Grillo terrorizza, Conte rassicura: l’unione è fatta!

Difendendo con forza dinnanzi alla platea grillina la ferma conferma del limite dei due mandati, Grillo ha spedito i grillini in braccio a Conte. Lui li rassicurerà che non ci sarà rottamazione a patto di recepire il passaggio da movimento a partito, ancora oggetto misterioso, prevalentemente di centro dove sarebbe accreditato dei voti aggiuntivi che porta in dote. Sì, sull’autostrada aperta dalla legge-porcata (così denominata dai suoi autori) col passaggio dal regime degli eletti a quello dei nominati dalle oligarchie, i grillini per abbattere la casta, non sono andati per il sottile, hanno sparato da fuoco amico su se stessi, nel frattempo diventati casta. Grazie a questo karakiri con la benedizione assolutoria di Conte si garantiscono anche loro di morire democristiani.

Roca