I gollisti scelgono Valerie Pecresse candidata all’Eliseo

A destra, ma con maggiore moderazione: sembra essere questo il concetto che ha guidato la scelta da parte dei repubblicani francesi del candidato alle prossime elezioni per la Presidenza della Repubblica. I gollisti, nella votazione elettronica che per due giorni ha occupato gli iscritti per il ballottaggio hanno riservato il 61 % delle loro preferenze a Valerie Pecresse, governatrice dell’Ile de France. La Pecresse, 57 anni, ex Ministra di Sarkozy, ha lasciato al 39% Eric Ciotti, deputato della Alpi marittime, che sorprendentemente aveva superato nel primo turno, dove era arrivato addirittura in prima posizione, Xavier Bertrand, Presidente della regione Hauts de France, partito favorito, e Michel Barnier, che aveva avuto il ruolo di negoziatore per l’Unione Europea nella trattativa per la Brexit. I risultati del ballottaggio di sabato scorso fanno un po’ di chiarezza sulle scelte politiche dei “Republicains” che, nel congresso che aveva contenuto le primarie, avevano presentato sul tema dell’emigrazione una serie di posizioni che andavano da una condivisione della linea estremistica della destra di Le Pen e Zemmour (Ciotti) a toni più moderati anche se sempre orientati a un rigido contenimento dell’ accoglimento dei migranti (appunto Pecresse). La governatrice dell’ Ile de France aveva poi avuto nel ballottaggio l’appoggio fondamentale di Bertrand. Sarà proprio la donna che due anni fa aveva lasciato il partito per le sue collocazioni troppo a destra e poi recentemente era rientrata a sfidare gli altri candidati per il ruolo di Capo dello Stato che in Francia, repubblica presidenziale, è particolarmente rilevante politicamente oltreché istituzionalmente. Si aggiunge a Emmanuel Macron che punta alla riconferma e che continua a primeggiare nei sondaggi, alla Le Pen e Zemmour che separati non conterebbero granché ma se trovassero un accordo per una candidatura unitaria diventerebbero competitivi per la vittoria, alla sindaca di Parigi Anne Hidalgo che cerca di risollevare le sorti di un partito socialista rinnovato nella dirigenza e alla ricerca di quella identità che Mitterrand aveva superbamente interpretato in passato, a Jean Luc Melenchon che raccoglierà i consensi dell’ estrema sinistra. Valerie Pecresse punta a rafforzare ,senza cedimenti sul tema della sicurezza, il ruolo centrista dei gollisti pur con il rischio di perdere l’ appoggio della fetta più nazionalista dell’ elettorato repubblicano sensibile ai richiami dell’ esterna destra contro l’ islamismo. Ma il suo programma prevede anche la riduzione del debito della Francia e un argine alla globalizzazione senza regole. La sua concretezza e i buoni risultati ottenuti come amministratrice le hanno già assegnato l’appellativo di “signora del fare”. Afferma di essere l’unica in grado di fare chiudere l’era Macron ma l’impressione è che dovrà sudare le classiche sette camicie per arrivare al ballottaggio dopo il primo turno delle presidenziali. E che Emmanuel Macron possa dormire sonni tranquilli per essere riconfermato Capo dello Stato e che l’unica possibile insidia gli possa venire da una ricompattazione dell’estrema destra attualmente divisa.

Alessandro Perelli