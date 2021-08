I costumi di Enrico Caruso in mostra per la prima volta

Cent’anni fa, esattamente il 2 agosto 1921 moriva a Napoli, dove era nato il 25 febbraio 1873, Enrico Caruso, uno dei più celebri tenori di tutti i tempi e una della voci più belle della storia del bel canto.

E proprio nel centenario della morte del celebre tenore vengono esposti per la prima volta i costumi di scena custoditi nell’archivio del Museo di Lastra a Signa (Firenze), ospitato nella Villa Bellosguardo, che Caruso acquistò nel 1906 e che fu sua dimora sino alla morte, nel 1921. La Villa e il Museo sono attualmente di proprietà dell’amministrazione comunale di Lastra a Signa.

Così, sino al 24 agosto prossimo il Palazzo Medici Riccardi di Firenze (in via Camillo Cavour 3) ospita lungo il suo percorso museale, la mostra “Costumi in scena. Storie di teatro lirico dal Museo Enrico Caruso”.

I costumi proposti, risalenti all’inizio del Novecento, fanno parte di una donazione che ha dato luogo alla nascita del Museo Enrico Caruso. Di fattura ricca e accurata, tutti gli abiti esposti sono stati per l’occasione oggetto di un minuzioso ed esperto maquillage, curato dallo Studio Restauro Tessile di Beyer & Perrone, voluto e finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze, che li ha riportati alla loro originaria bellezza.

Si tratta di abiti di scena, sei in tutto, indossati da Enrico Caruso e da altri celebri cantanti contemporanei, in varie rappresentazioni. Tra gli abiti indossati dal tenore troviamo quello appartenente a Canio, con colletto di gale plissettate, il cappello di feltro e le decorazioni a coccarda e pon pon, usato ne I Pagliacci di Leoncavallo; la tunica corta in stile egizio, per il ruolo di Radames nell’Aida di Giuseppe Verdi; e ancora la sopravveste di manifattura orientale indossata nei panni di Osaka nella Iris di Mascagni.

L’abito di scena ha sempre rivestito una grande importanza nella storia del teatro e la sua evoluzione è intrecciata a quella del teatro stesso. Questa esposizione, dunque, intende celebrare Enrico Caruso, il tenore che tanto ha dato al mondo della lirica, conosciuto ovunque come “voce immortale”, e, contemporaneamente, omaggiare il teatro stesso.

