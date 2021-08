Sui giornali leggiamo dati e giudizi relativi al Pil nazionale e a quelli regionali. I numeri variano da un giorno all’altro e da un Istituto ad un altro. Gli opinionisti e i dirigenti delle forze politiche cercano di spiegare le tendenze in atto. Purtroppo, ho l’impressione che prima decidono il messaggio da lanciare agli elettori e poi scelgono le parole, per supportarlo. Durante la lunga militanza politica ho partecipato a infiniti convegni e congressi, in cui si discuteva delle condizioni della società italiana, delle sue prospettive e del che fare per aiutare lo sviluppo. Non ricordo di aver ascoltato numeri e percentuali, ma solo analisi socio-economiche nazionali, in relazione al contesto europeo e, a partire dagli anni ’80, a quello globale. Si cercava di capire la situazione generale per decidere scelte particolari. Si distingueva il fare per ragioni sociali dal fare per far crescere il peso del Paese nel contesto internazionale. Si parlava della ricerca scientifica, della concorrenza dei Paesi a basso costo del lavoro, delle differenze tra il Settentrione e il Mezzogiorno, della difesa delle virtù della Democrazia, dei diritti dei cittadini, ecc. Per ridurre le diseguaglianze tra gruppi sociali e tra territori, si ricorreva alla programmazione economica. La politica economica insegna che non bisogna drogare i settori a domanda limitata nel tempo, con un notevole effetto moltiplicatore positivo, nella fase a domanda crescente, che diventa negativo quando la domanda si riduce o si blocca, come avviene per il settore dell’edilizia. Da molti anni, la politica è miope e naviga a vista. La distribuzione dei bonus, seguita dagli ultimi governi, sta dimostrando la brevità temporale dei suoi effetti e che i sussidi non aiutano l’occupazione. Le ottimistiche previsioni, influenzate anche dal prendere come riferimento il 2020, durante il quale, a causa del lockdown, molti settori erano quasi morti, non sono convincenti. Il Recovery fund è stato paragonato al Piano Marshall, ma, a tutt’oggi, non si conoscono i progetti da finanziare e, perciò, parlare dei suoi probabili effetti è ingannevole. Il mantra della percentuale del 40% da destinare al Mezzogiorno, non è stato accompagnato da approfondimenti di politica economica. La destinazione dei fondi, presi a prestito dall’Europa, dovrebbe essere preceduta da un’analisi sulle esigenze della società e sul suo potenziale, al fine di capire in quali settori investire. In questa logica, è importante capire, ad esempio, le prospettive del Made Italy e potenziarlo per fare aumentare il suo fascino. Stesso ragionamento per il turismo, anche perché sta diventando pericolosa la concorrenza di siti esteri. Tali esigenze richiedono l’utilizzo di energie di alto livello, come esperti in marketing territoriale e conoscitori delle mentalità dei popoli a cui vogliamo vendere e di quelli che vogliamo attrarre. Per un compito così impegnativo è sbagliato affidarsi alle Pro loco delle Sagre. Per il Mezzogiorno, ciò è ancora più impellente. Finora, di 100 turisti stranieri, solo 6 vengono a sud di Roma. Il Rapporto Svimez sulle economie delle Regioni italiane ha evidenziato la debolezza dell’intero Mezzogiorno, che non riuscirà nemmeno a tornare ai livelli del 2019. In particolare, non si riduce la disoccupazione giovanile e la percentuale del Pil destinata agli investimenti è del 16% rispetto al 20% del Nord e si prevede che con la ripresa, Sud e Nord saranno più lontani. Mi preoccupa anche il fatto che, nel valutare le condizioni socio-economiche del Paese, si trascurano gli aspetti che, indirettamente, influenzano l’economia, come le esigenze sanitarie di una popolazione con un’età media crescente, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la frequenza di suicidi, di femminicidi e di reati commessi da tossicodipendenti. Mancano analisi sulle cause di tali negatività, che, secondo me, sono di natura culturale e di una mentalità alimentata da falsi e stupidi messaggi. Purtroppo, vedo ancora l’esistenza di atteggiamenti sessantottini, che, sposandosi con il populismo grillino–lettiano, fanno aumentare superficialità e negatività. Intanto, gli utili dei poteri forti (banche, finanziarie, assicurazioni) crescono spaventosamente e i poveri aumentano. Perciò, se non vogliamo essere maledetti dalle future generazioni, dobbiamo svegliarci.

Luigi Mainolfi