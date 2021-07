I costumi e le tradizioni locali sono l’anima culturale dei popoli. Una ricchezza variegata presente in tutto il pianeta, con sfaccettature e connotazioni diverse che rappresentano la complessità dell’animo umano nella sua espressione sociale.

Monica Florio, nel suo libro ‘Guappi e Femminielli nella Napoli del passato’ pubblicato da Guida Editore (€ 15,00), analizza due fenomeni contrapposti e complementari del mondo partenopeo.

Guappi e Femminielli sono due figure insite nella società napoletana che assumono ruoli preminenti accettati, rispettati e temuti dal popolino.

Nella sua analisi, Monica Florio, giornalista napoletana, scava nel tempo e afferma: “Alla storia del costume di Napoli appartengono Guappi e Femminielli, uniti dalle origini spagnole e da una cultura patriarcale di stampo camorristico, dal sentimento religioso e dalla gestualità enfatica”.

Poi, l’autrice evidenzia una dovuta distinzione: “Se il guappo incarna il coraggio ma anche la violenza, il femminiello è il simbolo del lato più sofferto e umano della città”.

Monica Florio, con questo suo saggio, ha delineato molto bene “la fisionomia dei due personaggi, attingendo alle tante fonti letterarie, giornalistiche ed iconografiche che ne attestano l’importanza”.

Guappi e Femminielli, due figure emblematiche del costume napoletano, incarnano aspetti e vizi dell’umanità.

Con tracotante violenza, il guappo impone la sua legge nei rioni di Napoli e pretende rispetto. Il Femminiello, per farsi rispettare e temere, usa il suo essere androgino in modo intrigante. Con le sue armi fatte di apparente gentilezza e disponibilità, il femminiello ottiene confidenze che utilizza in sottili ricatti.

Dal saggio di Monica Florio emerge anche la complementarietà e complicità tra Guappi e Femminielli socialmente accettati, riveriti e temuti dal popolino. Letteratura, canzoni, musica, folklore, si intrecciano nel tempo con gli aspetti di questi costumi popolari tipicamente napoletani che vanno oltre la napoletanità, poiché sono anche espressione interiore dell’essere umano fatto di vizi e virtù.

Sergio Zazzera, nella sua prefazione al libro, conclude: “A ricostruire la fisionomia di queste due figure provvede og­gi Monica Florio, passando in rassegna tutte le possibili fonti – letterarie, giornalistiche, iconografiche – e offrendo, così, un valido contributo al salvataggio di componenti preziose del pa­trimonio identitario del popolo napoletano; il quale oggi, più che mai, ne ha enorme bisogno”.

Dunque, il libro di Monica Florio contribuisce alla salvaguardia della cultura popolare, ma ne analizza anche gli aspetti giustificativi e negativi, insiti in questo fenomeno sociale particolarmente tipico di Napoli, che nel tempo potrebbe evolversi, estinguersi o trasformarsi.

A testimoniare la validità dell’opera di Monica Florio, il 2 luglio scorso, il libro era presente al Salone del Libro di Napoli.

Salvatore Rondello