Commissione europea e dai partner”, ricordando come il Governo abbia già iniziato a varare le riforme previste nel Pnrr.

Altri provvedimenti citati da Draghi

Tra gli altri provvedimenti citati da Draghi: l’introduzione dell’assegno temporaneo per i figli; il decreto “Lavoro e Imprese” per tutelare i lavoratori in questa fase di uscita dalla pandemia; l’aver limitato severamente il traffico delle grandi navi nel bacino di San Marco, una misura attesa da molti anni e che è stata accolta con grandissimo favore a livello internazionale; le disposizioni in materia di cybersicurezza, con l’istituzione di un’agenzia nazionale, provvedimento divenuto legge ieri e che già oggi viene attuato con la nomina del direttore dell’agenzia.

Draghi ha concluso: “Questi risultati devono spronarci a continuare con la stessa determinazione quando torneremo dalla pausa estiva, perché sono ancora molti i provvedimenti che abbiamo in programma. Buone vacanze”.

Salvini smentito dai fatti

Anche Matteo Salvini con soddisfazione ha detto: “Rispetto alle ipotesi di partenza io devo dire che sono soddisfatto. Qualcuno voleva il Green pass anche per farci andare in bagno, io credo che siamo invece riusciti a togliere un bel po’ di problemi a milioni d’italiani”. In un’intervista al Corriere della Sera, ha sottolineato: “Lo ha appena riconosciuto anche Federalberghi: negli hotel si potrà fare colazione, pranzo e cena senza certificato verde e senza tamponi per gli ospiti, un tema su cui non ci siamo risparmiati. E siamo riusciti a evitare un bel pò di complicazioni alla vita di coloro che viaggeranno in agosto su tutti quanti i mezzi”.

Secondo Salvini: “L’idea è quella di arrivare alla fine di agosto e guardare i dati. Se, come tutti speriamo, saranno positivi, con ricoveri e terapie intensive sotto controllo, il decreto in settembre potrà essere modificato in sede di conversione e dunque potranno essere tolte le restrizioni che sono ancora in vigore”.

Il leader del Carroccio ha aggiunto: “Per ora, però l’obiettivo è raggiunto. In ogni caso, per noi era importante non rovinare le ferie agli italiani. Noi eravamo contrari all’obbligo vaccinale. E ora, veda un pò: l’obbligo riguarda soltanto il Green pass, non la vaccinazione. Significa che basta il tampone. E la buona notizia è che in settembre tutti bimbi entreranno in classe, vaccinati o meno, e su questo non c’è alcun dubbio. L’importante è che non ci saranno licenziamenti, nè bimbi che non potranno andare a scuola e siamo lavorando per l’adozione dei test salivari. In più, è stata aumentata la capienza dei mezzi pubblici. Rispetto al caos che si prospettava, andiamo decisamente meglio”.

Infine, Salvini ha così concluso un’altra sua arrampicata sugli specchi: “Non è ancora passato il principio della gratuità del tampone. So che il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, su questo sarebbe pronto. E poi, francamente io credo che non possiamo trasformare baristi e ristoratori in carabinieri, caricando sulle loro spalle i controlli sui Green pass. Per noi, il metodo dell’autocertificazione sarebbe il migliore”. I fatti, tuttavia, smentiscono Salvini.

La scuola e le riaperture di settembre

La scuola di ogni ordine e grado riaprirà in presenza a settembre, con l’obbligo di green pass per tutto il personale. Per quanto riguarda l’Università l’obbligo di certificazione verde verrà esteso anche agli studenti, oltre che ai docenti. Tali misure, concordate dalla cabina di regia, hanno trovato applicazione nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri.

Dall’inizio dell’anno scolastico tutto il personale dovrà dimostrare di essere vaccinato o guarito, oppure dovrà aver effettuato un tampone con esito negativo. Per chi non ottempera a questa disposizione scatteranno precise sanzioni: al quinto giorno di assenza scatterà la sospensione dello stipendio.

Resta inoltre l’obbligo di indossare la mascherina, eccetto che per i minori di 6 anni.

Quanto ai trasporti, dal primo settembre scatterà l’obbligo di green pass per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza ma non per il trasporto pubblico locale o per altri mezzi che viaggiano all’interno della stessa Regione. La certificazione viene richiesta per gli aerei e i treni Alta velocità, per gli Intercity e per i traghetti extra-regionali.

Raggiunto l’accordo anche per quanto riguarda la capienza dei mezzi di trasporto: passerà dal 50% all’80% dei posti disponibili, sia nel trasporto pubblico locale che in quello a lunga percorrenza, in zona bianca e gialla. Mentre non ci sarà l’obbligo di green pass per i clienti degli alberghi nei ristoranti e bar delle strutture a loro riservate.

Per quanto riguarda i positivi al Covid, la quarantena per vaccinati scenderà da dieci a sette giorni.

Il Consiglio dei Ministri ha anche dato mandato al Dipartimento dello Sport di fornire le linee guida per la presenza agli eventi sportivi all’aperto del 50% del pubblico con certificazione verde e in modalità a scacchiera, dunque con la possibilità di occupare un seggiolino sì e uno no, nonostante questa disposizione non garantisca il distanziamento tra i tifosi. Nei palazzetti al chiuso la presenza dal 25% al 35% dei posti totali.

Si è infine deciso che chi ha fatto due dosi del vaccino di Reithera sarà esentato dal green pass, mentre chi ha fatto una sola dose avrà indicazione di fare la seconda dose con un vaccino riconosciuto, per ottenere così la certificazione verde. Ma chi ha fatto il ciclo completo del vaccino Reithera, anche se è esentato dal green pass, dovrà pur dimostrare di aver fatto il vaccino.

Attualmente, la variante Delta del Covid-19 aumenta il numero dei casi in molti Paesi al mondo, anche quelli che avevano sbandierato il loro successo pensando di aver superato il peggio della pandemia. Ecco dunque che molti Paesi si attrezzano con i green pass, quei certificati che sono una sorta di ‘passaporto’ che permette di provare l’avvenuta vaccinazione completa o la negatività al test. Un documento che diventa indice di civiltà e di rispetto verso il prossimo ma che diventa anche strumento per una maggiore libertà individuale di movimento e partecipazione alla vita sociale.

Il green pass e l’Europa

Dal 1 luglio il ‘green pass’ viene riconosciuto in tutti i 27 paesi dell’Unione europea, nonché in Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Viene rilasciato a tutti coloro che sono stati pienamente vaccinati contro il Covid-19 o abbiano fatto un test nelle 48 ore con risultato negativo; o che siano guariti dopo aver contratto la malattia: la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo.

Il certificato consente ai viaggiatori comunitari di recarsi in altri Stati membri senza doversi sottoporre a quarantena; e poi ogni Stato Membro ha comunque imposto misure ritenute necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica.

Fuori dall’Ue, New York sarà la prima grande città degli Stati Uniti a imporre il green pass. Il sindaco Bill de Blasio ha spiegato che si chiamerà ‘Key to NYC’ e sarà lanciato il 16 agosto, seguito da un periodo di transizione prima dell’applicazione un mese dopo. New York City richiederà la prova della vaccinazione per le persone che frequentano luoghi al chiuso come ristoranti, palestre e spettacoli.

La prova del vaccino o un test Covid-19 negativo eseguito nelle ultime 72 ore sarà richiesta ai clienti quando si trovano al chiuso nei ristoranti e nei bar anche a Palm Springs.

In Francia è entrato in vigore il 9 giugno per fiere, spettacoli, stadi o concerti, il green pass è diventato obbligatorio il 21 luglio nei luoghi di svago o cultura dove l’affluenza raggiunge le 50 persone; e sarà esteso a bar, ristoranti, treni, aerei, case di riposo. Il Parlamento ha infatti approvato la nuova legge anti Covid che prevede l’ampliamento dell’obbligo del pass sanitario che entrerà in vigore il 9 agosto. La Corte Costituzionale francese, il Conseil Constitutionnel, ha convalidato il ddl. L’organismo, che assicura il rispetto delle norme alla Magna Carta, ha infatti convalidato il disegno di legge che estende l’obbligatorietà, per entrare in bar e ristoranti, del ‘green pass’ che già dal 21 luglio è richiesto in luoghi culturali come musei e cinema.

In Irlanda solo le persone che sono completamente vaccinate o che hanno una prova di guarigione avvenuta da Covid-19 negli ultimi sei mesi possono essere ospitati in alberghi durante il loro soggiorno nella Repubblica di Irlanda.

In Austria i turisti devono mostrare o un test negativo o la prova di essersi vaccinati, ma il green pass è richiesto anche per entrare in ristoranti e locali notturni.

Nel Lussemburgo, dai primi di giugno, il green pass rende sicuro l’accesso a ristoranti, bar, impianti sportivi e la partecipazione a eventi.

In Portogallo è obbligatorio presentare il Certificato Digitale Ue Covid o un test negativo negli alberghi e nelle strutture ricettive, al momento del check-in, quando si mangia all’interno dei ristoranti, il venerdì dalle 19:00, nei fine settimana e nei giorni festivi; alle terme, nei casinò e tombole, nelle palestre, agli eventi culturali e sportivi con oltre 1000 persone all’aperto; o oltre 500 persone, al chiuso; alle feste e battesimi con oltre 10 persone.

Il diritto alla salute

In Italia, coloro che sono erroneamente convinti che il green pass sia in conflitto con la Costituzione della Repubblica Italiana, farebbero bene a leggere l’art. 32 dove c’è scritto: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Inoltre, finora, per tutte le vaccinazioni previste in età infantile, è sempre stato rilasciato un certificato di vaccinazione e nessuno ha mai protestato. Il problema non è dunque il ‘green pass’ che tutti dovrebbero cercare di ottenere per ritornare a quelle libertà di movimento individuale che finora sono state negate per contrastare la pandemia. Dunque, il ‘green pass’ non è solo indice di civiltà e di tutela della salute, è anche strumento per una più veloce ripresa dell’economia e dell’occupazione.

Salvatore Rondello