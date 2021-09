I SOCIALISTI CI SONO

“I socialisti correranno alle prossime elezioni amministrative in autonomia, con la forza delle proprie idee, del proprio simbolo e di una tradizione che negli anni ha fatto grande il paese. Nelle più importanti città i cittadini potranno barrare il simbolo del garofano”. A dirlo è il segretario del Psi, Enzo Maraio, non appena depositate le liste per le elezioni amministrative. “Daremo un contributo fondamentale al centrosinistra, mettendo a disposizione i nostri programmi con candidati credibili. A Cosenza – prosegue Maraio – il candidato del centrosinistra è il socialista Franz Caruso. Il candidato sindaco socialista di Milano, Giorgio Goggi, porta con sé una lunga esperienza amministrativa; alle importantissime elezioni regionali in Calabria torna il simbolo del Psi, così come a Bologna e a Roma, con una lista guidata da Bobo Craxi che metterà a disposizione la sua esperienza per la vittoria di Gualtieri. La sfida che abbiamo di fronte – ha aggiunto Maraio – non è semplice, ma dovunque i socialisti hanno avuto il coraggio necessario per farci tornare nelle schede elettorali”.