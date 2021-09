I puristi del M5s annunciano ricorso contro Conte

Sette è un numero simbolico, quasi magico, solo che stavolta rappresenta i motivi di illegittimità con cui i pentastellati hanno deciso di far ricorso contro l’elezione di Giuseppe Conte a leader del M5S.

È in dirittura d’arrivo la notifica del ricorso giudiziario per l’annullamento del nuovo statuto redatto dal giurista di Volturara Appula.

I motivi “non sono solo procedurali e verranno illustrati nei prossimi giorni in conferenza stampa”, dicono i promototi dell’impugnatura contro l’elezione, spiegando anche che l’iniziativa nasce “a seguito della deriva verticistica che ha portato ad accantonare le regole e i principi fondanti del M5S, con conseguente sospensione della democrazia interna”.

La notizia arriva a Napoli dove l’ex premier si trova per partecipare alla presentazione dei candidati M5S alle prossime comunali. In un momento in cui tra l’altro Conte si trova già a dover affrontare le perdite di un Movimento che sta scontando l’entrata nella stanza dei bottoni e la gestione fallimentare di città importanti come Torino o Roma.

Proprio nella capita nei giorni scorsi Francesca De Vito ha dato vita a una nuova formazione 2Partecipazione attiva”, nata per “raccogliere le ceneri del M5s delle origini”.

Ma più che dal nuovo corso politico di alleanze o di voti, pare che il malcontento sia cresciuto in seno al Movimento proprio a seguito delle continue ‘richieste’ o cambiamenti delle liste dall’alto, in vista di queste difficili amministrative.