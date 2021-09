Guterres: “Rischio crisi umanitaria in Afghanistan”

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha espresso “grave preoccupazione per l’aggravarsi della crisi umanitaria in Afghanistan” nel primo giorno di governo dei talebani, dopo il ritiro delle ultime forze statunitensi dall’Afghanistan. Guterres ha parlato dell’incombere di una “catastrofe umanitaria”. Diciotto milioni di afghani, hanno bisogno di aiuti per sopravvivere. Già adesso, uno su tre non sa se avrà il prossimo pasto. Si prevede che oltre la metà di tutti i bambini sotto i 5 anni diventino “gravemente malnutriti” nel prossimo anno, e ogni giorno le persone perderanno l’accesso a beni e servizi di base.

Guterres ha affermato: “Con una grave siccità e con condizioni invernali rigide all’orizzonte, cibo, riparo e forniture sanitarie extra devono essere urgentemente trasferiti nel Paese”.

La linea comune emersa dalla riunione straordinaria dei ministri degli Interni dell’Ue sull’Afghanistan è stata la seguente: “Aiutiamoli a casa loro”. Sul tavolo della discussione dei ventisette vi era il delicato tema dei rifugiati.

La commissaria europea agli Interni, Ylva Johansson, rientrando a Bruxelles dagli Stati Uniti, dopo aver incontrato il Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres ed il Segretario americano alla sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, ha spiegato: “Dobbiamo evitare una crisi umanitaria per evitare una crisi migratoria: dobbiamo aiutare gli afghani in Afghanistan. Ci sono persone sfollate internamente che hanno cominciato già a rientrare nelle proprie case. L’Un Women sostiene ad esempio case sicure per le donne, ci sono tante cose che noi possiamo sostenere in Afghanistan e dovremmo farlo. Così come dobbiamo sostenere i Paesi confinanti che finora non hanno visto grandi movimenti di afghani, ma questo potrebbe cambiare. Dobbiamo anche dare protezione alle persone che hanno immediato bisogno di protezione internazionale, diversi Stati membri hanno già evacuato donne procuratrici, attiviste per i diritti umani, giornalisti, autori, e altri che sono in pericolo immediato. Dobbiamo prevenire che le persone si inseriscano nelle rotte dei trafficanti verso l’Unione europea lavorando con le persone in Afghanistan, nei Paesi confinanti. Ma dobbiamo prevenire le rotte irregolari. Quelli che prendono queste rotte, per il 90% sono uomini. Invece, noi dobbiamo dare protezione ai vulnerabili, donne e ragazze”.

Il concetto viene esposto molto chiaramente anche nelle dichiarazioni conclusive del documento di Bruxelles: “L’Ue e i suoi Stati membri sono determinati ad agire congiuntamente per prevenire il ripetersi di movimenti migratori illegali su larga scala incontrollati affrontati in passato, preparando una risposta coordinata e ordinata. Si dovrebbero evitare incentivi all’immigrazione irregolare. E per farlo l’Ue dovrebbe rafforzare il sostegno ai Paesi dell’immediato vicinato dell’Afghanistan per garantire che, coloro che ne hanno bisogno, ricevano un’adeguata protezione principalmente nella regione. La parola d’ordine è che non deve ripetersi lo scenario del 2015, in cui centinaia di migliaia di persone hanno preso la rotta per l’Ue”.

Nel documento approvato dall’Ue si legge anche: “La necessità di una comunicazione esterna ma anche interna unificata e coordinata è fondamentale e dovrebbero essere lanciate campagne informative mirate per combattere le narrazioni utilizzate dai trafficanti, anche nell’ambiente online, che incoraggiano le persone a intraprendere viaggi pericolosi e illegali verso l’Europa”.

La linea era stata anticipata dai ministri di Austria, Danimarca e Repubblica Ceca che al loro arrivo alla riunione hanno dichiarato: “Siamo disponibili ad aiutare gli afghani ma devono restare nella regione”.

E i ministri dell’Ue per evitare “pull factor” non hanno voluto fornire numeri sulla disponibilità di reinsediamenti, nonostante la volontà di diversi Stati membri ad aumentarli.

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha dichiarato: “Un forum per quanto riguarda i reinsediamenti dovrebbe tenersi a breve”. Johansson ha confermato che avverrà entro settembre. La linea dell’Ue è quella di gestire in modo coordinato il reinsediamento, coinvolgendo anche altri Paesi e le organizzazioni internazionali. Insomma l’Ue non vuole rimanere da sola nella partita che nessuno vorrebbe giocare.

Inoltre, la ministra Lamorgese ha aggiunto: “E’ stato fatto un riferimento a tutte le rotte, quindi un’attenzione particolare da parte di tutti i Paesi, da parte della Commissione europea, a tutte le altre rotte che comunque hanno delle complicazioni analoghe e che sono determinate ovviamente da situazioni contingenti perché ovviamente è un problema molto complesso e va visto nella sua interezza”.

In sintesi, non ci si può occupare solo dell’eventuale rotta balcanica e dimenticarsi di quella del Mediterraneo centrale con cui fa i conti l’Italia, da sola, ogni giorno.

Come ha spiegato Johansson sul confronto con i talebani, la linea Ue è la seguente: “Se i talebani si rivelano quelli che sono stati in passato, c’è un alto rischio di una crisi umanitaria. L’Ue sta mettendo loro pressione, ad esempio abbiamo congelato gli aiuti per lo sviluppo dell’Afghanistan e ciò non cambierà finché il nuovo regime non rispetterà almeno i diritti fondamentali e i diritti delle donne. Ovviamente, bisogna evitare che l’Afghanistan diventi un covo di terroristi”.

Ci sarà tempo per capire a fondo le responsabilità politiche e storiche di ciò che sta avvenendo in Afghanistan dopo la ritirata americana, la rapida caduta di Kabul, la fuga del governo e il disastro umanitario in corso. Ma non bisogna dimenticare i principi di indipendenza dei popoli, la loro autonomia nel governarsi liberamente secondo principi democratici.

Le immagini che hanno mostrato folle di uomini, donne e bambini disperati nel tentativo di lasciare il Paese caduto nuovamente in mano ai talebani, rappresentano un passo indietro dopo che, in questi venti anni, l’occupazione ha lavorato per far crescere in Afghanistan una società più aperta, libera e democratica. Sappiamo bene che in molte parti del Paese, soprattutto, quelle rurali, poco era cambiato negli anni dell’occupazione da parte delle truppe Nato, con la legge islamica vigente, l’adulterio delle donne punito con l’arresto, i matrimoni forzati, le violenze contro i minori ma in alcune province tanto era cambiato.

Mentre i più fortunati sono riusciti a essere evacuati, nonostante le difficoltà, molti sono stati costretti a rimanere rischiando la loro vita. Sono già cominciate le rappresaglie dei talebani nei confronti di chi ha collaborato con gli occidentali nel corso di questi venti anni. Molte donne che nelle città avevano cominciato a lavorare e studiare, emancipandosi dalla condizione nella quali si trovavano, rischiano l’applicazione della sharia e il ritorno a un’esistenza senza dignità. Ma dobbiamo anche sperare che non tutto è perduto.

Bene ha fatto il presidente Draghi, nel corso del primo G20 dedicato alle donne, a dire chiaramente che le ragazze e le donne afghane sono sul punto di perdere la loro libertà, tornando alla drammatica condizione in cui si trovavano due decenni fa. E’ molto importante che abbia ribadito la necessità che il G20 faccia il possibile per garantire che le donne afghane mantengano libertà e diritti.

Purtroppo, sono sempre i più vulnerabili a subire gli atroci effetti delle crisi umanitarie. Insieme alle donne ci sono i bambini. Quei volti di madri e bambini ci appaiono ogni giorno nei media. Guardiamoli.

Unicef stima che dei 18 milioni, la metà circa della popolazione afghana, che ha bisogno di assistenza umanitaria, 10 milioni sarebbero minorenni. Sono stati 300mila i bambini costretti a lasciare le loro case in seguito alla conquista del potere da parte dei talebani, un milione di bambini sotto i 5 anni soffrirà di malnutrizione grave, oltre 4 milioni di bambini, tra cui 2,2 milioni di ragazzine, non hanno istruzione. Una situazione drammatica che aveva già avuto un picco terribile in seguito all’epidemia di Covid, alla siccità e che ora diventa insostenibile con la fine dell’occupazione occidentale.

La comunità internazionale non può voltarsi dall’altra parte, soprattutto, ora che la ritirata occidentale toglierà la possibilità di documentare ciò che sta accadendo. Ora non possiamo abbandonare le donne e i bambini dell’Afghanistan. Quindi, occorrerebbe lavorare su due binari paralleli, consentendo l’arrivo di chi vuole fuggire dal Paese e impegnandoci a mettere a disposizione risorse e competenze per l’accoglienza.

A Ventotene, il Presidente Mattarella ha affermato: “Chi proclama il rispetto dei diritti, non può negare l’accoglienza a chi fugge dalla guerra e dalla povertà. È un dovere morale, etico, politico della UE farsi carico di questa sofferenza attraverso l’apertura di corridoi umanitari dai Paesi limitrofi dove stanno fuggendo migliaia di persone”.

Ma, nel frattempo, è indispensabile occuparsi anche di chi non potrà partire, impedendo che diventino invisibili e, dunque, consentendo a Unicef ed a tutte le altre organizzazioni umanitarie di poter continuare a operare in quel Paese, in condizioni di sicurezza.

Le donne e i bambini che resteranno e non potranno essere trasportati in luoghi più sicuri hanno bisogno di aiuto e la comunità internazionale si deve attivare perché in Afghanistan possano rimanere dei presidi.

Il direttore del ‘World Food Programme’, David Beasley, ha detto: “È in arrivo una tempesta perfetta a causa di diversi anni di siccità, conflitti, deterioramento economico, aggravati dalla pandemia di Covid-19. Il numero di persone che marciano verso la fame è salito a 14 milioni”.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha confermato: “L’Onu rimarrà in Afghanistan e continuerà a fare tutto il possibile, sia per la sicurezza del personale, sia per aiutare il popolo afghano che ha sofferto così tanto”.

Da più parti si stanno promuovendo sottoscrizioni per aiutare le Ong che rimarranno a Kabul e per promuovere iniziative di accoglienza dei rifugiati che arrivano dall’Afghanistan. Mai come oggi rimanere persona e avere un senso di umanità significa accogliere chi giungerà nel nostro Paese e aiutare chi resterà a non morire.

Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, come è stato riportato venerdì scorso dal Guardian, ha detto: “Mentre le evacuazioni da Kabul volgono al termine, una crisi più ampia è appena iniziata in Afghanistan e per i suoi 39 milioni di abitanti”.

Entro fine anno fino a 500.000 afghani potrebbero fuggire dal Paese. Grandi ha ribadito l’appello affinché le frontiere rimangano aperte e più Paesi condividano “questa responsabilità umanitaria assieme a Iran e Pakistan, che ospitano già 2,2 milioni di afghani”.

Indubbiamente, gli aiuti umanitari per l’Afghanistan sono indispensabili e vanno messi in atto urgentemente, ma non si possono dimenticare tutte le altre popolazioni del mondo che sono colpite da fame e miseria.

Salvatore Rondello